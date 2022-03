7 titoli di droni da tenere d’occhio per il 2022

Si prevede che l’industria globale dei droni crescerà del 12,3% all’anno, avvicinandosi a $ 41 miliardi entro il 2027, secondo Brandessence Market Research. Solo pochi anni fa, i droni erano ancora considerati fantascienza. Tuttavia, oggi ci sono circa 322.000 droni commerciali e più di 529.000 droni ricreativi registrati presso la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti gestisce anche più di 11.000 sistemi aerei senza pilota, o UAS, utilizzati per la sorveglianza, la raccolta di dati e gli attacchi militari di precisione. Per trarre profitto dall’ascesa dell’era dei droni, gli analisti dicono che questi sette titoli di droni fanno investimenti eccellenti.

Le azioni della difesa hanno ricevuto una spinta da quando la Russia ha invaso l’Ucraina.

Nel quarto trimestre, Boeing ha generato 5,9 miliardi di dollari in entrate per la difesa, lo spazio e la sicurezza, che hanno rappresentato circa il 40% delle sue entrate totali. Boeing produce una serie di tecnologie senza equipaggio e autonome, tra cui i suoi droni ScanEagle, Integrator e MQ-25. L’analista di Morningstar Burkett Huey afferma che il business narrow-body di Boeing ha subito un colpo dalla messa a terra estesa del suo 737 MAX.

Tuttavia, afferma che la crescita della domanda globale, in particolare nei mercati emergenti, tornerà man mano che il mondo emergerà dalla pandemia di COVID-19. Morningstar ha un rating “buy” e una stima del fair value di $ 249 per il titolo BA, che ha chiuso a $ 188,99 il 16 marzo.

I chip di elaborazione grafica di fascia alta di Nvidia, o GPU, forniscono la potenza di elaborazione per una vasta gamma di tecnologie all’avanguardia, tra cui giochi online, intelligenza artificiale, cloud computing, metaverso, veicoli autonomi e droni.

La piattaforma Nvidia Jetson fornisce agli ingegneri gli strumenti necessari per sviluppare robot, droni e altre macchine autonome alimentati dall’intelligenza artificiale. L’analista di Bank of America Vivek Arya afferma che il mondo è ancora agli albori dell’adozione dell’IA. Dice che l’intelligenza artificiale continuerà a guidare tra il 30% e il 40% della crescita annuale per il business dei data center di Nvidia. Bank of America ha un rating “buy” e un obiettivo di prezzo di $ 375 per il titolo NVDA, che ha chiuso a $ 244,96 il 16 marzo.

Lockheed Martin è uno dei più grandi appaltatori della difesa degli Stati Uniti. L’azienda ha un ampio portafoglio di sofisticati sistemi senza pilota utilizzati dall’esercito americano per via aerea, terrestre e marittima. I prodotti Lockheed più popolari includono il veicolo aereo senza equipaggio Indago 3, il Condor XEP UAS e lo Stalker UAS. L’analista della CFRA Colin Scarola afferma che c’è un’alta probabilità che la spesa per la difesa degli Stati Uniti aumenti dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Le azioni di Lockheed sono aumentate di circa il 20% da inizio anno, ma Scarola dice che c’è più rialzo in futuro. CFRA ha un rating “buy” e un obiettivo di prezzo di $ 515 per il titolo LMT, che ha chiuso a $ 421,34 il 16 marzo.

I droni potrebbero presto svolgere un ruolo centrale nel business dell’e-commerce di Amazon. Amazon sta attualmente sviluppando Prime Air, il suo servizio di consegna del futuro che la società afferma consegnerà pacchi del peso di 5 libbre o meno in meno di 30 minuti utilizzando piccoli droni. Non esiste un calendario per il lancio di Prime Air, ma Amazon ha ricevuto un certificato di vettore aereo Part 135 dalla FAA nell’agosto 2020. L’analista di Morningstar Dan Romanoff afferma che Amazon Web Services e la pubblicità saranno i maggiori driver di crescita a lungo termine per Amazon. Morningstar ha un rating “buy” e una stima del fair value di $ 4.100 per il titolo AMZN, che ha chiuso a $ 3.062,08 il 16 marzo.

Northrop Grumman è uno dei maggiori produttori mondiali di armi e tecnologia militare. Northrop offre una serie di UAV, sistemi autonomi e altri prodotti progettati per aiutare i clienti a soddisfare un’ampia varietà di missioni. I migliori prodotti senza pilota Northrop includono l’MQ-4C Triton UAS, l’RQ-4 Global Hawk UAS e gli elicotteri autonomi MQ-8B e MQ-8C Fire Scout. L’analista della Bank of America Ronald Epstein afferma che Northrop e altri titoli della difesa dovrebbero avere una valutazione significativa al rialzo con l’aumento dei bilanci della difesa statunitensi ed europei a seguito del conflitto in Ucraina. Bank of America ha un rating “buy” e un obiettivo di prezzo di $ 540 per il titolo NOC, che ha chiuso a $ 424,43 il 16 marzo.

Ambarella sviluppa soluzioni di elaborazione a semiconduttore per l’acquisizione, la condivisione e la visualizzazione di video ad alta definizione. Le funzionalità avanzate di visione artificiale dell’azienda includono l’evitamento degli ostacoli, il tracciamento del bersaglio e la navigazione completamente autonoma. Queste caratteristiche stanno aiutando a trasformare i droni da novità divertenti a strumenti indispensabili per il business e la ricreazione. L’analista di CFRA Keven Young afferma che Amarella ha grandi opportunità di crescita a lungo termine sia nel mercato della sorveglianza che in quello della tecnologia autonoma. I recenti accordi con il produttore di veicoli elettrici Rivian Automotive Inc. (RIVN) e la società di gestione della flotta KeepTruckin rafforzano le prospettive rialziste di Young e afferma che il business delle telecamere di sicurezza domestica di Ambarella sta guadagnando terreno. CFRA ha un rating “buy” e un obiettivo di prezzo di $ 180 per il titolo AMBA, che ha chiuso a $ 94,97 il 16 marzo.

Google e la società madre di YouTube Alphabet possiedono anche Wing, il primo servizio di consegna con droni on-demand al mondo. Wing attualmente consegna pacchi tramite drone in quattro sedi pilota: Christiansburg, Virginia, negli Stati Uniti; Helsinki in Finlandia; e Logan e Canberra in Australia. L’analista di Morningstar Ali Mogharabi afferma che ci sono molte ragioni per cui gli investitori amano le attività di ricerca e pubblicità di alphabet. Dice che Alphabet monetizzerà ulteriormente YouTube e utilizzerà quel flusso di cassa per sviluppare i suoi progetti di crescita moonshot, come Wing. Morningstar ha un rating “buy” e una stima del fair value di $ 3.600 per il titolo GOOGL, che ha chiuso a $ 2.665,61 il 16 marzo.