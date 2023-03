ChatGPT può aiutarti a ottenere criptovalute di trading?

L’intelligenza artificiale ChatGPT ha preso d’assalto gran parte del globo. Dal mondo del lavoro all’insegnamento e alle arti, quasi nessuna area dell’attività umana è sfuggita alle domande su ciò che l’IA altamente sofisticata potrebbe significare per il futuro. Ciò include la crittografia, che di recente si è anche divertita a immaginare come potrebbe sfruttare la creazione di OpenAI, che utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale, l’apprendimento per rinforzo e una copiosa quantità di dati per arrivare a risposte inquietanti basate su testo.

Da un lato, numerosi trader hanno chiesto a ChatGPT di scrivere il codice per i bot di trading per loro, in modo che possano semplicemente sedersi e guardare i loro portafogli aumentare automaticamente di valore (almeno in teoria). Allo stesso tempo, altri hanno chiesto al chatbot la sua “opinione” sul trading di criptovaluta, da quale è il token “migliore” da acquistare a come vendere ETH a un massimalista Bitcoin.

Dato quanto sia sorprendentemente potente e creativo ChatGPT, il suo arrivo pone una domanda: ChatGPT può essere utilizzato per arricchirsi di criptovalute? Bene, mentre in realtà è un’utile fonte di informazioni sulle criptovalute (almeno per i trader inesperti), non ti fornirà i segreti del mercato delle criptovalute e per una serie di motivi. Detto questo, se sei abbastanza esperto di tecnologia da costruire un bot di trading con esso, potrebbe aiutarti a generare alcuni rendimenti modesti, a condizione che il mercato stesso non riservi alcune sorprese.

Chiedere a ChatGPT come ottenere criptovalute di trading ricche

Andiamo dritti alla grande domanda da milioni di dollari: ChatGPT può dirti in quali criptovalute investire o quali strategie di trading seguire per avere le migliori possibilità di realizzare un profitto facendo trading di criptovalute?

La risposta a questa domanda è: sì e no. Come rivela lo screenshot qui sopra, ChatGPT evita costantemente di scegliere una criptovaluta “preferita” o “migliore” in cui investire, fornendo la spiegazione che “il valore delle valute digitali può essere altamente volatile e dipendere da una varietà di fattori”.

Allo stesso modo, se chiedi quale delle due criptovalute è migliore come investimento (ad esempio bitcoin vs ethereum), non nominerà una particolare moneta come “superiore”. Tuttavia, è proprio qui, quando inizi ad essere più specifico con le tue domande, che diventa effettivamente più utile e informativo. Nel caso sopra, fornisce un riepilogo piuttosto puntuale delle differenze chiave tra Bitcoin ed Ethereum, qualcosa che può aiutare l’utente a decidere su quale dei due concentrarsi.

Spostandoti ulteriormente in questa direzione, puoi anche provare a chiedergli consigli ancora più precisi, come “Quali caratteristiche di una criptovaluta dovrei considerare prima di investire in essa?” Ciò ha prodotto la seguente utile spiegazione:

Usando la tua immaginazione, ci sono potenzialmente molte, molte cose che potresti chiedere a ChatGPT per acquisire un senso più acuto di come navigare nel mercato delle criptovalute. Ad esempio, chiedere “Come posso diventare ricco di criptovalute?” ha prodotto questa carrellata punto per punto di cose di cui ogni trader che si rispetti dovrebbe essere consapevole o fare.

Sfortunatamente, se continui a sottoporre ChatGPT a questa linea di domande, incontri presto una delle sue principali debolezze, ovvero che sembra (almeno per ora) avere solo un repertorio limitato di potenziali risposte su un determinato argomento. Questo è illustrato nello screenshot qui sotto, che pone una domanda diversa ma ottiene più o meno la stessa risposta, ad eccezione di alcune aggiunte gradite.

Per essere onesti, se hai appena iniziato a investire in criptovalute, tali informazioni possono rivelarsi utili per metterti sulla strada giusta. Naturalmente, l’ovvia controreplica qui è che il 99% delle informazioni fornite da ChatGPT può essere facilmente trovato su qualsiasi sito Web decente relativo alla crittografia (come questo), quindi non sembra utile – almeno in questa fase dell’evoluzione umana – fare di tutto per cercare il “consiglio” di un chatbot AI. In effetti, il consiglio qui è molto generale e non fornisce nulla sulla falsariga di “Acquista XRP il 23 gennaio: sta per salire alle stelle”.

In altre parole, chiunque speri in un proiettile d’argento sarà gravemente deluso da ChatGPT, ma solleva comunque la possibilità di un futuro in cui un’intelligenza artificiale ancora più sofisticata e intelligente possa fornire consigli più personalizzati e attuabili agli investitori. Per ora, dobbiamo continuare a fare tutto il lavoro importante da soli, nel bene e nel male.

ChatGPT Crypto Trading Bots

Nonostante i limiti di ChatGPT, questo non ha impedito alla comunità di criptovaluta di tentare di ottenere miglia dal piccolo chatbot di OpenAI. Alcuni investitori hanno fatto qualcosa di simile a quanto sopra e gli hanno chiesto consigli generali, mentre altri sono arrivati al punto di fargli scrivere il codice per i robot di trading che potrebbero usare.

In effetti, alcune persone hanno affermato di aver realizzato grandi profitti utilizzando i robot di trading che hanno messo insieme utilizzando ChatGPT, con un trader su TikTok che ha fatto la dubbia affermazione di aver guadagnato oltre il 2.000% di profitto. Questo, ovviamente, dovrebbe essere preso con un enorme pizzico di sale: uno YouTuber più affidabile – e dettagliato – focalizzato sull’intelligenza artificiale ha costruito il proprio bot di trading con ChatGPT e ha realizzato un profitto dopo 24 ore di un modesto 1,62%.

Pertanto, l’utilizzo di ChatGPT in questo modo non ti aiuterebbe probabilmente a diventare ricco di criptovalute e potrebbe non essere meglio che semplicemente ideare ed eseguire una strategia da solo. C’è anche il fatto che avrai bisogno di una certa esperienza di codifica per prendere effettivamente le risposte di ChatGPT e trasformarle in codice effettivamente utilizzabile, poiché spesso l’IA fornisce semplicemente uno schema di alto livello dei passaggi che dovresti intraprendere, piuttosto che un set completo di istruzioni.

Infine, anche se ChatGPT potesse scrivere un bot di trading per te, e anche se fosse addestrato su enormi quantità di dati passati, questo non garantirebbe comunque profitti. Questo è per la semplice e antica regola che il passato non garantisce il futuro, e che i modelli che hanno resistito negli anni precedenti possono essere facilmente interrotti da qualsiasi tipo di evento in stile Cigno Nero che esiste al di fuori dei modelli precedenti.

In altre parole, la cosa eccitante del mercato delle criptovalute è che non può mai essere previsto con molta precisione, e questo è qualcosa che nemmeno l’IA più incredibilmente intelligente cambierà mai.