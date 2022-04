Che cos’è Twitter Tips? | Come dare una mancia a Bitcoin su Twitter nel 2022

in

All’inizio di oggi, in un annuncio, Twitter ha rilasciato il suo supporto a Twitter Tips attraverso il Lightning Network. Inoltre, questa funzione ti consentirà di integrare direttamente un portafoglio non custodiale di terze parti con il tuo account Twitter e inviare / ricevere suggerimenti.

Per prima cosa, comprendiamo i suggerimenti di Twitter in modo un po ‘più dettagliato, quindi ci sposteremo verso i passaggi per inviare / ricevere BTC su Twitter.

Cos’è Twitter Tips?

Twitter è un gigante sociale e l’azienda sembra sempre fare il possibile per fornire ai propri utenti il miglior servizio possibile. Twitter Tips, una soluzione per i pagamenti globali in bitcoin attraverso la rete Lightning che ti consentirà di inviare fondi a livello globale.

Twitter ha collaborato con Strike API (abilitando Bitcoin + Lightning Network) che ti consente di inviare / ricevere Bitcoin utilizzando facilmente l’app Strike. Tuttavia, a partire da ora, questo servizio è disponibile solo per gli utenti iOS in tutto il mondo e presto si espanderà a tutti gli utenti in tutto il mondo.

Perché Twitter è il primo client di Strike API?

L’API Strike consente ai marketplace e alle aziende di integrare i pagamenti bitcoin utilizzando le chiavi API.

Potresti chiederti che il trasferimento di bitcoin avrebbe commissioni molto elevate, ma non è il caso di Strike API.

Strike riunisce Bitcoin e Lightning Network per pagamenti più veloci ed economici. Twitter ha reso la comunicazione globale più veloce, più conveniente e più accessibile, e ora l’API Strike mira a fare lo stesso con i pagamenti internazionali.

Perché Twiter x Strike API?

Cosa pensi che accadrà quando integreremo i pagamenti globali interoperabili con la rete di comunicazione più estesa del mondo? A partire dal 2021, Twitter ha oltre 206 milioni di utenti globali attivi.

Attraverso l’introduzione di Twitter Tips, Bitcoin è fatto il primo passo per diventare il primo denaro globale.

Come impostare il tuo profilo Twitter per inviare / ricevere suggerimenti?

Accedi al tuo account Twitter e vai a modificare il tuo profilo.

Ora tocca Suggerimenti (che è disattivato per impostazione predefinita).

Successivamente dovrai accettare la Politica generale sulle mance di Twitter per andare avanti.

Ora verrai reindirizzato alla schermata delle impostazioni dei suggerimenti di Twitter.

Qui, attiva o disattiva il pulsante suggerimenti e scegli i servizi di terze parti che desideri abilitare.

Vedrai una sezione Bitcoin Lightning Network; qui, inserisci il nome utente del servizio che hai scelto.

E una volta fatto, puoi inviare / ricevere pagamenti su Twitter.

Come inviare suggerimenti su Twitter in BTC?

Scarica e crea un account sull’app Strike e deposita bitcoin lì.

(Puoi ottenere l’app di sciopero di iOS, Android e come estensione del browser)

Ora vai su Twitter e apri il profilo della persona a cui desideri dare la mancia.

Fai clic sull’icona del denaro minuscolo sul loro profilo.

Quindi, scegli la quantità di denaro che desideri dare la mancia.

Clicca su Avanti e aggiungi una citazione se vuoi, come “Bitcoin to the Moon!”

Successivamente fai clic sul portafoglio aperto.

Verrai indirizzato al tuo portafoglio non custodito.

Conferma il pagamento e ingrandisci! I fondi vengono trasferiti.

Puoi anche fare riferimento al video qui sotto in cui Jack Mallers invia un suggerimento su Twitter a David.

Come funziona il tutto?

Twitter ha collaborato con Strike payments gateway, che ha recentemente lanciato una nuova funzionalità chiamata Strike API. Twitter utilizza Strike API per connettere il tuo handle Twitter con l’app Strike, quindi puoi inviare pagamenti direttamente tramite il tuo account strike.

Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2021 l’app di sciopero è disponibile solo negli Stati Uniti d’America e in El Salvador (presto osserveremo l’espansione di questo servizio).

Il Bitcoin Lightning Network ti consente di trasferire Bitcoin con commissioni trascurabili (meno di un centesimo). Il Bitcoin Lightning Network ti consente di trasferire Bitcoin con commissioni trascurabili (meno di un centesimo). Inoltre, la rete Lightning sta sostituendo tutti i servizi monetari tradizionali, il che è un vantaggio per i pagamenti globali istantanei.

Pensieri di chiusura

Il mondo sta cambiando e sta cambiando più velocemente di quanto ci aspettassimo. Quello che vedevamo come un bene essenziale 10 o 20 anni fa ora sembra disponibile solo nei musei. Viviamo durante la migliore era dell’evoluzione tecnologica e, con l’introduzione del Bitcoin Lightning Network su Twitter, il sistema monetario globale si sta evolvendo in qualcosa di nuovo, qualcosa di meglio.