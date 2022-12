Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è un fondo scambiato in borsa (ETF)

Un ETF è un fondo negoziato in borsa, che a differenza dei normali fondi comuni opera come un’azione comune in una borsa.

Le unità di un ETF sono solitamente acquistate e vendute tramite un broker registrato di una borsa riconosciuta. Le unità di un ETF sono quotate in borsa e il NAV varia in base ai movimenti di mercato. Poiché le quote di un ETF sono quotate solo in borsa, non vengono acquistate e vendute come qualsiasi normale fondo azionario aperto. Un investitore può acquistare tutte le unità che vuole senza alcuna restrizione attraverso lo scambio.

In termini semplici, gli ETF sono fondi che tracciano indici come CNX Nifty o BSE Sensex, ecc. Quando acquisti azioni/unità di un ETF, stai acquistando azioni/unità di un portafoglio che tiene traccia del rendimento e del rendimento del suo indice nativo. La principale differenza tra gli ETF e altri tipi di fondi indicizzati è che gli ETF non cercano di superare il loro indice corrispondente, ma semplicemente replicare la performance dell’indice.

Non cercano di battere il mercato, cercano di essere il mercato.

Gli ETF hanno in genere una liquidità giornaliera più elevata e commissioni più basse rispetto agli schemi di fondi comuni di investimento, rendendoli un’alternativa interessante per i singoli investitori.