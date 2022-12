Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono i tipi di obiettivi finanziari che posso raggiungere con i fondi comuni di investimento?

La parte migliore dei fondi comuni di investimento è che, indipendentemente dal tuo obiettivo finanziario, puoi trovare uno schema appropriato per esso.

Quindi, se hai un obiettivo finanziario a lungo termine come la pianificazione della pensione o l’istruzione futura di tuo figlio, i fondi azionari potrebbero essere una scelta da considerare

Se il tuo sforzo è quello di generare potenzialmente un reddito regolare, potrebbe essere preso in considerazione un fondo a reddito fisso.

Potresti aver improvvisamente ricevuto una manna di denaro e non hai ancora deciso dove vuoi investire, puoi prendere in considerazione un fondo liquido.

Aliquid fund è un buon sostituto da considerare per un conto di risparmio o anche un conto corrente per parcheggiare il vostro capitale circolante.

I fondi comuni di investimento offrono anche opzioni di investimento per risparmiare le tasse. Gli schemi di risparmio legati al capitale (ELSS) sono specificamente progettati per fare lo stesso

I fondi comuni di investimento sono uno sportello unico per praticamente tutte le esigenze di investimento.