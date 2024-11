CheckSig: un passo avanti nel mondo delle criptovalute

CheckSig, una fintech italiana all’avanguardia nel settore delle criptovalute, ha recentemente raggiunto un traguardo significativo nel panorama finanziario nazionale. L’azienda ha agito come custode per il primo prestito garantito da Bitcoin in Italia, un’operazione che non solo segna un’importante innovazione nel mercato dei crediti, ma rappresenta anche un’opportunità per l’adozione delle criptovalute nel settore finanziario tradizionale.

Dettagli dell’operazione e vantaggi per gli investitori

Il prestito ha coinvolto un pool di prestatori e un beneficiario unico, con condizioni particolarmente vantaggiose. Tra queste, un rendimento del 10% e una garanzia pari al 500% dell’importo prestato. Questi elementi rendono l’operazione non solo sicura, ma anche altamente competitiva nel panorama dei servizi finanziari. Ferdinando Ametrano, CEO di CheckSig, ha sottolineato l’importanza di questo servizio, evidenziando come l’azienda risponda alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, creando un ponte tra domanda e offerta di credito garantito da Bitcoin.

Il futuro delle criptovalute e delle banche tradizionali

Ametrano ha anche espresso preoccupazione per l’assenza delle banche nell’innovazione di questo settore. Secondo lui, le istituzioni finanziarie tradizionali dovrebbero guidare il cambiamento, ma al momento sembrano restare indietro. CheckSig si propone quindi come un punto di riferimento per l’adozione delle criptovalute, pronto a facilitare ulteriori operazioni simili e a collaborare con le banche interessate a entrare nel mondo dei servizi cripto. Con l’adozione del regolamento MiCA, l’Europa si prepara a sviluppare un mercato dei capitali competitivo a livello globale, aprendo nuove opportunità per gli investitori.

Prospettive di crescita e investimenti futuri

Fondata nel 2019, CheckSig ha dimostrato una crescita costante, chiudendo il 2024 con incrementi record anno su anno. Dopo un round di investimento da €2,7 milioni, l’azienda ha annunciato l’apertura di un Series A extension round con una valutazione pre-money di €30 milioni. Questo capitale sarà destinato ad accelerare la crescita e l’internazionalizzazione dell’azienda, posizionandola come leader nel settore delle criptovalute in Italia e oltre.

Il rally di Bitcoin e le sue implicazioni

Il recente rally di Bitcoin è stato alimentato da una serie di fattori strategici, tra cui l’approvazione degli ETF su Bitcoin e l’halving che ha ridotto l’offerta disponibile sul mercato. Ametrano prevede che, con l’Europa pronta a sviluppare un mercato dei capitali solido, il rally potrebbe proseguire in modo più stabile rispetto al passato. Se le promesse elettorali di Donald Trump verranno mantenute, Bitcoin potrebbe superare i 140.000 dollari, aprendo nuove strade per gli investitori e per il mercato delle criptovalute.