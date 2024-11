Ferrovie dello Stato Italiane emette nuovo bond da 100 milioni di euro

Un nuovo passo verso la sostenibilità

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS) ha recentemente annunciato l’emissione di un nuovo bond da 100 milioni di euro, interamente sottoscritto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Questa operazione, che si inserisce nel Programma EMTN, ha un tasso variabile e una durata di 12 anni. Si tratta di un’importante iniziativa che mira a finanziare l’acquisto di treni ibridi, contribuendo così a un servizio regionale più sostenibile e moderno.

Dettagli dell’operazione

La nota ufficiale di FS sottolinea che questo bond rappresenta la seconda tranche del finanziamento deliberato dalla BEI per l’acquisto di treni ibridi da parte di Trenitalia. Con questa nuova emissione, il totale dei bond sottoscritti dalla BEI dal 2015 ad oggi raggiunge la cifra impressionante di 1,7 miliardi di euro. Questo dato evidenzia l’impegno costante della BEI nel sostenere il settore ferroviario italiano, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto pubblico.

Impatto sul servizio regionale

L’acquisto di treni ibridi rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione della flotta di Trenitalia. Questi treni, che combinano tecnologia elettrica e diesel, sono progettati per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l’efficienza energetica. L’introduzione di questi mezzi innovativi non solo migliorerà l’esperienza di viaggio per i passeggeri, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale del trasporto ferroviario. La scelta di investire in treni ibridi è in linea con le politiche europee di sostenibilità e riduzione delle emissioni, rendendo il servizio ferroviario italiano sempre più competitivo e responsabile.