in

Chi è il creatore di Shiba Inu? L’identità del fondatore e creatore di Shiba Inu è una questione che è stata dibattuta tra i titolari di SHIB nell’ultimo anno.

Dalla sua formazione nell’agosto 2020, Shiba Inu ha raccolto una notevole quantità di attenzione.

Molti dei suoi progetti, come lo Shibarium Layer-2 e la stablecoin SHI, sono stati ideati per la prima volta dal suo fondatore nei post originali di Medium.

Quindi, chi è il creatore di Shiba Inu?

Chi è il creatore di Shiba Inu?

Il fondatore di Shiba Inu si chiama Ryoshi, ma si sa molto poco altro sul misterioso creatore di criptovaluta. Simile al fondatore di bitcoin – Satoshi Nakamoto – entrambi rimangono anonimi.

SHIB è stato creato per la prima volta nell’agosto 2020 come token meme decentralizzato. Dopo la sua creazione, Ryoshi ha dato il 50% di tutto lo SHIB al co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin. Da allora Buterin ha donato la sua collezione di SHIB, oltre a bruciare 410 trilioni di SHIB nel processo.

Ryoshi ha anche creato LEASH – un’altra criptovaluta all’interno dell’ecosistema Shiba Inu.

Come spiegato sul sito ufficiale di Shiba Inu, LEASH “ha l’appeal opposto a SHIB” in quanto esistono solo 100.000 LEASH, con un prezzo attuale di $ 468 al momento della scrittura.

Tuttavia, gran parte del lavoro in corso per l’ecosistema Shiba proviene da altri individui. Questi includono Shytoshi Kusama, il suo capo progetto di volontariato. Shytoshi, altri sviluppatori e le varie razze all’interno del core team sono dietro gli annunci di molti nuovi progetti SHIB, come shiba Inu Metaverse e i giochi Shiba Inu.

La visione di Ryoshi rimane comunque centrale, però. Progetti come Shibarium, ShibaNet e la stablecoin SHI sono stati tutti ideati per la prima volta da Ryoshi nei suoi vari post sul blog.

Chi è Ryoshi?

L’identità di Ryoshi rimane sconosciuta a dicembre 2021 ed è probabile che rimanga così molto a lungo.

Il 29 maggio, Ryoshi ha pubblicato un post sul blog ora cancellato intitolato “I AM RYOSHI”, in cui il fondatore ha discusso sulla sua identità.

Ho detto fin dall’inizio, non sono nessuno, non sono importante. Gli sforzi per smascherare la mia “identità”, anche se avessero successo, sarebbero deludenti. Sono solo un ragazzo che tocca una tastiera e sono sostituibile. Io sono Ryoshi.

Dopo un anno di silenzio, Ryoshi ha ora cancellato il suo blog Medium e i suoi tweet. Ciò ha lasciato molti titolari di SHIB a chiedersi dove sia andato.

Ryoshi ha sottolineato che SHIB è un token puro e decentralizzato che appartiene alla sua comunità.

“Di solito quando vediamo qualche “progetto” c’è qualche ragazzo importante del CEO e qualche ragazzo della tecnologia e qualche tabella di marcia”, ha detto Ryoshi, prima di spiegare che questi individui sono poi considerati responsabili della valuta e del suo futuro dalla “plebe”. Con SHIB, Ryoshi afferma che questo non è il caso.

Il fondatore ha anche dichiarato di non essere un milionario SHIB.

“La realtà è che ancora oggi possiedo 0 SHIB”, ha detto Ryoshi. “Non posso essere puro e imparziale se sono preoccupato per i prezzi su e giù o di perdere profitti.”

Una particolare teoria che è stata riprodotta più volte deriva da un’immagine di Vitalik Buterin che cammina con un cane Shiba Inu, insieme a un gruppo di amici. Poiché questa immagine è stata posizionata anche in fondo a un post sul blog, molti thread di Reddit suggeriscono che Ryoshi fa parte di questo gruppo.

Un’altra teoria collega sia Elon Musk che Vitalik Buterin a Shiba Inu, derivante da un invito di Buterin a Musk per DevCon. Tuttavia, molti nella comunità da allora hanno rifiutato questa idea

In effetti, tutto questo rimane speculazione e per ora, l’identità di Ryoshi è ancora sconosciuta.