Criptovalute Metaverse: le 7 migliori in crescita dei prezzi

L’obiettivo principale del Metaverse è quello di costruire un mondo digitale che sia molto simile al mondo che esiste oggi. Dati gli sviluppi in corso nel Metaverse, presto sostituirebbe alcune delle attività del mondo reale e le incorporerebbe nel mondo digitale.

Le persone saranno in grado di svolgere quasi tutte le attività fisiche digitalmente. Guardando alle sue prospettive future, ora è sicuramente un buon momento per investire in questo settore.

Abbiamo ristretto alcune delle Criptovalute Metaverse più performanti che hanno mostrato un’impressionante crescita dei prezzi nelle ultime 24 ore.

Criptovalute Metaverse

1. SENSO (SENSO)

Sensorium Galaxy è una piattaforma Metaverse digitale con contenuti virtuali di alta qualità, eventi musicali elettronici e giochi immersivi con l’obiettivo di rendere l’arte digitale accessibile alle masse in modo semplice e conveniente.

Permette interazioni peer-to-peer ed espressioni di idee. Consente agli utenti di scegliere un avatar digitale (personaggi guidati dall’intelligenza artificiale) per esplorare la Galassia Sensorium con vari attributi in termini di aspetto, costumi, stili e altro ancora.

Alcuni dei migliori DJ del mondo sono associati a sono collegati a questa piattaforma per eseguire performance metaverse in PRISM. SENSO è la valuta digitale di questa piattaforma. Può essere utilizzato per acquistare biglietti per spettacoli, accedere a eventi esclusivi sulla piattaforma, aggiornare l’avatar virtuale degli utenti e molte altre utilità di questo tipo

SENSO è attualmente scambiato ad un prezzo di $ 0,208 per moneta con una capitalizzazione di mercato di $ 14.619.785.

Il suo volume di scambi di 24 ore è $2,221,194. L’offerta massima di questa moneta è di 715,28 milioni di cui 70,26 milioni sono in circolazione.

2. FaraLand (FARA)

FaraLand è un gioco di guerra costruito sulla tecnologia Blockchain. Il mondo di Faraland è composto da creature di razze diverse (guerrieri NFT) che sono gli avatar in-game. Questi guerrieri sono equipaggiati con armi, armature e animali domestici. L’intero gioco ruota attorno a un impegnativo viaggio intrapreso per sigillare il Signore dei Demoni Beelzebul.

I giocatori devono raccogliere eroi da molte razze diverse per superare le sfide lungo la strada.

Il gioco è pieno di diverse missioni che portano alla destinazione finale. Tuttavia, le scelte fatte dai giocatori nelle missioni determinano l’intero corso del gioco. Le decisioni alterano la trama del gioco ed espongono i giocatori a diversi misteri e avventure.

Il token FARA alimenta l’intero ecosistema FARALAND. Può essere utilizzato come token di valuta per acquistare attrezzature di gioco, aggiornando le attrezzature. Le ricompense di gioco vengono pagate anche ai giocatori in token FARA. Questo token BEP 20 è anche il token di governance dell’ecosistema FaraLand.

L’attuale prezzo di mercato di FARA è $ 0,1633. Gode di una capitalizzazione di mercato di $ 4.231.418 con un volume di scambi di 24 ore di $ 306.292. Attualmente sono in circolazione 25,90 milioni di monete FARA con un’offerta massima di 100 milioni di monete.

3. VICTORIA VR (VR)

Victoria VR è una piattaforma Metaverse che mira a costruire una piattaforma universale per tutte le realtà virtuali come giochi, acquisto e vendita di beni, lezioni e conferenze, gallerie virtuali, eventi sportivi e molte altre avventure di questo tipo. Una piattaforma salutare dove le persone possono lavorare, rilassarsi e giocare.

Questa piattaforma Metaverse è stata creata utilizzando una delle migliori tecnologie al mondo “Unreal Engine”.

Victoria VR è il token di utilità nativo del Victoria Metaverse. Servirà come valuta digitale per eseguire transazioni in tutto il mondo Victoria VR. Può essere utilizzato per Lo staking per guadagnare ricompense interessanti, acquistare VR Lands, acquistare risorse di gioco come edifici e risorse, acquistare vari beni e servizi su tutta la piattaforma, procurarsi biglietti, acquistare corsi, conferenze e contenuti artistici sulla piattaforma e molti altri.

I commercianti possono acquistare questa moneta ad un prezzo di $ 0,05336. La capitalizzazione di mercato della moneta è di $ 38.898.224 con un volume di scambi di 24 ore di $ 16.891.788. L’offerta massima della moneta è di 16,8 miliardi, con 729,01 milioni di monete in circolazione.

4. PHANTASMA (SOUL)

Phantasma è una tecnologia Blockchain su misura e un ecosistema decentralizzato, che mira a essere la spina dorsale del futuro dei giochi Metaverse, NFT e dApp. È ricco di funzionalità avanzate a differenza di altre Blockchain, possiede un’alta velocità di transazione e si concentra sulla fornitura di un’esperienza utente eccellente. Si sforza di potenziare i giocatori fornendo alla proprietà digitale il pieno controllo dell’utente.

Afferma di essere una piattaforma ecologica che presenta anche NFT intelligenti eco-compatibili.

La piattaforma ha due token principali: SOUL e KCAL. SOUL è il token di governance della piattaforma che può essere utilizzato per guadagnare KCAL, proteggere un nome Phantasma univoco e proteggere l’archiviazione Phantasma.

Il prezzo minimo di questa moneta è di $ 0,3337. La capitalizzazione di mercato riflessa su CoinMarketCap è di $ 35.155.830 mentre il volume degli scambi di 24 ore è di $ 439.539. Attualmente, ci sono 105,34 milioni di monete in circolazione.

5. MyNeighboralice (ALICE)

MyNeighborAlice è un gioco di fattoria e costruttore basato su blockchain. I giocatori possono acquistare e possedere piccoli appezzamenti di terreni agricoli virtuali, fare sviluppi in essi e farli crescere in attività di successo. Emozionanti oggetti di gioco e ricompense attendono i giocatori lungo la strada. I giocatori possono anche incontrarsi virtualmente e socializzare. Le terre virtuali nel gioco sono rappresentate da NFT.

ALICE è il token di valuta del gioco. Può essere utilizzato per scambiare NFT all’interno del gioco, acquistare terre virtuali, collateralizzazione, riacquisto e picchettamento all’interno della piattaforma e acquistare oggetti di gioco. Può essere puntato sulla piattaforma per guadagnare premi interessanti. È anche il token di governance della piattaforma che fornisce ai titolari diritti di voto sulle decisioni relative alle modifiche del protocollo.

ALICE è attualmente scambiato ad un prezzo di $ 3,13 sulle principali borse. Ha una capitalizzazione di mercato di $ 95.916.795 e un volume di scambi di 24 ore di $ 157.133.597. L’offerta massima di questa moneta è limitata a 100 milioni di cui 30,6 milioni sono in circolazione.

6. WILDER WORLD (WILD)

Wilder World è un Metaverso 5D che mira a costruire un mercato liquido di token non fungibili (NFT) con un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) per artisti focalizzati su NFT. Servirà come piattaforma per gli artisti NFT per mostrare il loro lavoro, acquistare e vendere le loro creazioni e fare rete tra loro.

Mira anche a costruire un gioco basato su NFT play-to-earn per la piattaforma in cui ogni NFT avrà utilità distinte piuttosto che essere solo file JPEG.

WILD è il token nativo di Wilder World Metaverse. È anche il token di governance per la Wilder DAO (Decentralized Autonomous Organization), dando così il diritto di voto agli stakeholder per prendere parte al processo decisionale relativo alle modifiche del protocollo del Wilder Metaverse.

Questo Metaverse Crypto è disponibile ad un prezzo interessante di $ 0,3353, con un volume di scambi di 24 ore di $ 1,256,255. La sua capitalizzazione di mercato è di $ 28.578.336. Ci sono 85,23 milioni di monete in circolazione con un’offerta limitata di 500 milioni.

7. TOKEN EFINITY (EFI)

Efinity è una blockchain NFT cross-chain creata da Enjin per supportare una piattaforma interoperabile in cui gli NFT possono essere utilizzati virtualmente da ogni settore senza affrontare le solite barriere di commissioni elevate e lunghi tempi di transazione che esistono in Ethereum.

L’obiettivo principale della piattaforma è quello di creare una piattaforma focalizzata su NFT in cui gli NFT possano essere facilmente accessibili alle masse ed essere utilizzati senza problemi di scalabilità, sicurezza, privacy, interoperabilità, sviluppo e governance.

È alimentato dal token EFI, un token deflazionistico della piattaforma. Potrebbe essere utilizzato per pagare le commissioni di transazione su tutta la piattaforma, picchettare per pool di liquidità, guadagnare premi e altro ancora. È anche il token di governance della piattaforma.

Puoi acquistare Efinity Token ad un prezzo di $ 0,2069 per moneta. Il volume degli scambi di 24 ore come riportato da CoinMarketCap è di $ 5.159.456 e la capitalizzazione di mercato è di $ 35.143.468. Su 2 miliardi di monete disponibili, 169,85 milioni sono attualmente in circolazione.

Qual è la migliore piattaforma per acquistare Metaverse Cryptos?

Ci sono molte piattaforme rinomate che elencano varie Metaverse Cryptos in cui possono essere acquistate in modo semplice con pochissimi investimenti. Tuttavia, non tutti sono elencati su una piattaforma specifica. Dipende dalla tua scelta di cripto.

Ma ci sono molti altri fattori oltre alla scelta della moneta che devono essere considerati prima di scegliere una piattaforma. Devi considerare i problemi di sicurezza e privacy, la struttura dei prezzi e le funzionalità di trading.

Considerando questi fattori come il principale fattore determinante, eToro è la scelta migliore per iniziare i tuoi investimenti metaversi.

Ha un portafoglio intelligente separato per i suoi asset Metaverse- “Metaverse Life ‘Smart Portfolio’. Il portafoglio presenta un pacchetto di attività Metaverse (una combinazione di azioni Metaverse e criptovalute con le migliori prestazioni) per il trading. Gli investitori possono utilizzare questa funzione per avere un portafoglio Metaverse diversificato nelle loro partecipazioni.