Andamento delle borse europee

La giornata di ieri ha visto una chiusura contrastata per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha registrato un ribasso dello 0,55%, chiudendo a 34.559 punti. Tra i titoli in calo, spiccano Leonardo, che ha perso 4,8%, Prysmian con un 4,2% di ribasso e Iveco Group, che ha chiuso a -3,3%. Al contrario, alcuni titoli hanno mostrato performance positive, come Moncler, che ha guadagnato 3,15%, e Tenaris e Banco Bpm, entrambi in crescita del 2,2%. Quest’ultimo ha beneficiato dell’interesse di Credit Agricole, che ha aumentato la propria partecipazione nel capitale in risposta all’offerta di Unicredit.

Attesa per i dati macroeconomici

La settimana si preannuncia cruciale per gli investitori, con l’attenzione rivolta a importanti appuntamenti macroeconomici. Mercoledì, infatti, verrà pubblicato il report sull’inflazione statunitense, attesa in aumento al 2,7%. Questo dato sarà fondamentale in vista della riunione della Federal Reserve prevista per il 17-18 dicembre. Giovedì, invece, si svolgerà la riunione della Banca Centrale Europea (Bce), che potrebbe decidere di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base. Gli investitori sono particolarmente interessati ai toni della presidente Christine Lagarde e alle proiezioni aggiornate su inflazione e PIL dell’eurozona.

Monitoraggio della situazione geopolitica

In un contesto di instabilità politica, gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi in Corea del Sud, Francia e Siria. La recente decisione della Cina di adottare una politica monetaria “moderatamente espansiva” e “più proattiva” dal lato fiscale ha suscitato interesse. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 107 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,19% e quello del benchmark tedesco al 2,12%.

Andamento delle materie prime e delle criptovalute

Le quotazioni delle materie prime mostrano un aumento, con il petrolio Brent che risale a 72 dollari al barile e l’oro che si avvicina a 2.670 dollari l’oncia, in risposta ai rischi geopolitici in Medio Oriente. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro si mantiene stabile a 1,058, mentre il dollaro/yen registra un incremento a 151. Nel settore delle criptovalute, il Bitcoin rimane sotto i 100.000 dollari, attualmente in area 98.000, dopo i recenti record.

Focus su Wall Street e acquisizioni nel settore tecnologico

All’apertura di Wall Street, si è registrata una leggera flessione, con Nvidia al centro dell’attenzione a causa di un’indagine antitrust in Cina. Anche altri titoli del settore semiconduttori, come AMD e Lam Research, hanno subito un impatto simile. La politica restrittiva degli Stati Uniti sui chip verso la Cina continua ad aggiungere tensione ai mercati. Inoltre, la Commissione Europea ha approvato l’acquisizione congiunta di Activ Software Holdings da parte di Vista Equity Partners e Warburg Pincus, senza preoccupazioni per la concorrenza. Infine, Banco Desio ha completato l’acquisizione di 14 sportelli bancari, rafforzando la propria posizione nel mercato.