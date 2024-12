Chiusura delle borse europee

La giornata di ieri ha visto una chiusura contrastata per le borse europee, con Piazza Affari che ha registrato un ribasso dello 0,55%, chiudendo a 34.559 punti. Tra i titoli più colpiti, Leonardo ha subito una flessione del 4,8%, seguito da Prysmian e Iveco Group, che hanno perso rispettivamente il 4,2% e il 3,3%. Al contrario, alcuni titoli hanno mostrato performance positive, come Moncler, che ha guadagnato il 3,15%, e Tenaris e Banco Bpm, entrambi in crescita del 2,2%. Quest’ultima ha beneficiato dell’interesse di Credit Agricole, che ha aumentato la propria partecipazione nel capitale in risposta all’offerta di Unicredit.

Attese macroeconomiche

La settimana si preannuncia cruciale per gli investitori, con l’attenzione rivolta a importanti appuntamenti macroeconomici. Mercoledì, infatti, verrà pubblicato il report sull’inflazione negli Stati Uniti, attesa in aumento al 2,7%. Questo dato rappresenta l’ultimo indicatore significativo prima della riunione della Federal Reserve, prevista per il 17-18 dicembre. Giovedì sarà il turno della Banca Centrale Europea, che probabilmente procederà a un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Gli investitori si concentreranno in particolare sui