Chiusura delle borse europee: un riepilogo della settimana

La settimana si conclude con una chiusura in ordine sparso per le borse europee, in un contesto caratterizzato da eventi significativi legati alle banche centrali e ai risultati trimestrali delle aziende. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha registrato una variazione quasi impercettibile, chiudendo a 36.471,75 punti con un incremento dello 0,12%. Tra i titoli in evidenza, STMicroelectronics ha visto un rimbalzo del 2,9% dopo un calo nella sessione precedente, influenzato dai risultati di Apple e Intel a Wall Street.

Performance dei titoli e analisi del mercato

In questa settimana, Leonardo e Prysmian hanno mostrato performance positive, rispettivamente con un aumento del 2,2% e 1,3%. Al contrario, Iveco e Campari hanno registrato un calo, chiudendo in negativo. Sul fronte statunitense, Wall Street si prepara a chiudere una settimana volatile, con le previsioni ottimistiche delle big tech che hanno contribuito a ridurre le preoccupazioni riguardo le prospettive del settore, inizialmente influenzate da DeepSeek.

Dati economici e impatti sul mercato

Un indicatore chiave, il core PCE, è stato pubblicato, mostrando una crescita annua stabile al 2,8%, in linea con le aspettative. Questo dato è cruciale per la Federal Reserve, poiché influisce sulle decisioni di politica monetaria. In Germania, i prezzi al consumo armonizzati hanno evidenziato un incremento del 2,8% anno su anno, confermando le stime precedenti. La prossima settimana, l’attenzione si sposterà sui dati del mercato del lavoro americano e sull’inflazione dell’eurozona, insieme agli indici ISM statunitensi e Pmi cinesi.

Mercato obbligazionario e materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread ha mostrato un lieve aumento, attestandosi a 109 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,55% e il Bund tedesco al 2,46%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent si scambia intorno ai 76 dollari al barile, mentre l’oro ha raggiunto un nuovo record oltre i 2.800 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, l’euro/dollaro si mantiene a 1,039 e il dollaro/yen risale a 154,9.

Focus su Wall Street e risultati aziendali

Wall Street ha aperto in positivo, trainata da Apple, che ha registrato un aumento del 3,8% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Nonostante il calo delle vendite di iPhone e una diminuzione delle vendite in Cina, la società ha fornito una guida ottimistica per il prossimo trimestre, evidenziando un incremento significativo nei ricavi dei servizi. Solo il Dow Jones si dirige verso un risultato settimanale positivo, mentre il petrolio WTI segna un leggero calo.

Analisi dei dati economici recenti

Il dato sull’inflazione PCE negli Stati Uniti ha mostrato un aumento dello 0,3% su base mensile e del 2,6% su base annua, in linea con le previsioni della Federal Reserve. La componente core è cresciuta dello 0,2% mensile e del 2,8% annuale, confermando le attese. Questi dati sono fondamentali per comprendere l’andamento dei redditi personali e delle spese ai consumi nel paese. Inoltre, Electrolux ha riportato un significativo miglioramento nel quarto trimestre del 2024, con un utile operativo di 150 milioni di corone svedesi rispetto a una perdita dell’anno precedente.