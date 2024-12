Chiusura delle borse europee

Le borse europee hanno registrato una chiusura poco mossa, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha terminato in rialzo dello 0,4%, raggiungendo i 34.857 punti. Tra i titoli in evidenza, Brunello Cucinelli ha visto un incremento significativo del 8% dopo aver rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi, ora attese in crescita tra il 11% e il 12%.

Le decisioni della Bce

La Banca Centrale Europea (Bce) ha annunciato un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, rimuovendo la precedente indicazione sui tassi sufficientemente restrittivi. Questa mossa è stata accompagnata da una revisione al ribasso delle previsioni di crescita economica fino al 2026. La presidente Christine Lagarde ha evidenziato i rischi al ribasso per l’economia, sottolineando che la lotta contro l’inflazione è ancora in corso e che la politica monetaria rimane restrittiva.

Impatto sui mercati obbligazionari

Le reazioni sui mercati obbligazionari sono state immediate, con un’impennata dei rendimenti dei titoli di stato europei, in particolare quelli dei paesi periferici. Lo spread tra Btp e Bund è aumentato a 113 punti base, con il rendimento del decennale italiano che ha raggiunto il 3,32%. Questi sviluppi sono stati influenzati dai toni meno accomodanti di Lagarde, che hanno sorpreso i mercati.

Andamento delle materie prime e valute

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Brent ha visto un calo, scendendo sotto i 73 dollari al barile, mentre l’oro ha perso valore, attestandosi a 2.680 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro si è mantenuto stabile a 1,05, mentre il dollaro/yen ha mostrato poca volatilità a 152,2.

Analisi dei dati macroeconomici statunitensi

Negli Stati Uniti, i prezzi alla produzione hanno registrato un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente, superando le aspettative degli analisti. L’aumento annuale è stato del 3%, con la componente core in linea con le previsioni. Questi dati giungono in un momento cruciale, a pochi giorni dal meeting della Federal Reserve, dove si prevede un possibile taglio dei tassi di interesse.

Novità aziendali e piani strategici

In ambito aziendale, l’assemblea degli azionisti di Pirelli ha approvato modifiche significative allo Statuto sociale, in risposta a recenti interventi normativi. Queste modifiche riguardano la partecipazione in assemblea tramite rappresentante designato e l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato un ambizioso Piano Strategico 2025-2029, con investimenti previsti di oltre 100 miliardi di euro per promuovere sviluppo e innovazione nel Paese.