Il panorama attuale del fintech e insurtech in Italia

Negli ultimi anni, il settore del fintech e insurtech in Italia ha conosciuto una crescita esponenziale, trasformando il modo in cui gli italiani gestiscono le proprie finanze. Secondo l’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, nel 2024 sono stati raccolti circa 250 milioni di euro, con un incremento dei ricavi del 29%. Questo scenario evidenzia come le startup stiano diventando sempre più rilevanti, non solo per i consumatori, ma anche per le istituzioni finanziarie tradizionali.

Adattamento alle nuove tecnologie

Le tecnologie emergenti, in particolare l’intelligenza artificiale generativa, stanno giocando un ruolo cruciale nell’ottimizzazione dei processi aziendali. Attualmente, il 26% delle startup fintech ha adottato questa tecnologia per migliorare l’efficienza operativa. Tuttavia, nonostante l’adozione di queste innovazioni, il 74% degli utenti continua a preferire l’home banking e il 65% utilizza l’app della propria banca. Questo suggerisce una certa resistenza al cambiamento, con solo il 5% degli utenti disposto a condividere automaticamente i propri dati finanziari.

Le sfide della condivisione dei dati

La reticenza degli utenti a condividere i propri dati è principalmente dovuta a una mancanza di chiarezza e consapevolezza. Il 51% degli utenti non comprende come verranno utilizzati i dati raccolti, mentre il 49% non percepisce le motivazioni delle banche nel richiederli. Inoltre, il 42% degli intervistati non vede vantaggi concreti nella condivisione dei dati. Questo scenario evidenzia la necessità di una maggiore trasparenza da parte delle istituzioni finanziarie, che devono educare i propri clienti sui benefici della condivisione dei dati.

Il futuro dei servizi finanziari per i giovani

Un altro aspetto interessante emerso dall’indagine riguarda l’utilizzo dei servizi finanziari da parte dei teenager. I ragazzi italiani tra i 13 e i 19 anni mostrano un interesse crescente per i pagamenti istantanei e i servizi di cashback, con il 72% e il 49% rispettivamente. Tuttavia, la maggior parte di loro utilizza ancora poco i prodotti finanziari, con i pagamenti contactless come unica eccezione significativa. Questo suggerisce che le istituzioni finanziarie devono sviluppare strategie mirate per attrarre i giovani, creando prodotti e servizi che rispondano alle loro esigenze e preferenze.

Strategie per il futuro

In un contesto di cambiamento profondo, le banche e le assicurazioni stanno ridefinendo le loro strategie. L’esplorazione di fusioni e acquisizioni è diventata una pratica comune per creare sinergie e migliorare l’efficienza operativa. Inoltre, le istituzioni stanno investendo in progetti digitali interni e sostenendo le startup emergenti per rimanere competitive. L’implementazione di nuove tecnologie deve avvenire con un approccio responsabile, tenendo conto della governance, dell’etica e della conformità normativa.