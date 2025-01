Chiusura positiva per le borse europee dopo la riunione della Bce

Andamento positivo delle borse europee

Le borse del Vecchio Continente hanno registrato una chiusura positiva, in un contesto di attesa per le decisioni della Banca Centrale Europea (Bce). Il Ftse Mib di Piazza Affari ha terminato a 36.429 punti, con un incremento dello 0,16%. Questa performance è stata sostenuta da acquisti su titoli come Iveco Group e Campari, entrambi in crescita del 1,6%. Tuttavia, non tutte le notizie sono state positive: Stm ha subito un forte calo del 10,75% a seguito di risultati finanziari deludenti e un outlook poco incoraggiante.

Le decisioni della Bce e l’inflazione

La Bce ha deciso di abbassare il tasso sui depositi di 25 punti base, portandolo al 2,75%. Questo intervento è stato giustificato dai progressi nell’inflazione, ma la presidente Christine Lagarde ha avvertito che è prematuro discutere del tasso neutrale. La Bce ha sottolineato l’importanza di un approccio basato sui dati, suggerendo che ulteriori tagli potrebbero essere considerati nelle prossime riunioni. Questo ha generato aspettative di un possibile allentamento della politica monetaria, influenzando positivamente i mercati obbligazionari.

Dati economici e prospettive future

In concomitanza con le decisioni della Bce, sono stati pubblicati i dati sul prodotto interno lordo (Pil) dell’eurozona, che ha mostrato una stagnazione inaspettata nel quarto trimestre del 2024, con una crescita pari a zero per l’Italia e contrazioni in Germania e Francia. Negli Stati Uniti, il Pil è cresciuto del 2,3%, ma al di sotto delle aspettative. Gli investitori stanno ora volgendo la loro attenzione alle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche, con particolare interesse per i risultati di Apple e Intel, dopo i risultati contrastanti di Microsoft, Meta e Tesla.

Mercati delle materie prime e valute

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Brent ha recuperato terreno, raggiungendo i 76,3 dollari al barile, mentre l’oro si avvicina ai 2.800 dollari l’oncia. Sul fronte valutario, l’euro si è mantenuto stabile rispetto al dollaro a 1,043, mentre il dollaro/yen ha mostrato un calo a 154,2. Anche il Bitcoin ha superato i 105.800 dollari, continuando a mostrare segni di ripresa nel mercato delle criptovalute.