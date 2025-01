Dinamiche contrastanti nei mercati azionari americani e in Europa

Introduzione alle fluttuazioni dei mercati azionari

Il panorama dei mercati azionari americani si presenta attualmente con dinamiche divergenti, evidenziando un contesto di incertezze e opportunità. Mentre il Dow Jones e lo S&P 500 mostrano una leggera crescita, il Nasdaq registra una flessione significativa. Questo scenario mette in luce le sfide che le aziende tecnologiche stanno affrontando, con titoli come Comcast, Microsoft e Nvidia che hanno subito perdite considerevoli.

Performance dei principali indici azionari

All’apertura dei mercati, il Dow Jones ha segnato un incremento di 70,30 punti, corrispondente a un aumento dello 0,16%. Anche lo S&P 500 ha registrato un incremento, aggiungendo 8,61 punti, pari a un aumento dello 0,14%. Tuttavia, il Nasdaq si trova in territorio negativo, perdendo 36,81 punti, ovvero lo 0,19%. Queste fluttuazioni evidenziano la vulnerabilità del settore tecnologico, che continua a essere influenzato da fattori macroeconomici e da una crescente pressione competitiva.

Analisi della crescita economica negli Stati Uniti

Secondo i dati preliminari del Bureau of Economic Analysis, l’economia degli Stati Uniti ha registrato una crescita inferiore alle aspettative nel quarto trimestre del 2024, con un aumento del PIL del 2,3%. Questo dato è al di sotto del 3,1% del trimestre precedente e del 2,7% previsto dagli analisti. Nonostante un’accelerazione nei consumi, l’inflazione ha raggiunto il 2,3%, sollevando preoccupazioni su una possibile stagnazione economica. Le aziende, come United Parcel Service (UPS), stanno già pianificando riduzioni significative dei volumi e ristrutturazioni per affrontare le sfide future.

Prospettive per l’Eurozona e le aziende energetiche

In Europa, la crescita del PIL dell’Eurozona nel quarto trimestre del 2024 è attesa in rallentamento, con un aumento dello 0,9% su base annua, al di sotto delle aspettative degli analisti. La variazione trimestrale si stima nulla, rispetto al +0,1% previsto. Anche le aziende energetiche, come Shell, stanno affrontando difficoltà, riportando un calo dell’utile del 78% nel quarto trimestre. Tuttavia, Shell ha mantenuto una solida performance finanziaria complessiva per l’anno, con una generazione di cassa superiore al 2023 e una significativa riduzione dei costi strutturali, annunciando un aumento dei dividendi e un nuovo programma di buyback da 3,5 miliardi di dollari.