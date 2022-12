Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Ci sono fondi particolari che aiutano a creare ricchezza a lungo termine?

l nome, l’inflazione è un fenomeno che gonfia il costo che incorrerai per raggiungere il tuo obiettivo di vita quando arriverà il momento di raggiungerlo.

I fondi azionari diversificati offrono l’opportunità di creare ricchezza a lungo termine a livelli ragionevoli di rischio. Il rischio associato alle azioni viene controllato con i fondi comuni azionari a causa di tre fattori

L’esperienza del gestore di fondi professionale che gestisce il fondo

Diversificazione dei rischi dovuti agli investimenti effettuati in un paniere di titoli

Investire a lungo termine che riduce l’impatto della volatilità a breve termine

Anche se è vero che le azioni come classe di attività offrono agli investitori l’opportunità di creare ricchezza, è importante tenere presente che le azioni come classe di attività sono volatili in tempi più brevi.

Pertanto, è necessario investire a lungo termine.