Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I fondi comuni di investimento sono adatti a coloro che non vogliono investire nel mercato azionario?

Ad alcune persone piace giocare sul sicuro e optare per opzioni familiari.

Supponiamo che tu sia in un nuovo ristorante. Il menu ha piatti esotici, ma ordini ancora qualcosa di familiare solo per essere sicuro di non pentirti più tardi. Puoi scegliere un normale ‘Paneer Kathi Roll’ rispetto a una ‘Couscous Paneer Salad’ per essere al sicuro. Ma sei riuscito a farti un’idea del nuovo ristorante mentre ti godi i suoi servizi, l’atmosfera e il cibo.

Investire in fondi comuni è come ordinare il piatto giusto sul menu di un ristorante.

Se preferisci stare lontano dal mercato azionario, puoi comunque scegliere di investire in fondi di debito per i tuoi obiettivi finanziari. I fondi comuni di investimento sono ampiamente classificati in azioni, debito e ibridi, schemi orientati alle soluzioni e altri schemi in base a dove investono.

Se non vuoi investire in azioni tramite fondi comuni di investimento azionario, puoi comunque sperimentare i vantaggi di investire in fondi comuni di investimento attraverso fondi di debito che investono in obbligazioni emesse da banche, società, enti governativi tra cui RBI e strumenti del mercato monetario come documenti commerciali, CD bancari, T-bills ecc.

Un fondo di debito ti aiuta a far crescere meglio i tuoi soldi grazie alle dichiarazioni fiscali efficienti rispetto alle tue scelte tradizionali di FD bancari, PPF e schemi di risparmio degli uffici postali.