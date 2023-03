Coinbase annuncia la propria rete di livello due

Non c’è dubbio che gli scambi siano i maggiori attori nel settore delle criptovalute. Quando Binance o Kraken starnutiscono il mercato prende un raffreddore, e quando una piattaforma di trading annuncia qualche nuovo grande lancio o progetto, gli investitori dovrebbero davvero sedersi e prestare attenzione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui uno scambio riveli la propria piattaforma, che è qualcosa che lo scambio statunitense Coinbase ha fatto la scorsa settimana, quando ha introdotto Base nel mondo.

Come dettagliato in un blog ufficiale, Base sarà una sidechain di livello due per Ethereum, che Coinbase spera fornirà “un modo sicuro, a basso costo e adatto agli sviluppatori per chiunque, ovunque, per creare app decentralizzate o ‘dapps’ onchain”. Mentre Base stessa non avrà il proprio token nativo, è chiaro che l’arrivo del secondo livello fornirà una grande spinta al mercato delle criptovalute in generale, così come ad alcune altre piattaforme in particolare.

In effetti, con Base sviluppato da codice open source scritto per Optimism (un’altra soluzione di livello due basata su Ethereum), OP sarà un token che dovrebbe testimoniare guadagni costanti una volta che Base si metterà in moto. E con Coinbase che mira anche a “portare il prossimo miliardo di utenti su web3”, Ethereum stesso sarà forse il principale beneficiario, dato che tutte le transazioni di Base saranno regolate sulla blockchain di Ethereum. Ciò potrebbe rendere il 2023 un anno molto forte per ETH, che probabilmente beneficerà anche dello sviluppo in corso avviato dalla fusione dello scorso anno.

Coinbase annuncia Base, Optimism ed Ethereum Rally

Coinbase ha annunciato il lancio della testnet di Base la scorsa settimana, il che significa che la rete di livello due è già accessibile agli sviluppatori e ad altri primi tester. In effetti, i primi rapporti suggeriscono che oltre 100 sviluppatori hanno già iniziato a contribuire al progetto, mentre un numero crescente di piattaforme ha già rivelato che si uniranno all’ecosistema di Base e collaboreranno con il progetto. Questo fornisce qualche indicazione di quanto grande potrebbe diventare grande.

Come scritto nel blog di cui sopra, Base sarà costruito con un focus su quattro caratteristiche principali:

Sicuro e sistemato sulla blockchain di Ethereum

Progettato per integrarsi con i prodotti, i servizi e le funzionalità esistenti di Coinbase

Piena compatibilità con Ethereum Virtual Machine (EVM) e commissioni basse, comprese le transazioni senza commissioni per gli sviluppatori

Open source e basato sullo stack di software di sviluppo di Optimism

Per quanto riguarda questa caratteristica principale finale, Coinbase si è anche unita a Optimism come secondo sviluppatore principale sullo stack OP open source di Optimism, il che significa che lo scambio scriverà effettivamente codice per Optimism e per se stesso.

Forse più interessante, Coinbase ha anche scritto in un blog di accompagnamento che, con Optimism e i suoi sviluppatori, ha una “visione condivisa per una supercatena”. Ciò significa che l’uso dell’OP Stack di Optimism darà potenzialmente origine ad altri livelli due oltre a Base e Optimism, e che queste sidechain “aumenteranno gradualmente la loro interoperabilità fino a formare una ‘mesh’ o ‘Superchain’ che scala congiuntamente Ethereum”.

In altre parole, Coinbase non si vede come un concorrente di Optimism o altre reti di livello due per Ethereum, ma piuttosto un collaboratore. Come spiega, lo scambio ritiene che “questo sforzo decentralizzato creerà le basi per un ecosistema di sviluppatori molto più vivace di quello che sarebbe possibile da una singola catena da sola”.

Questa attenzione all’interoperabilità e alla collaborazione è fondamentale qui, perché spiega perché il token nativo di Optimism – OP – è aumentato di ben il 35% nelle 24 ore successive allapresentazione di Base da parte di Coinbase. E rimane in crescita del 30% negli ultimi 30 giorni, con gli investitori che si aspettano che l’ottimismo crescerà solo a lungo termine, ora che Coinbase fa parte del suo ecosistema.

Come rete di secondo livello preesistente, Optimism rappresenta attualmente un valore totale bloccato di $ 950 milioni (più di Cardano, Fantom e Solana). Questo TVL è già aumentato del 90% dall’inizio dell’anno, indicando un aumento dell’uso di Optimism, ma è probabile che aumenti ulteriormente nei prossimi mesi e anni.

Ma non dimentichiamo Ethereum, che come livello di regolamento sottostante per Base e Optimism sarà il beneficiario finale della nuova impresa di Coinbase. Ricorda che Coinbase ha l’obiettivo dichiarato di portare un miliardo di utenti in più all’ecosistema delle criptovalute e, date le sue risorse e la sua portata, potrebbe avvicinarsi al raggiungimento di tale obiettivo.

In combinazione con commissioni più basse e transazioni più veloci, ciò significherebbe in definitiva molto più uso di Ethereum, che a sua volta significa una maggiore domanda di token ETH nativi e un prezzo più elevato per l’altcoin. Come ha detto un importante sostenitore di Ethereum (Anthony Sassano), “Ethereum sta diventando il livello di insediamento del mondo”.

Domande e perdenti

Naturalmente, non tutti sono sbalorditi dalle notizie di Coinbase, e per una serie di motivi. In primo luogo, alcuni hanno sollevato domande legittime sul fatto che lo sviluppo della base di Coinbase possa in qualche modo invitare un maggiore decentramento o maggiori restrizioni nell’ecosistema crittografico di livello due e più ampio.

Ad esempio, il conduttore di podcast Chris Blec ha osservato in un tweet che “Coinbase è soggetto al Bank Secrecy Act, al Patriot Act e altro”. Ha quindi chiesto: “Come farà Coinbase a rispettare queste leggi senza richiedere KYC sui fondi ponte?”

Questa è una domanda importante, e finora Coinbase non sembra aver risposto. Supponendo che lo scambio dovrebbe applicare controlli KYC a tutti gli utenti di Base, ciò potrebbe limitare la sua crescita, con alcuni potenziali utenti scoraggiati dalla necessità di identificarsi per usarlo. Detto questo, è discutibile che Base attiri probabilmente il tipo di persone che non avrebbero comunque problemi con KYC, compresi molti all’interno del mainstream.

Allo stesso tempo, è anche possibile che altre reti di secondo livello non ottimismo soffriranno a causa dell’ingresso di Coinbase. Ciò è supportato dal fatto che Polygon (MATIC) e Loopring (LRC), ad esempio, sono entrambi diminuiti rispettivamente del 15% e del 16% nelle ultime due settimane.

È anche possibile che la catena BNB di Binance possa essere danneggiata dal lancio di Base da parte di Coinbase. Perché con l’exchange americano che getta il suo peso dietro la rete e l’ecosistema Ethereum, quest’ultimo è destinato a diventare più utilizzabile ed efficiente in un futuro non troppo lontano, mettendo BNB Chain in un potenziale svantaggio. Questo potrebbe spiegare perché BNB è sceso del 2% nell’ultima settimana, quindicina e mese, quando molte monete sono in rialzo.

Indipendentemente da ciò che accade ai rivali, la posizione unica di Coinbase in cima alla catena alimentare della criptovaluta significa che Base ha le solide basi di cui ha bisogno per diventare un livello due altamente utilizzato per le transazioni basate su Ethereum. A lungo termine, questo significa potenzialmente più persone che usano NFT, più persone che usano Web3 e più persone che entrano nel metaverso. Questa può essere solo una buona cosa per la crittografia nel suo complesso.