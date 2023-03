3 cose che le persone sbagliano su Ethereum Name Service

L’Ethereum Naming Service (ENS) è tornato in auge negli ultimi anni, da un importante aggiornamento nel 2019. Nel maggio del 2022, ha raggiunto un traguardo significativo di avere un milione di nomi registrati. Ciò ha rovesciato lo status di OpenSea come il principale servizio di combustione del gas sulla rete Ethereum.

Tenendo presente questo, esploriamo le idee sbagliate più comuni sull’ENS.

#1. È proprio come un DNS

Il Domain Name System (DNS) è stato inventato nel 1983 come risposta al problema di dover inserire un indirizzo IP per accedere a un sito web. Inserimento di un indirizzo IP, ad es. 127.0.0.1, è un problema perché sono difficili da ricordare. Il DNS lo ha risolto consentendo di inserire semplicemente un nome nella barra di ricerca, come CryptoVantage, e ti avrebbe portato all’indirizzo IP associato.

L’Ethereum Name Service non è esattamente lo stesso di un DNS, anche se si possono vedere le somiglianze. Quando invii criptovaluta, devi inserire un indirizzo di portafoglio. Un input sbagliato e la tua criptovaluta è persa per sempre, senza mezzi per recuperarla. L’unica eccezione per il recupero delle risorse nelle rare occasioni in cui la rete blockchain stessa torna a uno stato precedente.

L’ENS mira a risolvere questo problema facendo per gli indirizzi di portafoglio ciò che il DNS ha fatto per gli indirizzi delle pagine web. La differenza fondamentale tra i sistemi ENS e DNS è l’architettura.

L’architettura ENS è senza scopo di lucro, decentralizzata e web3 friendly. È anche alimentato dalla rete di Ethereum. Rispetto al DNS che è centralizzato e soggetto ad attacchi. I nomi di dominio ENS sono protetti utilizzando contratti intelligenti.

Ci sono due componenti principali per l’ENS: il registro e i resolver.

Il registro è un contratto intelligente che mantiene un elenco di tutti i domini e sottodomini e memorizza tre informazioni su di essi. Questi sono il proprietario del dominio, il resolver del dominio e il recupero del tempo di scadenza per i record nel dominio.

Questo è il modo in cui il registro può tenere traccia di un nome al resolver responsabile.

I resolver traducono i nomi in indirizzi in due passaggi. Il primo è chiedere al registro quale resolver è responsabile di un determinato nome, e il secondo chiede a quel particolare resolver la risposta.

#2. ENS esiste dal 2017

Questo è tecnicamente vero ma non capisce tutta la storia. Il sistema ENS sopra descritto esiste solo dal 2019, e questa è la parte davvero impressionante del sistema ENS e contribuisce in modo significativo alla sua crescita come servizio negli ultimi anni.

Mentre è vero che l’ENS è stato lanciato nel 2017, è stato rapidamente messo offline a causa di due importanti difetti nel suo codice. ENS è stato riattivato un paio di mesi dopo, nel maggio dello stesso anno e le vendite di domini ENS sono riprese utilizzando un sistema di aste Vickrey.

Secondo uno studio condotto da un team di ricercatori di contratti intelligenti, il sistema di aste Vickrey è stato sostituito nel 2019 con l’attuale sistema di registro menzionato in precedenza. Nel maggio del 2020, i nomi registrati utilizzando il sistema di aste Vickrey sono stati impostati per scadere automaticamente se non è stata pagata una tassa di rinnovo.

Oltre ad abbandonare il sistema di aste Vickrey, dopo l’aggiornamento del 2019, gli utenti hanno dovuto pagare una commissione aggiuntiva di $ 5 per i nomi che erano più lunghi di sei caratteri. I nomi sotto i sei caratteri non hanno sostenuto tasse.

Dopo l’aggiornamento del 2019, marchi più noti hanno iniziato ad acquistare nomi di registro, come NBA e eBay. Il rovescio della medaglia dei nomi registrati legati al marchio è il fenomeno dello squatting del dominio, una forma di comportamento di ricerca di rendita in cui gli utenti si siedono su un nome di dominio che un marchio specifico vorrà e aspettano di ricevere le commissioni da quel marchio che entra nel mercato.

#3. ENS è l’unico servizio di nomi blockchain

I servizi ENS non sono gli unici servizi di denominazione blockchain sul blocco. Un certo numero di servizi come Handshake e Namecoin hanno sostenuto la concorrenza con i servizi DNS tradizionali per una serie di motivi. Alcuni comuni sono la natura centralizzata degli attuali servizi DNS, i problemi di sicurezza DNS e i problemi di trasparenza.

Secondo il white paper dell’handshake, la sicurezza associata al simbolo del lucchetto verde comunemente noto accanto ai siti Web sicuri è garantita solo da una manciata di società DNS centralizzate. Questo è un importante punto debole della sicurezza meglio evidenziato da alcune statistiche.

Secondo uno studio del Neustar International Security Council, il 72% delle organizzazioni ha subito un attacco DNS negli ultimi dodici mesi. Il Threat Analysis Group (TAG) di Google ha rivelato la portata di un attacco informatico imposto contro di loro nel 2017. Questo particolare attacco è stato di ben 2,5 terabyte al secondo e proveniva da 180.000 server diversi, alcuni dei quali 180.000 erano server DNS.

Ciò dimostra evidentemente il fatto che i sistemi DNS sono un obiettivo particolarmente redditizio per i potenziali aggressori a causa della loro natura centralizzata. I sistemi DNS dal punto di vista dell’attaccante sono un singolo punto di errore facilmente raggiungibile.

Con questo in mente, Handshake e altri servizi di denominazione blockchain (BNS) cercano di risolvere alcuni dei problemi comunemente associati ai sistemi DNS offrendo un’alternativa decentralizzata. Per Handshake, ciò si ottiene con un unico punto di consenso associato tra nomi e certificati e incentivi criptoeconomici.

Considerazioni conclusive: ENS offre un assaggio delle funzionalità Web3

Mentre i sistemi DNS ed ENS (e per estensione, BNS) condividono una funzione, i mezzi per fornire questa funzione differiscono notevolmente.

DNS offre una versione Web2 centralizzata della funzione che viene fornita con il proprio set di pro e contro, mentre ENS offre una versione Web3 decentralizzata della funzione anche con una serie di pro e contro.

L’ENS esiste dal 2017, ma solo dal 2019 l’ENS ha iniziato a guadagnare adozione e popolarità, al punto da rovesciare OpenSea come principale consumatore di gas sulla rete. Infine, ENS non è l’unico BNS sul blocco (catena). I sistemi BNS di tutte le strisce cercano di fornire una soluzione ai problemi che affliggono oggi i sistemi DNS.