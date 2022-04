Coinbase vs Bitpanda: il confronto

Quando si tratta dei migliori scambi di criptovaluta, Coinbase è probabilmente il re mentre Bitpanda è uno dei principali insorti che sta sparando per il trono.

Quindi siamo andati in un altro confronto di scambio mettendo alla prova Coinbase e Bitpanda e vedere chi esce vincitore.

Senza ulteriori indugi, ecco la nostra battaglia testa a testa Coinbase vs Bitpanda.

Coinbase vs Bitpanda: informazioni generali

Coinbase è stato lanciato sul mercato nel 2012 a San Francisco, California. In qualità di società che opera negli Stati Uniti, Coinbase è tenuta a rispettare le leggi e i regolamenti statunitensi, comprese le leggi e i regolamenti statali sulla trasmissione di denaro, il Patriot Act degli Stati Uniti, il Bank Secrecy Act ed è registrata presso FinCEN come money services business.

Queste leggi e regolamenti impongono la responsabilità a Coinbase. Questo è qualcosa che potrebbe mancare ad alcuni dei loro concorrenti offshore in altri paesi con normative meno severe. È ampiamente considerato come uno dei migliori scambi crittografici sul mercato.

Bitpanda è uno scambio di criptovaluta specializzato nell’acquisto e nella vendita di Bitcoin in tutto il mondo, ma con particolare attenzione all’Eurozona. La società è stata avviata alla fine del 2014 e da allora ha visto un’enorme crescita ed è diventata una delle piattaforme più popolari per l’acquisto di Bitcoin in tutta Europa.

Commissioni Bitpanda vs Coinbase

Coinbase addebita circa il 3,99% per gli acquisti con carta di credito / debito e l’1,49% per gli acquisti con bonifico bancario.

Metodo di acquisto Commissioni Coinbase Conto bancario negli Stati Uniti 1.49%

(minimo $ 0,15) Portafoglio Coinbase (dollari USA) 1.49% Carta di credito o carta di debito 3.99%

Con commissioni Bitcoin all’1,49% (acquisto) e all’1,29% (vendita), Bitpanda è uno degli scambi di criptovaluta più economici per l’acquisto e la vendita istantanea di Bitcoin.

Limiti di acquisto

Coinbase non definisce chiaramente i limiti per i nuovi utenti sul loro sito. Invece, i limiti possono variare a seconda del paese, della verifica dell’account, della cronologia degli acquisti e dell’età dell’account. Per richiedere limiti più alti dovrai verificare la tua identità. Una volta fatto, un residente negli Stati Uniti completamente verificato può effettuare transazioni fino a $ 50.000 a settimana, mentre i clienti verificati dall’UE possono avere un massimo di $ 30.000 nel loro account in qualsiasi momento. Puoi controllare i loro limiti attraverso il loro account.

I limiti di acquisto dipendono fortemente dal tipo di account che hai: è leggero verificato o verificato. Inoltre, anche il metodo di pagamento gioca un ruolo.

Conti verificati leggeri: non possono depositare o prelevare nulla con carte di credito o Zimpler. Possono utilizzare solo il bonifico bancario e hanno un limite giornaliero di 50k € per il deposito e 500k per il prelievo.

Account completamente verificati:

NETELLER e Skrill: dopo aver completato con successo la verifica, il limite di 24 ore per i depositi NETELLER e Skrill è di 10.000 EUR e non può essere ulteriormente aumentato.

Carta di credito, iDEAL e Zimpler: dopo aver completato con successo la verifica, il limite di 24 ore per i depositi con carta di credito, iDEAL e Zimpler è di 2.500 EUR e non può essere ulteriormente aumentato.

Bonifico bancario (SEPA): dopo aver completato con successo la verifica, il limite di 24 ore per i depositi tramite bonifico bancario (SEPA) è di 49.999 EUR.

Paesi supportati

Coinbase serve clienti nei seguenti paesi:

Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Il Bitpanda Global Exchange consente il trading cripto-cripto in tutto il mondo in 54 paesi (Stati Uniti e Cina non inclusi per motivi normativi). I depositi di denaro Fiat in Euro direttamente al Bitpanda Global Exchange sono possibili in 54 paesi (l’intera UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Monaco, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Colombia, Egitto, Georgia, Hong Kong, Israele, Giamaica, Giappone, Malesia, Messico, Perù, Filippine, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan e Tunisia).

Monete supportate

Attualmente, le monete elencate sulla sua interfaccia non Pro includono Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, USD Coin, XRP, Stellar, Zcash, 0x, Litecoin e il token di attenzione di base.

L’offerta di monete di Bitpanda continua a crescere di mese in mese. In questo momento supporta tutte le principali monete come Bitcoin, Litecoin, Ethereum, DASH, XRP, BCH, IOTA, EOS, ADA, Tron, LINK, BAT, Lisk, Waves, Cosmos, ETC, NEO, Tezos, ZCASH, XLM, Augur, 0x, OMG e i loro token nativi BEST e Pantos.

Metodi di deposito e prelievo

Coinbase offre 3 metodi di pagamento: carta di debito, conto bancario o bonifico bancario. In questa guida tratteremo l’acquisto con una carta di debito o con un conto bancario.

Per quanto riguarda i metodi di prelievo, hai un modo aggiuntivo per ottenere i tuoi soldi da Coinbase utilizzando PayPal.

Gli utenti verificati possono utilizzare una serie di soluzioni diverse per depositare denaro fiat in Bitpanda. Questi sono: SEPA, GIROPAY / EPS, iDEAL, SOFORT, NETELLER, Skrill, Zimpler, Visa e Mastercard al loro Euro Wallet. I voucher Bitpanda To Go possono essere riscattati direttamente per criptovalute.

Gli account verificati possono depositare con Skrill, Visa e Mastercard sul loro portafoglio USD.

Per quanto riguarda i prelievi, gli utenti EURO possono prelevare con SEPA, amazon.de, NETELLER e Skrill mentre gli utenti USD possono utilizzare Skrill.

Assistenza clienti

L’assistenza clienti di Coinbase viene gestita tramite e-mail e, nelle nostre esperienze personali, in genere abbiamo ricevuto risposte dal supporto entro 24-72 ore. Hanno anche un’ampia FAQ per domande generali.

Il loro supporto clienti è basato su e-mail e praticamente in linea con le aspettative del settore quando si tratta di velocità ed efficienza. Significato, abbastanza buono con margini di miglioramento.

Bitpanda ha un helpdesk di supporto completo in cui hai tonnellate di domande e risposte frequenti.

Fiducia e reputazione

Coinbase gode di un’eccellente reputazione e fiducia come società registrata e regolamentata con VC ben noti come investitori, team trasparente e track record immacolato (con reclami minori e aneddotici da parte dei singoli clienti).

Coinbase è una società Bitcoin con sede a San Francisco, il che significa che è tenuta a rispettare le leggi e i regolamenti statunitensi, sia a livello federale che statale. Ecco alcuni degli organismi di regolamentazione, leggi e regolamenti a cui Coinbase è conforme:

È conforme alle leggi e ai regolamenti statali sulla trasmissione di denaro.

È conforme al Patriot Act degli Stati Uniti.

È conforme alla legge sul segreto bancario.

È registrato presso FinCEN come Money Services Business.

Bitpanda ha lavorato a lungo senza alcuna licenza ufficiale e con uno status normativo poco chiaro. Tuttavia, nell’aprile 2019, Bitpanda ha ricevuto una licenza per la direttiva sui servizi di pagamento 2 (PSD2) dall’autorità austriaca dei mercati finanziari. La licenza consente a Bitpanda di fornire servizi di pagamento e nuovi servizi fintech nella zona euro.

Sicurezza

Coinbase separa i fondi dei clienti dai fondi operativi dell’azienda. Questi fondi dei clienti sono detenuti in conti bancari custodiali. Ciò significa che non utilizzeranno i tuoi fondi per gestire la loro attività. Affermano inoltre: “Anche se Coinbase dovesse diventare insolvente, i fondi detenuti nei conti bancari di custodia non potrebbero essere rivendicati da Coinbase o dai suoi creditori. I fondi detenuti in tali conti sarebbero restituibili ai clienti di Coinbase”.

Il 98% dei fondi di criptovaluta dei clienti sono conservati in celle frigorifere offline sicure. Queste criptovalute sono conservate su più portafogli hardware e portafogli di carta. I portafogli fisici di criptovaluta vengono quindi archiviati in caveau e cassette di sicurezza in tutto il mondo. Queste misure proteggono i fondi dei clienti dalla perdita o dal furto da parte degli hacker.

La restante parte di criptovaluta, che è memorizzata online, è completamente assicurata da un sindacato dei Lloyd’s di Londra.

Bitpanda ama sottolineare che non sono mai stati violati, implicando il loro sistema di sicurezza superiore. Lo scambio ha una verifica obbligatoria conosci il tuo cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML). Le risorse crittografiche sono conservate in celle frigorifere mentre tu personalmente hai un paio di opzioni per aumentare la sicurezza dell’account su Bitpanda abilitando 2FA e assicurati di controllare di essere sempre sul sito Bitpanda effettivo (e non su qualche sito Web di truffa imitato).

Altre caratteristiche

Coinbase ha visto una rapida crescita e si è ramificato in diversi settori del mondo delle criptovalute con la maggior parte dei loro nuovi servizi orientati ai clienti istituzionali. Questi nuovi servizi sono Coinbase Custody, Coinbase Prime, Coinbase Staking.

Inoltre, Coinbase ha la sua piattaforma Coinbase Pro progettata per i day-trader e il proprio portafoglio che è anche un browser Web3.0.

Bitpanda emula giocatori più grandi come Coinbase o Binance in molte delle loro mosse: hanno lanciato il proprio token con una struttura di incentivi simile a quella che Binance ha impostato intorno a BNB, hanno anche lanciato Bitpanda staking, Swaps, metalli e molti altri servizi intorno alle risorse digitali.

Coinbase vs Bitpanda: pro e contro

Pro di Coinbase

Ottima reputazione

FDIC Assicurato

Facile da usare

Molto sicuro

Accetta carte di credito / debito

Coinbase Contro

Assistenza clienti lenta

Valute limitate disponibili

Bitpanda Pro

Ampia varietà di metodi di pagamento

Ottimo per i principianti

Commissioni molto basse

Grande sicurezza

Il sito web è moderno, pulito e completamente funzionale

Bitpanda Contro

Le tariffe non sono esplicitamente indicate

Coinbase vs Bitpanda: Conclusione

Quindi chi vince la battaglia tra Bitpanda e Coinbase?

In termini di commissioni – Bitpanda è migliore e più economico anche se non sono completamente trasparenti sui costi delle commissioni (incorporano le commissioni nell’importo complessivo da pagare)

In termini di valute supportate, è un pareggio in quanto entrambi supportano circa 15 monete con Bitpanda che ha un leggero vantaggio in quanto superano Coinbase nell’aggiunta di nuove monete.

In termini di conformità normativa e licenze: Coinbase ha il sopravvento, ma Bitpanda è anche una società regolamentata e legittima.

In termini di assistenza clienti: entrambi sono di qualità simile, quindi è un pareggio.

Quando si tratta di sicurezza nella battaglia Bitpanda vs Coinbase: entrambi sono di prim’ordine senza record di violazioni della sicurezza, quindi è un altro stallo.

Caratteristiche di trading: Bitpanda esce vincitore in questa categoria in quanto hanno un’interfaccia di trading più avanzata.

Reputazione complessiva: un altro legame poiché entrambi godono di una reputazione abbastanza buona nella comunità crittografica con lamentele sporadiche da parte dei singoli clienti.

Se non sei appassionato di nessuno di questi scambi, ecco un elenco di potenziali alternative: Cex.io, Coinmama Binance, Changelly, Bitfinex, Kraken, Bittrex, Bitstamp.