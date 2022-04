Come acquistare Bitcoin in modo anonimo (senza verifica o ID)

Ci sono diversi motivi per cui molte persone vorrebbero rimanere anonime quando acquistano cose sul web. Il problema con Bitcoin è che non è completamente anonimo perché tutto è registrato su un libro mastro globale condiviso pubblicamente (la blockchain). Una volta che uno scambio di Bitcoin richiede informazioni identificabili come una bolletta, un DOCUMENTO d’identità governativo o un indirizzo e-mail, può tracciare ogni movimento dei tuoi Bitcoin.

Ed è per questo che sempre più persone vogliono sapere come possono ottenere Bitcoin senza utilizzare un ID.

Ecco perché nel post di oggi ti mostrerò esattamente come acquistare Bitcoin in modo anonimo con carta di credito o contanti.

Potresti anche prendere in considerazione l’utilizzo della VPN come ulteriore livello di protezione della privacy quando acquisti criptovalute.

Acquista bitcoin con carta di credito senza verifica

Il numero di scambi che consentono di acquistare bitcoin con carta di credito senza verifica sta diminuendo a causa della forte pressione normativa sulle società che gestiscono queste piattaforme.

Tuttavia, ci sono ancora due posti in cui è possibile acquistare bitcoin con carta di credito in modo anonimo senza KYC e ID, anche se importi molto limitati.

CEX.io

CEX.io è uno scambio con sede nel Regno Unito (anche registrato negli Stati Uniti) in cui è possibile acquistare criptovalute del valore di $ 100 / giorno senza dover fornire alcun ID. E sì, il metodo di deposito preferito di molti fan delle criptovalute è supportato (in realtà, è il più popolare sulla piattaforma): carte di credito o di debito.

Valute fiat supportate: USD, EUR, RUB, GBP, USDT, BTC, GUSD, OMG, ONT, ONG, USDT, ADA, USDC, NEO, GAS, BAT, ATOM, XTZ, MATIC, LINK, WABI

Metodi di deposito supportati: carta di credito, carte di debito, SEPA, ACH, FasterPayments, Skrill, Qiwi

CoinMama

CoinMama è uno dei più antichi scambi crittografici che non ha ampliato molto la sua offerta di servizi iniziale: offre ancora un modo semplice e veloce per acquistare criptovalute. Questa è probabilmente l’opzione migliore per i nuovi arrivati per acquistare Bitcoin in modo anonimo.

Puoi acquistare Bitcoin del valore di $ 150 utilizzando carta di debito / credito senza verifica.

La nostra recensione di Coinmama entra nel nocciolo duro di questo scambio, quindi dai un’occhiata se sei interessato a saperne di più.

Ecco un elenco completo degli scambi P2P in cui è possibile acquistare bitcoin senza verifica

Client Bisq (?) [ NO KYC ]

] HodlHodl (?, ⚡ ) [ NO KYC ] < – Non disponibile negli Stati Uniti

] < – Non disponibile negli Stati Uniti LocalCoinSwap (?) [ KYC OPZIONALE (ad esempio, il tuo annuncio, i tuoi termini)]

(ad esempio, il tuo annuncio, i tuoi termini)] Local Lightning (?, ⚡ ) [ NO KYC ] (appena lanciato)

] (appena lanciato) AgoraDesk (?) [ NO KYC ]

] Counter.Network (?) [ KYC OPZIONALE ]

] Muro di monete (?) [ NO KYC ]

] Payfair (?) [ NO KYC ]

] BuyCrypto.Today [ NO KYC ]

] BitQuick [ NO KYC (quando l’importo trx è inferiore a $ 400)]

(quando l’importo trx è inferiore a $ 400)] Remitano [ NO KYC per il venditore (solo l’acquirente deve KYC)]

(solo l’acquirente deve KYC)] App mobile Totalcoin [ NO KYC (diverso dalla verifica del numero di telefono)]

(diverso dalla verifica del numero di telefono)] Mycelium Local Trader app mobile [Mappa] (?) [ NO KYC ]

] CryptoMap.me (?) [ NO KYC ]

] Huobi OTC

OTCBTC

CGem/CryptoGem

LiberalCoins

CoinCola

WazirX [KYC]

Giottus [KYC]

Bitzlato

BuyCoins [KYC]

SwapN>Go

r/Cash4Cash <– Prendere sul serio i rischi e le raccomandazioni contenute nelle informazioni generali PSA

r/GiftCardExchange < – Prendi sul serio i rischi e le raccomandazioni nella Guida al trading sicuro di GSX

r/BitMarket < – Prendi sul serio i rischi e le raccomandazioni nella GSX Safe Trading Guide

Software BitHalo [ NO KYC ]

] OpenBazaar (?) [NO KYC]

Scambi di trading P2P solo Altcoin

LocalMonero (?) [ NO KYC ]

] LocalEthereum (?) [ NO KYC ]

] Dether (?) [ NO KYC ]

] BCash locale (?) [ NO KYC ]

] Ethfinex Trustless OTC

Hubi ·

KuCoin OTC

Coinected

Il modo più semplice per rimanere anonimi : acquista Bitcoin con contanti

L’opzione Bitcoin locali

AGGIORNAMENTO: Localbitcoins ora richiede KYC completo proprio come altri scambi per l’acquisto di importi superiori a $ 1k.

Se stai cercando di acquistare Bitcoin in modo anonimo, il modo più semplice sarebbe quello di acquistare Bitcoin incontrandoti di persona e scambiando denaro. Usa LocalBitcoins per trovare qualcuno che vive vicino alla tua posizione fisica ed è disposto a vendere Bitcoin in contanti.

LocalBitcoins è una start-up Bitcoin con sede a Helsinki, in Finlandia, che ha sul campo acquirenti e venditori in quasi 15.000 città in tutto il mondo. Questo scambio di Bitcoin P2P è operativo dal 2012.

Qui puoi incontrare venditori online ed eseguire uno scambio offline. Puoi pagare in contanti o inviare loro denaro tramite deposito bancario diretto o SEPA o PayPal bonifico bancario (tutto a seconda del venditore).

Tuttavia, Local Bitcoins richiede di registrarsi utilizzando il proprio ID e-mail, ma è sufficiente utilizzare un indirizzo e-mail alias per registrarsi a Local Bitcoins per bypassarlo. È facile rimanere non rintracciabili quando si utilizza denaro contante perché non esiste documentazione per la transazione. Un’altra cosa degna di nota è che tutte le commissioni sono stabilite dai venditori e LCB funge da gestore di deposito a garanzia.

Tieni presente che alla maggior parte dei venditori di Bitcoin locali non piace fare affari con acquirenti anonimi. Tuttavia, dal momento che stai pagando in contanti, dovrebbe essere meno un problema.

Nota: assicurati di controllare la reputazione del venditore. Una reputazione più alta significa un venditore più affidabile.

L’opzione Carta di Credito Prepagata

Un altro modo per rimanere anonimi quando si acquista Bitcoin è utilizzare una carta di credito prepagata che è possibile ottenere in qualsiasi minimarket o supermercato. Ad esempio, Coinmama ti consente di acquistare Bitcoin con una carta di credito prepagata, ma il tuo limite di acquisto potrebbe essere limitato a un importo basso ($ 150) se non verifichi la tua identità.

L’opzione ATM Bitcoin

Un altro modo per acquistare Bitcoin in modo anonimo con contanti è quello di andare al bancomat Bitcoin più vicino e acquistare Bitcoin dal bancomat in cambio di valuta fiat (come dollari o euro). Un bancomat Bitcoin ti chiede di scansionare il tuo indirizzo pubblico e trasferisce BTC a quell’indirizzo. In alcuni casi, se non hai un indirizzo pubblico, specifica semplicemente che non ne hai uno – nella maggior parte dei casi questo genererà solo un nuovo indirizzo cartaceo per te (se supporta quella funzione) e sei a posto.

Nota importante: l’effettivo anonimato che si ottiene con un bancomat Bitcoin può variare tra posizioni e macchine. Ad esempio, potrebbero esserci telecamere in alcune macchine ma non in altre, oppure i proprietari di alcuni sportelli automatici potrebbero chiederti di verificare la tua identità.

L’acquisto di Bitcoin tramite un bancomat Bitcoin è probabilmente il modo migliore per acquistare Bitcoin in modo anonimo. Tuttavia, il problema è che non tutti hanno un bancomat accanto a loro.

Gli utenti in Australia possono utilizzare FindBitcoinATM per verificare la posizione del loro bancomat Bitcoin più vicino.

Metodi che non richiedono ID ma non sono anonimi

L’opzione Wall of Coins

Wall of Coins è uno scambio di Bitcoin P2P che ti consente di acquistare Bitcoin senza la necessità di verificare il tuo ID. Tuttavia, dovrai fornire il tuo numero di telefono per utilizzare lo scambio.

Con sede a Sarasota, in Florida, Wall of Coins è principalmente un sistema basato sul contante in cui un acquirente deve andare a depositare contanti in una banca.

Un venditore di Bitcoin che ha una filiale bancaria vicino a te ti dà i dettagli del suo conto bancario, quindi visiti la filiale più vicina della banca e depositi contanti e, una volta confermato il deposito, le monete che sono tenute in deposito a garanzia ti vengono rilasciate.

Wall of Coins è disponibile nei seguenti paesi: Stati Uniti, Germania, Brasile, Canada, Filippine, Polonia e Lettonia.

L’opzione BitQuick

Lanciato nel 2013, BitQuick è uno scambio Bitcoin che funge da deposito a garanzia per le transazioni Bitcoin tramite depositi in contanti presso migliaia di banche negli Stati Uniti.

L’idea è semplice. Acquirente e venditore concordano un importo, il venditore deposita i Bitcoin su Bitquick e, una volta che l’acquirente deposita il denaro sul conto del venditore, le monete vengono rilasciate. Per questo processo non è richiesta alcuna verifica dell’identità, ma dovrai fornire il tuo numero di telefono.

Conclusione

Questi erano alcuni semplici modi per acquistare Bitcoin rimanendo anonimi.

Tutti i metodi sopra descritti non richiedono l’utilizzo di una verifica dell’identità per acquistare Bitcoin. Tuttavia, puoi ancora essere monitorato con tecniche più sofisticate.

A volte potresti accidentalmente rivelare il tuo indirizzo pubblico Bitcoin online da qualche parte, o puoi essere identificato dal tuo IP o attraverso il Wi-Fi privato che stai utilizzando, o un venditore potrebbe rintracciarti dal tuo veicolo o numero di cellulare quando hai fatto il tuo accordo fiat / Bitcoin faccia a faccia con loro.