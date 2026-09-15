CoinEx annuncia la chiusura: ecco cosa succede ai fondi degli utenti

CoinEx, uno dei principali exchange di criptovalute, ha annunciato la chiusura definitiva. Scopri le scadenze cruciali e come proteggere i tuoi fondi

Dopo quasi un decennio di operazioni, CoinEx ha annunciato la sua chiusura definitiva. L’exchange, che ha iniziato le sue attività il 22 dicembre 2017, ha avviato un processo di wind-down ordinato, con diverse scadenze che gli utenti devono tenere a mente per proteggere i propri asset.

La decisione di chiudere è stata presa a seguito di un prolungato downturn del mercato delle criptovalute, un calo significativo del volume di scambi e della liquidità, nonché l’aumento dei costi di conformità normativa. Il fondatore Yang Haipo ha spiegato che, nonostante gli sforzi, CoinEx non è riuscito a diventare uno dei principali exchange del settore.

Le tappe fondamentali della chiusura

Il processo di chiusura di CoinEx è suddiviso in diverse fasi, con scadenze precise che gli utenti devono rispettare per evitare di perdere i propri fondi. Ecco le date chiave:

15 settembre 2026 Fine delle nuove registrazioni e passaggio dei futures in modalità reduce-only.

Fine delle nuove registrazioni e passaggio dei futures in modalità reduce-only. 22 settembre 2026 Chiusura di tutti i servizi non spot, inclusi futures, margin trading, lending, staking e Earn.

Chiusura di tutti i servizi non spot, inclusi futures, margin trading, lending, staking e Earn. 29 settembre 2026 Chiusura di tutti i mercati spot e cessazione delle operazioni di CoinEx Smart Chain (CSC) e OneSwap.

Chiusura di tutti i mercati spot e cessazione delle operazioni di CoinEx Smart Chain (CSC) e OneSwap. 22 dicembre 2026 Chiusura definitiva delle operazioni di prelievo.

Dopo il 22 dicembre 2026, i fondi USDT non prelevati saranno trasferiti in custodia indipendente e saranno soggetti a una commissione di custodia del 5% mensile. Gli utenti avranno tempo fino al 22 agosto 2028 per presentare richieste di rimborso.

Il destino del token CET

Il token nativo di CoinEx, CET subirà un processo di buyback a un prezzo fisso di 0.005 USDT per token. Gli utenti potranno prelevare i loro CET prima del 29 settembre 2026, dopo di che i token rimasti saranno automaticamente acquistati al prezzo stabilito.

Il fondatore Yang Haipo ha espresso rammarico per non essere riuscito a creare il valore a lungo termine sperato per CET, ma ha ribadito che la priorità è garantire la sicurezza degli asset degli utenti.

La situazione dei fondi e la sicurezza degli utenti

CoinEx ha assicurato che tutti i fondi degli utenti sono completamente coperti e che il rapporto di riserva supera il 100%. Il sistema di proof-of-reserves dell’exchange permette agli utenti di verificare che i loro saldi siano inclusi nelle riserve pubblicate.

Nonostante la chiusura dell’exchange, alcuni servizi come CoinEx Wallet e CoinEx Vault continueranno a operare indipendentemente. Anche ViaBTC il pool di mining di Bitcoin, rimarrà attivo.

Gli utenti sono invitati a prelevare i loro fondi il prima possibile per evitare eventuali ritardi o problemi di congestione della rete. CoinEx ha sottolineato che la protezione degli asset degli utenti è la massima priorità durante questo processo di chiusura.