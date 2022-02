CoinPoker 2022 è affidabile?

Il business del poker è al suo apice e ogni giorno milioni di giocatori d’azzardo visitano siti di poker per giocare a cash game. Il montepremi è incredibilmente alto, così come l’impegno del poker online. Tuttavia, è fondamentale leggere le recensioni di poker dei siti di poker online o dei casinò che offrono il gioco prima di impegnarsi nel poker online.

CoinPoker è un sito di poker online che consente ai giocatori di finanziare i propri account utilizzando Bitcoin, con conseguente maggiore sicurezza e anonimato. CoinPoker è un eccellente sito web per gli appassionati di poker per giocare a poker online in contanti senza KYC richiesto e promozioni e montepremi significativi. Leggi la nostra recensione di CoinPoker per saperne di più.

Se credi nei giochi con jackpot e tornei offerti dai siti web dei casinò, leggere le recensioni del sito web è vitale.

Per i giocatori, questa recensione di CoinPoker fornisce dettagli completi sul software, premi, giochi gratuiti come giri cosmici, giri gratuiti, requisiti di scommessa, contributi della comunità, sicurezza, bonus di benvenuto, programma di riferimento, giochi di carte, processo di registrazione e altri aspetti del sito web del casinò.

Informazioni su CoinPoker

CoinPoker è un sito di poker online basato su criptovaluta con forti contributi della comunità che utilizza CHP come valuta nativa e riceve un buon traffico.

Il sito è iniziato con denaro virtuale o montepremi nel 2017 e poi è passato al denaro reale nel 2018. La piattaforma utilizza la tecnologia Blockchain per fornire sicurezza, trasparenza e randomizzazione, aiutando a risolvere eventuali potenziali problemi con il gioco sleale. Gli esperti esaminano positivamente queste funzionalità.

Gli utenti di CoinPoker utilizzano i token CHP per depositare, prelevare e piazzare scommesse, supportate da transazioni di criptovaluta. Un generatore di numeri casuali completamente decentralizzato fornirà ai partecipanti la possibilità di monitorare il loro effetto sullo shuffling delle carte, oltre a rendere le transazioni sulla blockchain di Ethereum più facili e sicure.

La poker room è una lezione di semplicità, con pochissimo disordine tipico delle sale da poker online che ospitano grandi eventi di poker. I siti di poker online conservano diverse caratteristiche popolari come un mazzo a quattro colori, un giocatore a mano e tavoli configurabili.

Molti dei nuovi siti di poker online progettati da criptovaluta sono stati creati con un sistema antifrode. CoinPoker è senza dubbio una delle scelte più interessanti. Questo è il motivo per cui ogni recensione di CoinPoker è positiva e i giocatori si registrano per giocare a CoinPoker senza un prezzo, ma con buoni pagamenti. Anche i giocatori o i clienti che si godono il torneo preferiscono approfittarne senza pagare alcuna commissione.

CoinPoker è molto più di un semplice concetto; lo sviluppo del servizio è completo, il prodotto minimo vitale (MVP) è pronto per i test e l’azienda si sta ora preparando a lanciare un post-ICO con piani per espandere ulteriormente il programma e fornire vantaggi immediati agli acquirenti CHP in termini di promozione per i vincitori.

CHP è stato inizialmente quotato su Allcoin a febbraio ed è stato successivamente aggiunto a HitBTC, Kucoin e YoBit, tra gli altri scambi di spicco. CoinPoker vuole contribuire alla rinascita del poker online stabilendo un nuovo ecosistema globale alimentato da giocatori e appassionati di criptovalute.

CoinPoker è un casinò legittimo?

Sì, CoinPoker è un casinò di criptovaluta legittimo. La sua legittimità è uno dei motivi per cui è sulla Blockchain ed è governato da Smart Contracts e ha forti contributi della comunità. Inoltre, ci sono altre misure di sicurezza per la sicurezza di utilizzare la piattaforma CoinPoker.

Esperienza utente di CoinPoker

Il sito web di CoinPoker è progettato per soddisfare tutte le aspettative di navigazione dell’utente. Si può facilmente accedere a diverse funzionalità, dalla facile registrazione e depositi ai prelievi facili e ad altre offerte CoinPoker. Unisciti alla community di CoinPoker per divertirti di più.

Caratteristiche di CoinPoker

I giocatori che utilizzano CoinPoker possono godere di alcune delle migliori funzionalità offerte dal sito web. I siti di poker come CoinPoker offrono funzionalità che rendono il gioco d’azzardo facile e coinvolgente. Alcune delle caratteristiche sono: –

Rimescolamento decentralizzato delle schede

All’inizio di quest’anno, la poker room ha lanciato il suo software decentralizzato di generazione di numeri casuali (RNG), risolvendo uno dei problemi più comuni nel gioco d’azzardo crittografico:latrasparenza. I partecipanti sono sempre stati sospettosi del processo di mescolamento delle carte online e la mancanza di interesse dei principali attori del settore per le preoccupazioni dei singoli giocatori aumenta ulteriormente la loro sfiducia.

CoinPoker aspira ad essere la prima piattaforma di poker, e in particolare la piattaforma di poker crittografico, a fornire a una piccola comunità di giocatori le informazioni che desiderano sul funzionamento interno del software di mescolamento delle carte. L’innovativo modulo RNG è difficile da decodificare poiché utilizza la stessa funzione hash crittografica della rete Ethereum (KECCAK-256).

CoinPoker Rakeback

Rakeback è il processo per ottenere una parte del denaro indietro. Quando i giocatori giocano una mano, CoinPoker prende una piccola parte del piatto (rake). Ogni giorno, il sito web tiene traccia del successo dei giocatori ai tavoli da gioco Hold’em, PLO e OFC, nonché della loro partecipazione a tornei e Spin & Go, e il lunedì, CoinPoker paga il 20% di Rakeback in CHP.

Moneta CHP

Il token / moneta CoinPoker, noto anche come Chips o CHP, è una criptovaluta basata su Ethereum o economia CoinPoker. ChP sarà diviso in 18 cifre decimali, come ETH, e trasferibile ad altre valute. Tuttavia, il trasferimento di valuta fiat alla cogenerazione è piuttosto complicato.

Tutte le transazioni devono essere condotte in CHP, dando ai giocatori di tutto il mondo l’accesso al denaro di gioco e mettendo tutti su un piano di parità. Per giocare a poker sul sito web, CHP è l’unico modo; i primi investitori che hanno acquistato monete durante l’ICO vedranno il loro investimento crescere di valore man mano che la domanda di monete cresce.

Diventa un Affiliato

Gli utenti possono partecipare alla rivoluzione del settore del poker registrandosi come partner affiliato. Se più giocatori si uniscono, si attendono ricompense più grandi.

Recensione di CoinPoker: pro e contro

Pro Contro Ha un shuffling decentralizzato per utilizzare random number generator. Attualmente ci sono pochissimi membri su CoinPoker. Riceverai il 30% dei contributi della community dei referral. Gli indirizzi Bitcoin del passato sono gli unici supportati. Ogni lunedì, ricevi una parte del denaro raccolto dalla piattaforma. Ci sono circa 15 scommesse sportive e altri giochi. Nessuna commissione per il prelievo e il deposito.

Processo di registrazione dell’account CoinPoker

Una delle cose uniche del sito Web e del processo di registrazione di CoinPoker è che i giocatori di poker non devono fornire informazioni sulla carta di credito o bancarie.

Dopo aver aperto un account e aver inviato tutte le informazioni, riceverai un’e-mail di verifica. Puoi scegliere tra una verifica del numero di telefono, in cui ricevi un codice tramite SMS all’inizio, o un software KYC di terze parti chiamato Civic, che installi e quindi scansiona un codice a barre per completare la configurazione del tuo account. Invece di rivelare dettagli privati ai fornitori, KYC è la cosa migliore per chiarire che il giocatore o il membro non è un bot.

I nuovi giocatori dovrebbero avere un soprannome sul sito web di CoinPoker, che aiuterà anche a nascondere il vero nome.

Dopo aver completato il processo di verifica, l’unica cosa che resta da fare prima di colpire i tavoli è depositare denaro sul tuo conto poker. In caso di problemi, la piattaforma ti incoraggia a contattare il loro staff di supporto tramite e-mail o persino a unirti al loro canale Telegram, anche se è solo per chattare con altri giocatori. Come membri registrati, i giocatori di poker hanno il diritto di ricevere tutti i vantaggi del mondo cripto del poker, incluso l’accesso alle ultime notizie sul poker.

Giochi CoinPoker

CoinPoker ha un bookmaker oltre al poker. Fin dal suo inizio, il bookmaker ha coperto 15 sport, tra cui mercati pre-partita e in-play, jackpot bad beat, Cosmic Spins, tour di poker asiatico, quote competitive e principali campionati di calcio e basket. Attualmente, CoinPoker offre No-Limit Hold’em e Pot-Limit Omaha, quindi non c’è molta diversità di gioco lì. Leggi la recensione del gioco prima di giocare e scopri i premi offerti e il traffico che ottengono.

Alcuni dei giochi disponibili sono: –

Omaha Hold’Em Poker

Pot Limit Omaha hold ‘em è anche chiamato “Omaha hold ‘em” o semplicemente “Omaha”. È un tipo di gioco di poker di carte della comunità che è paragonabile al Texas hold’em in termini di gameplay. In questo gioco di community card poker, ad ogni partecipante viene distribuita una mano di quattro carte con un numero di big blind.

Ogni giocatore deve quindi giocare la sua mano migliore usando solo alcune delle sue carte e tre delle cinque carte della comunità sul tavolo per la combinazione di qualificazione.

Short Deck Poker

Una variante del famoso gioco di poker Texas Hold ‘em è il poker a mazzo corto. In alcuni ambienti, è anche noto come “six-plus hold ‘em”. Short Deck Poker è un gioco di poker di carte della comunità in cui tutte le 2-5 carte da gioco vengono rimosse dal mazzo e ai partecipanti viene distribuita una mano di un paio di carte a faccia in giù. L’obiettivo è quello di costruire la più grande mano di cinque carte possibile mescolando tre carte comuni o skin della comunità con la coppia tascabile di due.

Bad Beat Jackpot

Quando una mano viene sconfitta da una migliore, viene attivato il Bad Beat Jackpot. Almeno tre giocatori devono essere distribuiti all’inizio della mano per attivare il jackpot e devi utilizzare entrambe le tue carte tascabili per completare la combinazione vincente. Una parte del rake raccolto ai tavoli cash verrà utilizzata per aumentare il jackpot, aiutando i giocatori.

Texas Hold’Em Poker

Su CoinPoker, puoi giocare a questo popolare gioco di poker di carte della comunità. In questo gioco, ai partecipanti vengono distribuite due carte a faccia in giù, con cinque carte comuni a faccia in su accessibili in tre fasi. Ogni giocatore di poker mira a rendere la migliore mano di poker a cinque carte possibile con le due carte coperte date originariamente per entrare nel tavolo vincente della lobby di CoinPoker.

Scommesse sportive con CoinPoker

Puoi ricevere le migliori scommesse sportive Bitcoin,scommesse sul calcio e scommesse sportive in Bitcoin bonus quando usi l’opzione crittografica delle scommesse sportive di CoinPoker. Scommettere sulle tue squadre preferite non è mai stato così facile, veloce o sicuro. I giocatori possono scommettere sulla maggior parte degli sport e degli eventi principali, dal calcio della Champion’s League e dalle leghe di hockey professionistiche di livello inferiore agli eSports, alla NBA e al football americano.

Puoi scegliere tra oltre 15 sport diversi, oltre ai principali campionati di calcio e basket. Inoltre, sono disponibili sia mercati Pre-Match che In-Play. I giocatori possono anche cercare un processo di qualificazione del tavolo all-cash mentre si impegnano in Bad Beat Jackpot o in qualsiasi altro gioco da casinò.

CoinPoker Cash Games

Su CoinPoker, i cash game sono limitati all’Hold’em e all’OLP, con un traffico distribuito relativamente uguale. Le puntate totali disponibili sono da rom.25/.50 CHP a 200/400 CHP. Il tasso di conversione fluttua; a volte equivale a 200/400 CHP, pari a circa $ 15 / USD 30. Quindi non ci sono grandi poste in gioco sul sito.

Vale la pena notare che la maggior parte dell’attività su CoinPoker proviene da tornei, dove ci sono diversi freeroll a cui partecipare e iniziare a giocare.

Metodi di pagamento CoinPoker

Come qualsiasi altro sito di poker che offre metodi di pagamento crittografici, i giocatori che utilizzano CoinPoker possono saltare il bonifico bancario. Possono invece utilizzare un portafoglio di criptovaluta, incluso il portafoglio ufficiale di Ethereum chiamato Mist. I giocatori devono utilizzare il portafoglio ETH per il metodo di pagamento compatibile con CHP.

MetaMaschera

Parità

ImToken ·

Metodi di deposito

I giocatori possono inviare la quantità richiesta di BTC, ETH o CHP dal loro portafoglio al tuo account del sito per scopi di deposito e giocare a poker di criptovaluta. Il programma sconsiglia inoltre di inviare denaro direttamente da uno scambio poiché non funzionerà, con conseguente perdita di denaro. Ad eccezione di BTC, che potrebbe richiedere alcune ore per ottenere la conferma richiesta, tutti i depositi sono immediati.

Durante il deposito iniziale, il sito chiederà il numero del portafoglio. Poiché questo portafoglio è permanentemente associato al tuo account, sarai in grado di finanziare il tuo account CoinPoker esclusivamente da quel portafoglio. Se cambi il tuo portafoglio per qualsiasi motivo, questo potrebbe essere ripristinato, ma solo dopo aver attraversato i processi appropriati con l’aiuto del loro team di assistenza clienti.

Metodi di prelievo

D’altra parte, i prelievi di Bitcoin sono un po ‘diversi: in primo luogo, l’importo minimo di prelievo è CHP 1.000. Quando si converte CHP in BTC, i giocatori dovranno anche pagare una commissione di transazione. Devi anche fornire un vecchio indirizzo BTC che inizia con 1; non saranno accettati nuovi formati. La procedura di prelievo richiede più tempo a causa delle restrizioni di Bitcoin piuttosto che di qualsiasi cosa la piattaforma possa fare.

Bonus e promozioni CoinPoker

Sebbene CoinPoker non offra, come altri siti, incentivi tipici come punti VIP o offerte Rakeback, il sito Web ha affermato che il 15% del totale ICO (offerta iniziale di monete) sarebbe stato restituito alla comunità attraverso promozioni e bonus. Scarica l’app e richiedi un bonus di benvenuto di 1000 CHP e altre promozioni.

Montepremi settimanale

Oltre 3.000 USDT in montepremi settimanali sono suddivisi in tre classifiche: No Limit Hold’Em (NLHE), Omaha poker (PLO) e Multi-Table Tournament (MTT). Ogni settimana, 150 partecipanti competono per un pezzo di montepremi.

Programma di riferimento

Nel menu Cassa nella sezione account, c’è un link di riferimento. I giocatori possono condividere lo stesso tra gli amici per guadagnare ricompense come parte del programma di riferimento. Condividilo con tutti i tuoi amici che vuoi, con un minimo di due prima che gli incentivi inizino a fluire, e otterrai il 30% e punti classifica dei loro contributi totali della comunità.

Eventi CoinPoker

Con oltre 300 eventi partecipanti che si verificano ogni 15 minuti, CoinPoker organizza tornei multi-tavolo. Il fatto che molti dei migliori giochi crittografici forniscano un primo buy-in gratuito con un rebuy CHP opzionale è uno dei motivi alla base dell’alta partecipazione all’evento di CoinPoker.

Sia i giocatori che il sito guadagnano dai tornei Freeroll, che CoinPoker definisce eventi “free buy”. In primo luogo, offrono ai giocatori l’opportunità di guadagnare un po ‘di CHP gratuito per farli iniziare sulla piattaforma. I freeroll aiutano nella crescita della base di giocatori di CoinPoker e nella distribuzione di CHP.

Requisiti di scommessa Di CoinPoker

Uno dei requisiti di scommessa su CoinPoker è quello di avere un account verificato. Le scommesse singole sono disponibili sugli oggetti di gioco e le quote sono garantite dopo la conferma della scommessa. CoinPoker si riserva il diritto di modificare le quote sugli articoli forniti. In ogni caso, anche se una modifica viene apportata in seguito, mantieni le quote sulla tua scommessa effettiva. Permetterà ai giocatori di godere di tutte le funzionalità delle scommesse.

CoinPoker App

L’app CoinPoker è disponibile su tutte le piattaforme. Funziona in modo nativo su dispositivi mobili Windows, Mac OS X, iOS e Android. Con l’app mobile CoinPoker, sarai in grado di giocare a poker online quando vuoi, ovunque tu sia. I giocatori riceveranno anche le ultime notizie sul poker per rimanere aggiornati, incluso il buy-in iniziale o sul sito di gioco d’azzardo.

Opzioni di sicurezza e protezione di CoinPoker

Siti come CoinPoker sono preoccupati per la sicurezza degli utenti. CoinPoker risolve problemi come imbrogli o hacking aggiungendo un generatore di numeri casuali basato su Blockchain che funge da software di rimescolamento delle carte decentralizzato. Per garantire che lo shuffle sia il più equo possibile, tutti i giocatori al tavolo inviano l’input utilizzato dal programma per calcolare il valore di scuotimento finale.

Nel caso di account personali, i giocatori possono depositare e prelevare solo utilizzando un singolo portafoglio personale che garantisce che il denaro sia solo dei giocatori. CoinPoker ha istituito un sistema equo per evitare il gioco non etico o automatizzato. La valuta per giocare o scommettere con criptovaluta è anche sicura contro l’hack.

Assistenza clienti CoinPoker

CoinPoker ha un indirizzo email dedicato per l’assistenza clienti e un canale Telegram dove puoi incontrare e parlare con altri giocatori per ottenere consulenza legale. Non esiste una funzione di chat dal vivo, né ci sono numeri di telefono per il supporto di contatto, ma hanno una sezione FAQ per gli utenti per risolvere i dubbi.

Termini e condizioni di CoinPoker

È necessario prima scaricare il Software e creare un account per utilizzare i Servizi CoinPoker. Registrandoti come utente del servizio CoinPoker, dovrai inviare informazioni personali accurate, aggiornate e complete. Per utilizzare i servizi e i vantaggi di CoinPoker come promozioni, bonus, un giocatore non deve avere più di un account per vincere un premio in denaro. Nel caso di più account, verranno tutti eliminati. Durante l’utilizzo dei Servizi CoinPoker, è severamente vietato caricare contenuti inappropriati che i dipendenti di CoinPoker ritengono illegali, osceni, diffamatori o illegali.

Recensione di CoinPoker: conclusione

Il business del poker criptato ha lavorato per anni per rendere le sale da gioco del poker accessibili e sicure per i giocatori di tutto il mondo. CoinPoker tenta di affrontare i problemi che il mercato sta vivendo. Con un prezioso contributo della comunità, valuta CHP, buon traffico, giochi tra cui jackpot bad beat, Giri cosmici e altri aspetti trattati in questa recensione di CoinPoker dà un motivo per scommettere utilizzando questo sito. Quindi, mentre le criptovalute e il poker sembrano essere una combinazione eccellente, non vi è alcuna garanzia di successo con qualsiasi ICO.

Domande frequenti

CoinPoker è sicuro?

Sì, il sito web di CoinPoker per le scommesse è sicuro e legittimo.

CoinPoker è legale?

È un sito web completamente legale. Tuttavia, per utilizzarlo nel rispettivo paese, è necessario verificare se rientra nella giurisdizione.

Come funziona CoinPoker?

CoinPoker utilizza la criptovaluta CHP, che si basa su Ethereum. Il denaro di gioco di CoinPoker è CHP, che è sia una moneta virtuale completa che una moneta virtuale completa. Il software di CoinPoker si basa sulla tecnologia Blockchain, con contratti intelligenti che gestiscono depositi e prelievi.

Quanto è sicuro CoinPoker?

Sì, CoinPoker è una società legittima. Lo staff di gestione sembra essere aperto a incorporare il feedback dei giocatori nei loro obiettivi ed è dedicato a risolvere eventuali problemi che i consumatori possono avere. Il traffico è abbastanza alto da raggiungere uno dei principali siti per le scommesse.

Come posso depositare denaro con CoinPoker?

Utilizzando i fondi nel tuo conto bancario, acquista USDT, BTC o ETH.

Crea un portafoglio crittografico personale e deposita i tuoi fondi lì.

Puoi finanziare il tuo account CoinPoker con USDT, CHP, BTC o ETH dal tuo account crittografico personale.

Come prelevare denaro da CoinPoker?

Se il tuo portafoglio è valido, accedi all’app CoinPoker e tocca l’icona Portafoglio per accedere alle opzioni di deposito e prelievo. Seleziona Preleva, dal menu a discesa. Ci sarà la possibilità di scegliere ETH insieme a CHP.