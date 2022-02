Previsione del prezzo del carburante Theta Fuel (TFUEL) 2022, 2026

Come suggerisce il nome, l’asset digitale Theta Fuel (TFUEL) è un bi-prodotto della rete Theta. La Mainnet lanciata dai laboratori Theta è stata un grande successo e alimentata da questo risultato fenomenale questa criptovaluta è stata lanciata di recente. TFUEL è impostato per funzionare in sincronia con il protocollo Theta.

L’obiettivo principale alla base di TFUEL è quello di facilitare la condivisione delle conoscenze e delle informazioni tra gli utenti e quindi TFUEL deve essere bruciato quando gli utenti entrano in contatto con contratti intelligenti.

Al momento della mainnet, i possessori di Token Theta riceveranno un TFUEL gratuito a 1 THETA = 5 TFUEL; Come una meraviglia blockchain, tfuel coin si vanta di se stessa come una creazione di algoritmo scientifico e consente agli utenti di beneficiare delle reti di distribuzione dei contenuti mettendo a frutto la tecnologia decentralizzata offrendo un sistema di convalida a due livelli.

L’obiettivo principale di Theta Network è quello di risolvere alcuni problemi che rovinano le reti di distribuzione dei contenuti e i servizi di streaming. Il suo algoritmo aumenta i nodi partecipanti per allocare la larghezza di banda e le risorse di calcolo inutilizzate, creando una piattaforma decentralizzata. Esistono tre tipi di nodi: 1) Nodi edge, 2) Validatori aziendali e 3) Guardiani.

Dal lancio della mainnet da parte di Theta Labs, c’è stato un importante aggiornamento, il lancio della mainnet 3.0 previsto per giugno 2021.

Mainnet 3.0, un’estensione chiave del protocollo, è l’introduzione della masterizzazione di token TFUEL in cui Elite Edge Nodes masterizzerà almeno il 25% di ogni pagamento TFUEL alla rete. Oltre a questo, anche le commissioni di transazione di rete e le commissioni dei contratti intelligenti vengono bruciate togliendo questo TFUEL perennemente fuori dalla circolazione. Al fine di allineare meglio il valore con il volume delle transazioni sulla blockchain Theta.

Cosa alimenta Theta Fuel (TFUEL)?

TFUEL è stata la spina dorsale del supporto per molti segmenti di live streaming. Alcuni dei principali sono Sliver.TV Samsung VR, Sliver.TV e MBN, il più grande negozio di notizie aziendali della Corea. La piattaforma decentralizzata Theta attualmente supporta due principali token nativi, Theta e TFUEL.

In tandem con il protocollo Theta, TFUEL è un token digitale ben consolidato creato nell’anno 2019 e la piattaforma consente un nuovo tasso di consegna che può essere adattato a condizione che la conformità sia soddisfatta sulla rete Theta.

L’offerta di monete TFUEL aumenterà con un tasso obiettivo annuale iniziale del 5%. Ogni partecipante alla rete che esegue il nodo Validator, o Guardian, guadagnerà una quota di quella nuova fornitura TFUEL, proporzionale alla quantità di THETA che stanno ordinando e questo si converte in premi TFUEL.

Un team dedicato di esperti con esperienza algoritmica protegge il token. Alcune delle persone al timone includono Mitch Liu, co-fondatore e CEO che è anche il co-fondatore di THETA.tv, Gameview e Cofounder Tapjoy. Porta a TFUEL il suo Computer Science and Engineering del MIT.

Altri esperti includono Jieyi Long, CTO e cofondatore, che ha conseguito un dottorato in ingegneria informatica, e Ryan Nichols che è Chief Product Officer presso TFUEL ed è anche cofondatore di uno streaming video in diretta.

Theta Token e Theta Fuel

Mentre Theta viene utilizzato per funzionare in termini di nota di convalida aziendale, gli utenti beneficiano anche in parallelo con il vantaggio di TFUEL. Mentre l’offerta di Theta è ancorata al più alto 1 miliardo, TFUEL ha attualmente un’offerta circolante di 5,30 miliardi di token. Le attività della criptovaluta Theta Fuel sono molteplici. Non solo rafforza le funzioni on-chain come i pagamenti agli spedizionieri per la condivisione di flussi video o per l’implementazione o l’interazione con contratti intelligenti, ma facilita anche l’interazione per ogni flusso video per gli utenti.

La moneta TFUEL consente di separare l’utilità e lo scopo di ciascun token. Potenziando le operazioni di micro e rete, TFUEL agisce per consentire milioni di transazioni a causa della liquidità richiesta tra contratti intelligenti e flussi video. Inoltre, l’industria del gioco è il più grande beneficiario di TFUEL per la risoluzione di questioni amministrative per piazzare scommesse e operare dove vi è un requisito di due token in un determinato momento. Offrendo sicurezza e seguendo le normative locali, Theta Fuel Cryptocurrency previene molte manovre e manipolazioni nel mondo delle scommesse e afferma la sua posizione legale.

Analisi tecnica del carburante Theta

Theta Fuel ha avuto un grande team di professionisti dedicati che sono esperti nell’ecospazio delle criptovalute. L’anno 2019 si è rivelato straordinariamente positivo per la criptovaluta Theta Fuel. Sebbene la moneta abbia rallentato un po ‘nella seconda metà dell’anno passato, il prezzo di TFUEL è aumentato, chiudendo l’anno 2019 con guadagni di oltre il 150%.

Tuttavia, la pandemia ha portato alla ribalta l’elevata volatilità di Theta Fuel anche se il calo si è attenuato entro la fine di luglio 2020. Da allora non c’è stato modo di guardare indietro per Theta Fuel in quanto ha mantenuto un prezzo di $ 0,209 in tutto.

Theta Fuel (TFUEL) Previsioni sui prezzi: 2021-2025

L’aumento graduale ma costante del prezzo di Theta Fuel potrebbe non aver vinto il premio di moneta più alto, ma i trader e gli investitori esperti hanno imparato ad aspettare e guardare che questo asset funzioni e faccia miracoli. Con l’aiuto di strumenti avanzati di analisi tecnica, il prezzo previsto di Theta Fuel per il 2021 è superiore a $ 0,50. Il prezzo di oggi di TFUEL è di circa $ 0,35 con una capitalizzazione di mercato di TFUEL è $ 1,904,520,334 e un volume di trading di 24 ore di $ 112,202,870 basato su risorse di calcolo.

Theta Previsione Prezzo Carburante 2021

Se il mercato delle criptovalute soffre o diventa favorevole, il prezzo di Theta Fuel è impostato per rompere tutte le barriere e svolgere in modo esuberante scalando il picco come sopra. Trasgredendo tutte le limitazioni nel corso del prossimo anno, mostrerebbe sicuramente segni di fortuna per i suoi investitori. Sostenuto da solidi contratti intelligenti, il prezzo del carburante Theta potrebbe facilmente toccare $ 0,55 entro la fine dell’anno 2021.

Theta Previsione Prezzo Carburante 2022

Considerando che non ci sono scossoni improvvisi o un percorso sassoso per i mercati delle criptovalute, Theta Fuel è pronta ad affermare la sua forte posizione di attrazione principale tra la sua comunità di investitori. La strada da percorrere è piena di petali a condizione che la fiducia degli investitori continui a prosperare con conseguente spinta importante al prezzo che lo porta ad attraversare tutte le barriere scalando $ 0,70.

Theta Previsione Prezzo Carburante 2023

I laboratori Theta hanno stabilito una rete veloce e affidabile e lavorano con l’esperienza utente del prodotto. Queste caratteristiche possono aiutare la moneta Theta Fuel a guadagnare un prezzo molto più alto di $ 0,82 per moneta. Se la spinta per la crittografia funzionale continua nel 2023, il prezzo tfuel potrebbe persino vedere una corsa al paradigma.

Theta Previsione Prezzo Carburante 2024

Ci sono alcune speculazioni in futuro per Theta Fuel. Soprattutto tenendo in prospettiva gli annunci tecnologici e le collaborazioni, ci sono ipotesi che il suo prezzo possa superare il segno di $ 1. Il favore è stato fatto principalmente dalle funzionalità di sicurezza e scalabilità. Le entusiasmanti iniziative promozionali possono fare il resto facendo sì che gli investitori raccolgano i guadagni.

Sebbene il mercato delle criptovalute sia completamente imprevedibile, forse ci vorrebbe un miracolo per Theta Fuel per aumentare il suo prezzo di così tanto in un così breve lasso di tempo. Quindi, tornando alla previsione del prezzo della criptovaluta di cui sopra di circa $ 1.

Theta Previsione Prezzo Carburante 2025

Theta Fuel è attiva anche in iniziative comunitarie. Considerando che mantengono lo slancio raccogliendo una capitalizzazione di mercato significativa, le loro iniziative con particolare attenzione all’istruzione, alla sensibilizzazione e alle innovazioni possono portarle a un livello apprezzabile di $ 1,5.

In uno scenario a lungo termine a partire dall’anno 2026, il token Theta Fuel è impostato per prendere il passo con altre criptovalute per arrivare chiaramente a un prezzo di $ 1,65.

Un ottimismo sbalorditivo è previsto anche per Theta Fuel principalmente a causa delle sue prestazioni costanti nel corso degli anni. TFUEL si stabilizzerà nel mercato delle criptovalute per portare rendimenti galanti per i suoi investitori, che è lo scopo della rete Theta e la futura possibile crescita.

Domande frequenti

Theta Fuel è un buon investimento?

Theta Fuel ha buone possibilità di crescita in futuro in quanto è una delle criptovalute, che è cresciuta così velocemente, quindi, ci sono molti appassionati di mercato, che sono ottimisti sulla moneta soprattutto sulla base di dati storici. Inoltre, i trader possono scambiare Theta Fuel su aggregatore di scambi di criptovaluta e importanti scambi crittografici.

Come viene protetta la rete Theta?

La Blockchain Theta si basa su un algoritmo di consenso proof-of-stake. Tuttavia, aggiunge un meccanismo di consenso BFT multilivello sulla sua blockchain per ottenere una migliore sicurezza insieme a un throughput delle transazioni più elevato.

Quanti token TFUEL ci sono in circolazione?

Attualmente ci sono 5.232.675.200 monete TFUEL in circolazione, che crescono ogni anno man mano che viene generato un nuovo TFUEL per le ricompense di puntata.