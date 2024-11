Un accordo per il futuro sostenibile

Leonardo e BF Spa hanno recentemente firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che segna un passo significativo nella lotta contro il cambiamento climatico e nella promozione della sostenibilità nel settore agroindustriale. Questo accordo mira a unire le competenze di entrambe le aziende per affrontare in modo coordinato le sfide globali, generando un impatto positivo e duraturo. La collaborazione si propone di sviluppare progetti strategici a livello globale, creando sinergie per affrontare le iniziative delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS).

Ricerca e sviluppo per la biodiversità

Il MoU prevede attività di ricerca e sviluppo in aree geografiche di interesse comune, inclusi alcuni Paesi coinvolti dal Piano Mattei. Le due aziende si impegneranno a identificare nuove opportunità di collaborazione, promuovendo al contempo la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile. Questo approccio integrato mira a coinvolgere attivamente le comunità locali, garantendo che le iniziative siano in linea con le esigenze e le aspettative delle popolazioni interessate.

Innovazione e valore condiviso

La partnership tra Leonardo e BF Spa rappresenta un ulteriore passo verso l’innovazione e la creazione di valore condiviso. Entrambe le aziende sono fortemente impegnate a sviluppare soluzioni che non solo rispondano alle sfide attuali, ma che possano anche contribuire a un futuro più sostenibile per le generazioni a venire. Questo accordo non solo rafforza le rispettive iniziative, ma sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra settori privati e pubblici nella lotta contro il cambiamento climatico.