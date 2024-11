Chiusura anticipata e performance dei mercati

Oggi, Wall Street ha visto una chiusura anticipata, con i mercati finanziari che hanno terminato le loro attività alle locali, corrispondenti alle in Italia. Questa consuetudine si verifica ogni anno dopo il giorno del Ringraziamento, un momento in cui gli investitori riflettono sui risultati ottenuti nel mese di novembre.

Indici azionari in crescita

I tre principali indici azionari statunitensi, il Dow Jones, lo S&P 500 e il Nasdaq, si avviano a concludere una settimana positiva. Attualmente, il Dow Jones ha registrato un incremento dell’1%, mentre lo S&P 500 e il Nasdaq hanno guadagnato rispettivamente lo 0,5% e lo 0,4%. Questo andamento positivo è particolarmente significativo, considerando che novembre ha visto una forte crescita dopo la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

Risultati di novembre e aspettative future

Il mese di novembre ha portato risultati notevoli per i mercati. Il Dow Jones ha registrato un incremento superiore al 7%, segnando il miglior mese dal novembre 2023. Anche lo S&P 500 e il Nasdaq hanno visto guadagni superiori al 5%. All’apertura odierna, il Dow Jones ha segnato un aumento di 65,37 punti (+0,15%), lo S&P 500 ha guadagnato 5,79 punti (+0,10%) e il Nasdaq è salito di 20,43 punti (+0,11%). Questi risultati indicano una fiducia crescente tra gli investitori e una stabilità nei mercati.

Mercato delle materie prime e collaborazioni strategiche

Nel mercato delle materie prime, il prezzo del petrolio WTI al Nymex è aumentato dello 0,70%, raggiungendo i 69,20 dollari al barile. Tuttavia, il petrolio si avvia verso una settimana negativa, influenzato dal rinvio della riunione dell’Opec+ e dalla riduzione delle tensioni in Medio Oriente. Inoltre, PostePay e Amazon hanno annunciato un rafforzamento della loro collaborazione per migliorare l’esperienza di acquisto online. Grazie a nuove soluzioni, come la ricarica automatica delle carte prepagate, i clienti possono completare gli acquisti in modo più semplice e sicuro, consolidando così la posizione di PostePay nel settore dei pagamenti digitali in Italia.

Andamento del PIL canadese e industria italiana

In un contesto internazionale, il Canada ha registrato una crescita del PIL dell’1% nel terzo trimestre del 2024, in linea con le previsioni degli analisti, ma al di sotto delle aspettative della Bank of Canada. Il PIL di settembre ha mostrato un incremento dello 0,1% rispetto ad agosto, con previsioni di un ulteriore aumento dello 0,1% per ottobre. D’altro canto, l’industria italiana ha subito una flessione, segnando il quinto calo consecutivo. I dati mostrano una diminuzione dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume rispetto al mese precedente, con un calo annuale del 5,7% in valore e del 4,7% in volume.