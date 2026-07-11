Collaborazione tra Masaf e Anct per valorizzare il tartufo e il turismo enogastronomico

Una nuova collaborazione tra il Masaf e l'Associazione nazionale Città del tartufo mira a valorizzare il tartufo italiano, promuovendo il consumo e il turismo enogastronomico.

In un’iniziativa volta a rafforzare il settore agroalimentare italiano, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e l’Associazione nazionale Città del tartufo (Anct) hanno firmato un protocollo d’intesa. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del tartufo, un prodotto di eccellenza del made in Italy, e delle aree rurali dove viene coltivato.

La cerimonia di firma si è tenuta nella Biblioteca della Camera dei Deputati ‘Nilde Iotti’ a Roma, alla presenza di Teresa Nicolazzi, direttore generale del Masaf, e Michele Boscagli, presidente di Anct. L’evento ha visto anche la partecipazione del sottosegretario Masaf Patrizio Giacomo La Pietra e del questore della Camera Paolo Trancassini.

Promozione del tartufo e valorizzazione delle aree rurali

Con questo protocollo, Anct si impegna a promuovere una maggiore conoscenza del tartufo ammesso al consumo e al commercio, nonché dei processi di cerca e cavatura. L’associazione lavorerà per valorizzare le aree vocate alla produzione spontanea del tartufo, definendo itinerari e organizzando iniziative come mostre-mercato e fiere. Il Masaf, d’altra parte, si impegna a favorire la valorizzazione del tartufo e dei suoi luoghi di origine, migliorandone la conoscenza e contrastando lo spopolamento delle zone rurali.

Dichiarazioni delle autorità

Il sottosegretario La Pietra ha sottolineato l’importanza della valorizzazione del made in Italy agroalimentare, definendola una priorità per il Masaf e per il governo Meloni. “Fin dal giorno dell’insediamento al ministero, il ministro Lollobrigida e io ci siamo posti l’obiettivo di promuovere al meglio le nostre eccellenze agroalimentari”, ha dichiarato. “Con il protocollo che oggi abbiamo sottoscritto, insieme ad Anct, miriamo proprio a mettere in campo la valorizzazione del tartufo e dei luoghi di origine dello stesso.”

Michele Boscagli, presidente di Anct, ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione, definendola fondamentale. “È un evento molto importante perché può far nascere una collaborazione fondamentale, con un ministero così strategico, che ci auguriamo possa portare a una promozione e a maggiore tutela e sviluppo del tartufo”, ha affermato.

Il tartufo come motore del turismo enogastronomico

Il tartufo non è solo un prodotto alimentare di pregio, ma anche un elemento chiave per il turismo enogastronomico italiano. Questo accordo mira a sfruttare appieno il potenziale del tartufo per attrarre visitatori e promuovere le bellezze delle aree rurali italiane. Attraverso la promozione di itinerari e iniziative dedicate, si intende creare un’offerta turistica integrata che valorizzi sia il prodotto che il territorio.

La collaborazione tra Masaf e Anct rappresenta un esempio di come le istituzioni e le associazioni possano lavorare insieme per promuovere le eccellenze del nostro Paese. Questo accordo non solo favorirà il consumo del tartufo, ma contribuirà anche a preservare e valorizzare le tradizioni e le competenze legate alla sua coltivazione e raccolta.