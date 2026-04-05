Come accedere alla laurea magistrale in amministrazione, finanza e controllo

Il percorso magistrale in amministrazione, finanza e controllo è offerto in lingua italiana e prevede un accesso a numero programmato.

Questa guida raccoglie in modo chiaro le tappe fondamentali per la candidatura: i titoli riconosciuti, i requisiti curriculari, le modalità della prova di ammissione e le regole per il riconoscimento CFU. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche e precise per orientarti nella procedura senza perdere le scadenze essenziali.

Prima di procedere con l’iscrizione è importante verificare se il tuo titolo è adeguato e se possiedi la preparazione personale richiesta. L’ammissione si basa su valutazione dei titoli, superamento della prova e possesso di tutti i requisiti richiesti, compresa una conoscenza della lingua inglese certificata.

Quali titoli consentono l’immatricolazione

Possono immatricolarsi i candidati in possesso di un titolo italiano di primo livello: Laurea triennale, diploma universitario di durata triennale o titoli equivalenti dell’ordinamento previgente. Sono ammessi anche i titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM. Gli studenti con titoli esteri devono avere una laurea almeno triennale e seguire la procedura specifica per l’ammissione con titolo internazionale, compresa l’eventuale richiesta di visto per motivi di studio.

Requisiti curriculari specifici

Chi proviene da classi diverse da L-18 e L-33 deve dimostrare il possesso di 60 CFU nei settori indicati: 20 CFU in ambito aziendale (con almeno un esame nel SSD SECS-P/07) e 40 CFU distribuiti fra ambito economico, giuridico e statistico-matematico, con almeno un esame per ciascun ambito. I settori ammessi includono, tra gli altri, SECS-P/01, IUS/01, MAT/02 e SECS-S/01. Se non hai i requisiti, dovrai recuperarli sostenendo corsi singoli di livello triennale.

Fasi della procedura di selezione

La procedura di ammissione comprende più passaggi: registrazione online, iscrizione alla prova, svolgimento della prova di ammissione e immatricolazione con pagamento della prima rata. Per registrarti serve un account sul sito d’ateneo e l’accesso con credenziali SPID o CIE per completare l’iscrizione al test. La partecipazione alla prova prevede il versamento di un contributo di 35,00 Euro tramite PagoPA.

Dettagli pratici e accessibilità

La prova si svolge in modalità telematica e richiede l’uso di un PC o MAC e di uno smartphone o tablet come supporto, oltre a una connessione Wi‑Fi stabile. Gli studenti con disabilità o con diagnosi di DSA possono richiedere modalità personalizzate per il test al momento dell’iscrizione; le informazioni e gli ausili disponibili sono indicate nel bando.

Scadenze, lingua e risultati

Per l’anno accademico 2026/2027 sono previste due sessioni di selezione. La selezione primaverile prevede l’iscrizione dal 9 marzo fino alle ore 12:00 del 22 aprile 2026; la prova si terrà martedì 5 maggio 2026 in forma telematica. L’accettazione del posto assegnato va effettuata entro il 18 maggio 2026 e l’immatricolazione dovrà essere perfezionata dall’1 luglio al 31 luglio 2026. L’immatricolazione è subordinata al possesso almeno della certificazione di lingua inglese livello B1, mentre il conseguimento finale della laurea richiederà una certificazione a livello B2.

Riconoscimento crediti e immatricolazione con riconoscimento

Il riconoscimento delle attività formative pregresse può riguardare esami di una carriera precedente, master, corsi singoli o esperienze professionali. Se il totale dei crediti riconosciuti è fino a 47 CFU, l’immatricolazione avviene al primo anno; per riconoscimenti pari o superiori a 48 CFU è necessaria la richiesta di ammissione al secondo anno tramite apposita procedura. La domanda di riconoscimento richiede un’autocertificazione firmata con l’elenco degli esami e gli eventuali programmi di esame.

Costi, tempistiche e organizzazione

Per l’immatricolazione con riconoscimento è dovuto un contributo una tantum di 300,00 Euro, salvo alcune eccezioni (per esempio se i corsi riconosciuti sono già stati svolti a Ca’ Foscari con lo stesso codice). Le richieste della scheda di riconoscimento sono attivate in due tornate: prima dal 7 aprile al 25 giugno 2026 e seconda entro il 18 agosto 2026; il pulsante per la richiesta sarà disponibile dal 7 aprile 2026. Se ti viene assegnato un posto al secondo anno, segui le istruzioni ricevute via e-mail e completa il perfezionamento entro le scadenze indicate (ad esempio entro il 31 luglio 2026 per la prima tornata).

La conclusione dell’immatricolazione avviene dopo l’aggiornamento della domanda online e il pagamento della prima rata tramite PagoPA; la perfezione dell’immatricolazione viene comunicata via e-mail entro sette giorni lavorativi dal pagamento. Ricorda che i versamenti effettuati per l’accettazione del posto e la prima rata non sono rimborsabili in nessun caso.