Laurea triennale in Economia e Management (L-18): cosa sapere sul corso

Il corso Economia e Management (CLEM) per l’a.a.

2026-2027 è una laurea triennale in classe L-18 offerta dal Dipartimento Management e Diritto. Progettato per chi intende comprendere i meccanismi economici e gestionali che regolano imprese di diversa natura, il percorso mira a sviluppare competenze analitiche e operative utili sia nel settore privato sia in quello pubblico. L’accesso avviene a numero programmato a livello locale secondo il D.M. 270/2004, codice corso M18, garantendo una didattica connessa alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro.

La proposta formativa si struttura su tre anni: un biennio di formazione comune seguito da un terzo anno di approfondimento specialistico e da una dissertazione finale. Gli studenti acquisiscono strumenti teorici e pratici per interpretare le dinamiche competitive, gestire processi di innovazione e supportare decisioni aziendali. Il corso integra ambiti aziendali, economici, matematico-statistici e giuridici, offrendo così una formazione interdisciplinare adatta a profili professionali diversi.

Profilo del corso e obiettivi formativi

Obiettivo del corso è formare laureati in grado di operare nella gestione di imprese private e pubbliche, in attività di consulenza e nelle professioni contabili o giuridiche d’impresa. Gli insegnamenti mirano a fornire metodi e tecniche per analizzare il sistema economico, comprendere i mercati e le scelte strategiche delle aziende. In particolare, il percorso sviluppa competenze per il controllo dei processi di innovazione e per l’implementazione di soluzioni manageriali in contesti complessi e digitalizzati, preparando figure capaci di interfacciarsi con PMI, grandi imprese e amministrazioni pubbliche.

Struttura degli anni e ambiti di studio

Il biennio include insegnamenti di base utili per costruire una solida preparazione: Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese, Contabilità e bilancio, Organizzazione aziendale, Microeconomia, Macroeconomia, oltre a corsi di matematica, statistica e diritto. Sono previste prove di lingua e informatica per attestare competenze trasversali. Il terzo anno permette invece di scegliere percorsi tematici e svolgere attività di tirocinio e laboratorio, finalizzate alla stesura della prova finale.

Percorsi curriculari e insegnamenti specifici

Il corso offre tre curricula distinti che indirizzano la formazione verso ambiti professionali chiari. Il curriculum Management concentra crediti su discipline aziendali come marketing, gestione dell’innovazione e gestione delle imprese commerciali, integrando temi di politica economica e industriale. Il curriculum Professione e Lavoro approfondisce le materie per la pratica contabile e professionale: diritto tributario, diritto fallimentare, diritto del lavoro, ragioneria professionale e comunicazione economico-finanziaria del bilancio. Infine, il curriculum Giurista d’Impresa propone corsi in ambito giuridico avanzato, come diritto privato comparato, diritto commerciale europeo e diritto amministrativo.

Didattica e attività pratiche

La didattica include lezioni frontali, esercitazioni, casi aziendali e tirocini esterni, con l’obiettivo di collegare teoria e pratica. Gli studenti possono scegliere laboratori e attività progettuali per affinare competenze operative in ambiti quali controllo di gestione, supply chain management, trasferimento tecnologico e auditing tecnologico. La presenza di esami di lingua e di informatica assicura la padronanza di strumenti comunicativi e digitali richiesti dal mercato.

Sbocchi professionali, valutazioni e contatti

I laureati sono preparati per ruoli come analista di settore, business developer, consulente d’impresa, technology auditor e manager in ambiti quali gestione delle risorse umane, controllo di gestione e procurement (SCM). Il corso favorisce anche l’accesso alla libera professione (esperti contabili, consulenti del lavoro) e a posizioni giuridiche d’impresa. Per indicatori di occupazione e soddisfazione degli studenti si rimanda alle statistiche pubblicate su AlmaLaurea con il codice identificativo del corso.

Informazioni pratiche e referenti

Per dettagli organizzativi e amministrativi consultare il sito ufficiale: https://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem. Il coordinamento del corso è affidato alla Prof.ssa Sara Poggesi, mentre la segreteria didattica è gestita da Dott. Giuseppe Barbieri (email: [email protected], tel: +39 06 7259.5425). Per la trasparenza e la valutazione della didattica sono disponibili le schede con i codici corso e le rilevazioni online fornite dall’ateneo.