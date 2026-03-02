Come accedere e immatricolarsi ai corsi di studio: istruzioni essenziali

Accesso e requisiti per i corsi

L’ateneo descrive le modalità di accesso e le procedure di immatricolazione per tre corsi di laurea, indicando requisiti di ammissione, limiti di posti e le conseguenze degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). I corsi interessati sono Economia aziendale e Green Economy, Scienze del servizio sociale: diritti e inclusione e la Laurea magistrale in Giurisprudenza. Il testo riunisce riferimenti normativi e indicazioni operative utili per i candidati.

Per l’accesso è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale oppure quadriennale, eventualmente accompagnato da debito formativo nei casi previsti dalla delibera del Senato del 17 dicembre 2019. Sono altresì ammessi titoli esteri riconosciuti idonei. Le procedure amministrative e i bandi ufficiali sono pubblicati sul sito istituzionale www.unisob.na.it, dove sono disponibili i dettagli sui posti e sulle scadenze.

Requisiti generali e pubblicazione dei bandi

L’ateneo richiede il possesso del diploma di scuola secondaria come requisito minimo per l’accesso ai corsi. È valido il titolo quinquennale o, in alternativa, il quadriennale con le prescrizioni relative ai debiti formativi. Le modalità specifiche di accesso sono stabilite da un bando pubblicato sul portale universitario. Il bando definisce i criteri di ammissione, il calendario delle prove e le modalità di immatricolazione. I candidati in possesso di titoli universitari o provenienti da altri corsi possono richiedere la valutazione del percorso formativo. Tale valutazione segue le procedure e gli articoli indicati nel bando, che riportano anche i posti disponibili e le scadenze amministrative.

Documentazione e iter amministrativo

L’ateneo rende disponibili le informazioni e le guide per l’iscrizione nella sezione dedicata del sito. È necessario rispettare le scadenze indicate nel bando e seguire le istruzioni per l’iscrizione online. Per i corsi con soglie numeriche e sessioni di verifica, la presentazione completa della documentazione è condizione per la valutazione della domanda. Il termine iter amministrativo comprende la compilazione online, il caricamento dei documenti richiesti e la conferma dell’immatricolazione attraverso le procedure indicate dal bando.

Corsi a numero programmato: Economia aziendale e Giurisprudenza

Il Corso di laurea in Economia aziendale e Green Economy è a numero programmato con 180 immatricolazioni previste per l’a.a. 2026/2027. La Laurea magistrale in Giurisprudenza prevede invece 150 posti disponibili per lo stesso anno accademico. L’accesso a entrambi i corsi avviene tramite graduatoria, determinata dal punteggio ottenuto in una prova selettiva a scelta multipla. Le modalità di svolgimento della prova, i criteri di valutazione e le tempistiche sono dettagliate nel bando, che indica anche i posti riservati e le eventuali riserve per categorie specifiche.

Struttura del test e sessioni

Le prove selettive valutano conoscenze in più aree, tra cui lingua italiana, ragionamento logico-verbale, lingua inglese, ragionamento logico-matematico e le discipline caratterizzanti. Per Giurisprudenza la prova include anche educazione civica. Le sessioni si svolgono in tre appelli — primaverile, estivo e autunnale — con calendario pubblicato nel bando.

La graduatoria finale è determinata dai punteggi conseguiti nella prova e dalle eventuali riserve previste dal bando. Dal punto di vista del candidato, è essenziale consultare il bando per conoscere criteri di valutazione, scadenze e modalità di ricorso.

Corso ad accesso programmato per soglia sostenibile: servizio sociale

Il Corso in Scienze del servizio sociale: diritti e inclusione è organizzato con una soglia di accesso sostenibile. Per l’a.a. 2026/2026 la soglia è fissata a 200 studenti. L’accesso è libero fino al raggiungimento di tale limite, con immatricolazione tramite procedura online secondo le scadenze indicate.

I potenziali immatricolati devono verificare i requisiti richiesti e la documentazione da presentare. I dati amministrativi e il calendario delle immatricolazioni sono disponibili sul sito istituzionale e nel bando. Gli studi amministrativi mostrano che una comunicazione chiara delle scadenze riduce il rischio di esclusione per errori procedurali.

Verifica delle conoscenze in ingresso

Gli immatricolandi sostengono una prova di verifica delle conoscenze, non ostativa all’ammissione ma funzionale all’individuazione di bisogni formativi iniziali. Il test si svolge in presenza nel mese di dicembre ed è composto da 20 quesiti a scelta multipla. La prova individua gli studenti cui attribuire un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) se si risponde correttamente a meno di 14 quesiti o se il test non viene sostenuto. Dal punto di vista del candidato, questa misurazione precoce consente di pianificare interventi di recupero mirati e modulare il percorso didattico. Gli studi mostrano che una valutazione tempestiva migliora l’efficacia dei percorsi di integrazione; la prova di dicembre funge

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e corsi di allineamento

Chi non raggiunge il punteggio minimo alla prova di verifica può ricevere un OFA. L’Obbligo formativo aggiuntivo richiede la partecipazione a attività di allineamento e il superamento di una prova di accertamento del profitto. Le limitazioni alle prenotazioni d’esame, previste per il passaggio agli anni successivi, restano in vigore fino al completamento dell’OFA. L’ateneo definisce contenuti, modalità e scadenze nel bando o nel calendario accademico, garantendo criteri uniformi per tutti gli immatricolandi.

Modalità di recupero e risorse

Le modalità di svolgimento dei corsi di recupero e degli accertamenti sono pubblicate sul sito istituzionale. Per chiarimenti su contenuti, calendario e frequenza l’Ateneo mette a disposizione le Linee guida sugli OFA e le relative FAQ. Gli studenti sono invitati a consultare regolarmente le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti su calendari e procedure. L’esito della prova di accertamento determina la rimozione dell’OFA secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

Trasferimenti, valutazione carriera e approfondimenti

Gli studenti trasferiti o in possesso di titoli pregressi possono richiedere la valutazione della carriera per il riconoscimento dei crediti e il relativo piazzamento. La richiesta va presentata secondo le procedure indicate nel bando di ammissione o nel regolamento del corso. Per ciascun corso sono specificati gli articoli di riferimento relativi a trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e valutazione dei titoli.

Conoscere in anticipo i requisiti, le soglie di ammissione e le modalità dei test facilita l’orientamento nel processo di immatricolazione. Dal punto di vista del candidato, la gestione degli OFA influisce sui percorsi didattici e sui tempi di recupero degli esami. Le informazioni ufficiali e aggiornate si trovano nel bando pubblicato su www.unisob.na.it e nelle sezioni amministrative dedicate; l’esito della valutazione determina il riconoscimento dei crediti e la collocazione nel piano di studi.