Come acquistare azioni estere: ecco le istruzioni per farlo

Come acquistare azioni estere? L’acquisto di azioni estere è la necessità di molti investitori. Al giorno d’oggi, l’acquisto di azioni estere viene effettuato in tempi relativamente brevi. Puoi aprire un conto azionario e scambiare azioni CFD ogni giorno o investire in partecipazioni a lungo termine di negozi preferiti come Facebook, Google, Amazon, Apple, Netflix …

Se acquisti azioni per il day trading, utilizzando la leva finanziaria, puoi aprire conti presso molti broker forex che consentono il trading di CFD azionari.

Tuttavia, questo articolo mostra come acquistare azioni estere da detenere a lungo termine senza commissioni overnight.

Alcune caratteristiche quando si acquistano azioni.

Semplice procedura per aprire un conto per acquistare azioni online

Attualmente, puoi facilmente acquistare azioni estere con la procedura di apertura del conto online rapida e conveniente.

Per aprire un account, è necessario scegliere un broker internazionale affidabile, quindi inserire alcune informazioni di base come e-mail, numero di telefono, nome account e password.

Dovrai quindi caricare i documenti di verifica dell’identità o di verifica dell’indirizzo per completare la domanda di apertura di un conto di trading azionario estero. La verifica dell’account di solito richiede due tipi di documenti come segue:

Documenti di verifica dell’identità: foto della carta d’identità o dell’identificazione del cittadino o del libretto del passaporto.

Prova di indirizzo: Foto di elettricità, acqua, bollette internet … negli ultimi sei mesi o patente di guida.

Inoltre, alcuni broker potrebbero chiederti di compilare i moduli richiesti come w-8ben …

Piccolo capitale d’investimento

Le società di titoli internazionali di solito richiedono un capitale di investimento minimo relativamente piccolo, solo circa $ 5-200 o più. Ci sono anche molti broker che non richiedono un capitale minimo.

Inoltre, la maggior parte delle piattaforme di trading azionario straniere fornisce conti virtuali, con alcuni soldi di investimento virtuali gratuiti per imparare a investire e familiarizzare con la piattaforma.

Offre un’elevata leva finanziaria

Il mercato azionario estero consente di utilizzare la leva fino a poche decine o poche centinaia di volte, a seconda del tipo di asset.

L’uso della leva finanziaria durante il trading può offrirti significative opportunità di profitto, ma comporta anche molti rischi. Pertanto, se sei un nuovo trader, non dovresti abusare dell’uso di una leva elevata.

C’è una commissione per acquistare azioni?

Attualmente, gli agenti di cambio online internazionali sono tutti in competizione in termini di commissioni di trading. Pertanto, le commissioni di transazione sono solitamente relativamente basse, insignificanti. Potrebbe essere necessario pagare molte commissioni quando si investe in titoli esteri, incluso lo spread della differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita; Commissioni di swap quando fai leva o vendi allo scoperto…

In particolare, ci sono attualmente due broker senza commissioni per gli acquisti di azioni senza leva: eToro e Capital.com. Ciò consente di acquistare e detenere azioni a lungo termine su queste piattaforme.

Come acquistare azioni estere?

Per acquistare azioni estere, è necessario adottare le seguenti misure:

Passaggio 1: scegli un broker affidabile

Un broker rispettabile sarà autorizzato e regolamentato dalle principali istituzioni finanziarie del mondo. Quando una borsa internazionale è strettamente monitorata, la sicurezza degli investitori è protetta da politiche rigorose.

Vedi anche: Prestigiose agenzie di regolamentazione del settore finanziario nel mondo

Passaggio 2: apri un conto per acquistare azioni estere

Dopo aver scelto un broker affidabile e adatto, apri un account per acquistare azioni online. Questo articolo ti guiderà ad aprire un conto azionario sui broker Capital.com ed eToro. Questi sono due broker che sono regolati da molte agenzie rispettabili e sono esenti da commissioni sugli acquisti di azioni senza leva. In particolare, queste due piattaforme di trading sono piuttosto amichevoli e facili da usare, adatte a nuovi investitori.

eToro è un agente di cambio regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Authority (CySEC), dalla UK Financial Conduct Authority (FCA) e conforme alla direttiva sui mercati finanziari (MiFID).

Nel frattempo, Capital.com è regolato da agenzie tra cui FCA – UK Financial Industry Regulatory Authority; CySec – Cyprus Securities and Exchange Commission; ASIC – Australian Securities and Investment Commission; e Banca Nazionale – Banca Nazionale di Bielorussia (NBRB).

Passaggio 3: deposita sul tuo conto

Negli agenti di cambio stranieri, il tuo deposito sul tuo conto proviene dall’interfaccia utente della piattaforma. Accedi al conto aperto nel passaggio 2, trova l’area di deposito e segui le istruzioni passo dopo passo.

Passaggio 4: scambia azioni sulla piattaforma

Dopo aver depositato denaro sul tuo conto, scegli le tue azioni preferite e inizi a fare trading.

Esistono due tipi di ordini nel mercato azionario internazionale: acquista le spese quando ti aspetti che il prezzo aumenti e vendi ordini quando ti aspetti che i prezzi diminuiscano. Una volta realizzato un profitto, chiudi il trade aperto.

Per acquistare azioni estere su eToro, seleziona il codice azionario, fai clic sul pulsante Trade, seleziona la scheda Acquista, quindi inserisci le informazioni sulla transazione come mostrato nella finestra sottostante e fai clic su [Apri trade]:

Per Capital.com, per effettuare un ordine di acquisto di azioni, scegli il codice azionario, seleziona Acquista, inserisci le informazioni sulla transazione e premi il pulsante Acquista.

Inoltre, puoi anche effettuare ordini di acquisto e vendita in sospeso. Quando il prezzo raggiunge il prezzo previsto, l’operazione viene automaticamente aperta. Anche l’impostazione di ordini stop-loss e take-profit con operazioni aperte è molto conveniente.

Sopra c’è una guida su come acquistare azioni estere su due borse, eToro e Capital.com. Generalmente, questi sono due broker che consentono il trading azionario internazionale facile da usare e privo di commissioni con ordini di acquisto senza leva finanziaria e ricevere dividendi. Pertanto, è possibile investire in titoli su entrambe le borse. Se non sei abituato a utilizzare e-wallet internazionali, Capital.com sarà più conveniente per te.