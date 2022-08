Aprire un conto azionario: dove è più sicuro

Dove è sicuro aprire un conto azionario? Il conto azionario è un conto utilizzato per negoziare titoli di molti paesi diversi in tutto il mondo. Un conto azionario internazionale è un conto aperto da un agente di cambio e accetta cittadini stranieri per lo scambio attraverso la loro piattaforma.

Attraverso tale account, è possibile acquistare o vendere azioni estere o altri titoli a livello globale. Il seguente articolo ti guiderà in dettaglio sulla scelta di un agente di cambio internazionale e su come aprire un account.

Dove aprire un conto azionario?

Per acquistare azioni estere, devi prima aprire un conto titoli internazionale. Dopo aver depositato denaro sul tuo conto, puoi trovare il ticker azionario estero che desideri ed eseguire il tuo primo ordine per acquistare azioni straniere.

La cosa più importante per aprire un conto azionario internazionale è trovare un broker affidabile e adatto. Ci sono molte borse globali sul mercato oggi. Tuttavia, il lavoro di un investitore è quello di scegliere un broker buono e sicuro per se stesso. Ecco alcuni criteri essenziali per la selezione di un agente di cambio:

Autorità rispettabili autorizzano il broker.

Attualmente, la maggior parte degli agenti di cambio internazionali sono piattaforme di trading online.

Le loro piattaforme di trading spesso combinano prodotti: azioni, forex, materie prime, metalli … Di solito, gli scambi affidabili opereranno dai principali regolatori finanziari come FCA, ASIC, CySec …

Se agenzie di regolamentazione affidabili regolano una piattaforma pubblicitaria, puoi controllare le home page delle agenzie. Potrebbero esserci broker non regolamentati come pubblicizzato.

Borsa senza commissioni o bassa commissione di transazione

Uno dei criteri scelti da molti investitori quando negoziano titoli internazionali è quello di essere esenti da commissioni o avere basse commissioni di transazione.

Perché gli interessi degli investitori sono i profitti. Più bassa è la commissione di transazione, più garantito è il tuo profitto.

Attualmente, due agenti di cambio internazionali offrono swap senza commissioni per azioni overnight senza leva: eToro e Capital.com.

Deposito e prelievo rapidi e convenienti

Un broker molto apprezzato deve assicurarsi che i depositi e i prelievi siano fluidi e facili. Prima di utilizzare qualsiasi borsa estera, è necessario vedere se il broker ha depositi o prelievi favorevoli. Puoi testare prima facendo trading con una piccola quantità ed effettuare un deposito / prelievo per verificare la convenienza e la credibilità del deposito / prelievo. Inoltre, puoi anche controllare queste informazioni attraverso forum / comunità di investitori su Internet …

Una guida passo-passo all’apertura di un conto azionario internazionale

Questo articolo ti guiderà ad aprire un conto azionario su eToro e Capital.com con alcuni dei criteri di cui sopra. Questi due broker sono piuttosto affidabili e familiari con la comunità degli investitori. Inoltre, la loro interfaccia è abbastanza amichevole, facile da usare per i nuovi investitori. Inoltre, sono anche broker a basso trading e senza commissioni per l’acquisto di azioni senza leva.

Le principali differenze tra questi due broker sono:

eToro ha una funzione di copy trade per gli investitori senza esperienza e conoscenza che desiderano utilizzare la funzione di copy trade.

Capital.com ha un portale di deposito più conveniente di eToro. Puoi facilmente finanziare Capital.com attraverso la tua banca locale. Nel frattempo, eToro deve ricaricare tramite PayPal o Neteller e-wallet.

Apri un conto azionario internazionale tramite eToro

Fase 1: Clicca sul link introdotto da Investiki.com qui sotto per ricevere assistenza quando necessario.

Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Fase 2: Inserisci le informazioni di registrazione dell’account, seleziona le due caselle per accettare i termini e fai clic su [Crea un account].

Nome utente: caratteri o cifre non firmati, non duplicati da chiunque abbia aperto un account su eToro.

Email: Email in uso. Questa e-mail viene utilizzata per contattare eToro, oppure eToro ti contatterà quando ci sono problemi relativi al tuo account.

Password: la password segreta per accedere al tuo account eToro. La password deve essere compresa tra 8 e 32 lettere e contenere sia numeri che lettere maiuscole.

Passo 3: Dopo aver completato il passaggio 1, hai aperto con successo un account eToro. Per utilizzare il tuo account eToro per il trading azionario internazionale, devi verificare il tuo account.

Fare clic sulla parola [Verifica] che appare sullo schermo dopo aver effettuato l’accesso.

Oppure fai clic sulla freccia sul lato sinistro per espandere la barra dei menu e fai clic su [Completa profilo]

Nella finestra [Completa il tuo profilo], seleziona [Continua] e segui le istruzioni.

Nei passaggi seguenti, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota:

Devi preparare 02 documenti per verificare il tuo account, tra cui:

Documenti di verifica dell’identità: carta d’identità / carta d’identità del cittadino o passaporto

Prova di indirizzo: patente di guida o estratto conto bancario o bolletta dell’elettricità / acqua / internet … negli ultimi sei mesi.

Le informazioni sull’indirizzo che è necessario compilare sono le stesse dell’indirizzo stampato sul documento utilizzato per verificare l’indirizzo.

Passo 4: Deposita denaro sul tuo conto.

eToro richiede un primo deposito minimo di $ 200.

Per finanziare il tuo account eToro, hai bisogno di USD nel tuo e-wallet. Puoi utilizzare PayPal o gli e-wallet Netteler.

Istruzioni per aprire un conto azionario internazionale tramite Capital.com

Fase 1: Clicca sul link introdotto da Investiki.com qui sotto per ricevere assistenza quando necessario.

Passo 2: Inserisci il tuo account Capital.com e-mail e la password. Quindi fare clic su [Continua]

E-mail: deve essere l’e-mail che stai utilizzando e non hai registrato un account su Capital.com

Password: utilizzata per accedere al tuo account Capital.com. La password deve contenere almeno otto caratteri, avere almeno una lettera maiuscola, 1 numero, una personalità unica e una lettera minuscola.

Fase 2: Dopo esserti registrato per un account, segui i passaggi per verificare il tuo account in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

In Capital.com, devi solo utilizzare 1 tipo di documento per verificare il tuo account. Puoi utilizzare il tuo documento d’identità/CCCD o passaporto per verificare il tuo account.

Passo 3: Puoi depositare sul tuo conto tramite e-wallet o internet banking di molte banche diverse in tutto il mondo.

Conclusione

Sopra è una guida su come aprire un conto titoli internazionale. In generale, aprire un account sia su eToro che su Capital.com è relativamente facile e veloce. In particolare, questi due broker sono piuttosto affidabili a livello globale e utilizzati da molti trader a livello globale.

Investiki.com

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset, sia il trading di CFD.

Si prega di notare che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a 5 anni completi e potrebbe non essere sufficiente come base per la decisione di investimento.

Il copy trading è un servizio di gestione del portafoglio, fornito da eToro (Europe) Ltd., che è autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

L’investimento in criptovalute non è regolamentato in alcuni paesi dell’UE e nel Regno Unito. Nessuna protezione dei consumatori. Il tuo capitale è a rischio.

eToro USA LLC non offre CFD e non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni specifiche non giuridiche pubblicamente disponibili su eToro.