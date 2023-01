Come acquistare azioni Tesla (TSLA) nel 2023

Questa è una guida completa su come acquistare azioni Tesla nel 2023 attraverso un agente di cambio regolamentato. Ti insegneremo come acquistare azioni Tesla, ti diremo dove acquistare azioni e cosa cercare quando cerchi il miglior broker di azioni Tesla. Diremo anche come il titolo TSLA si è comportato in passato e i fattori che dovrebbero influenzare la sua azione sui prezzi nel 2023 e oltre.

In questa guida, ti diciamo tutto ciò che devi sapere prima di acquistare azioni Tesla. Alla fine di questo, avrai deciso se vale la pena investire le azioni Tesla nel 2023.

Come acquistare Azioni Tesla (TSLA) – Panoramica

Ecco uno schema del processo passo-passo di acquisto di azioni Tesla. È stato abbracciato praticamente da tutti i broker azionari più popolari al mondo, rendendolo un processo quasi standard di investimento in azioni sulla maggior parte delle piattaforme di trading online regolamentate.

Passaggio 1: crea un account di trading azionario – Inizia identificando un broker regolamentato e crea un account trader con loro. La maggior parte dei broker chiederà solo le tue informazioni personali di base e ti chiederà di creare una password.

– Inizia identificando un broker regolamentato e crea un account trader con loro. La maggior parte dei broker chiederà solo le tue informazioni personali di base e ti chiederà di creare una password. Passaggio 2: verifica la tua identità – Ogni broker online regolamentato ti chiederà anche di verificare la tua identità prima di poter iniziare a depositare sul conto o acquistare azioni Tesla.

tua identità – Ogni broker online regolamentato ti chiederà anche di verificare la tua identità prima di poter iniziare a depositare sul conto o acquistare azioni Tesla. Passo 3: Deposita fondi – Dopo che il broker ha approvato il tuo account, accedi e deposita almeno il minimo di deposito / trading. Comprendi che diversi broker mantengono vari depositi e minimi di trading. Supportano anche diverse opzioni di pagamento. Pertanto, tienili in considerazione quando cerchi i migliori broker di azioni Tesla.

– Dopo che il broker ha approvato il tuo account, accedi e deposita almeno il minimo di deposito / trading. Comprendi che diversi broker mantengono vari depositi e minimi di trading. Supportano anche diverse opzioni di pagamento. Pertanto, tienili in considerazione quando cerchi i migliori broker di azioni Tesla. Passaggio 4: acquistare azioni Tesla – Cerca le azioni Tesla sulla piattaforma di trading del broker. Effettua un ordine di acquisto sulla piattaforma, personalizzalo ed esegui lo scambio.

Questo è tutto! Seguendo questi semplici passaggi, puoi acquistare azioni Tesla in meno di 10 minuti.

Passaggio 1: decidere dove acquistare azioni Tesla (TSLA)

Il primo passo per investire in Tesla è scegliere un broker regolamentato e altamente affidabile. Ma per un marchio così popolare come Tesla, che è stato elencato da centinaia di persone estremamente popolari piattaforme di trading, trovare il miglior broker azionario può essere piuttosto travolgente.

Come, allora, trovi il broker che funziona meglio per te? Bene, ti consigliamo di considerare questi fattori quando confronti i broker:

Costo del trading: Quando cerchi un agente di borsa, conferma i costi di trading e non commerciali applicati sulla loro piattaforma. Valuta l’impatto che questi avranno sulla redditività delle tue operazioni e registrati solo con il broker più conveniente.

Quando cerchi un agente di borsa, conferma i costi di trading e non commerciali applicati sulla loro piattaforma. Valuta l’impatto che questi avranno sulla redditività delle tue operazioni e registrati solo con il broker più conveniente. Accesso agli strumenti: Il broker ideale dovrebbe anche darti accesso a strumenti premium di ricerca, trading e gestione del rischio. Dovrebbero anche fornire strumenti adatti ai principianti e risorse come account demo gratuiti per il trading pratico.

Il broker ideale dovrebbe anche darti accesso a strumenti premium di ricerca, trading e gestione del rischio. Dovrebbero anche fornire strumenti adatti ai principianti e risorse come account demo gratuiti per il trading pratico. Sicurezza: Il tuo broker preferito dovrebbe anche offrire una garanzia di sicurezza per le tue informazioni personali e fondi. Dovrebbero mantenere conti bancari separati per tutti i loro clienti e mettere in atto adeguate garanzie sui dati sensibili dei clienti.

Il tuo broker preferito dovrebbe anche offrire una garanzia di sicurezza per le tue informazioni personali e fondi. Dovrebbero mantenere conti bancari separati per tutti i loro clienti e mettere in atto adeguate garanzie sui dati sensibili dei clienti. Minimi del conto: Abbiamo già detto che diversi broker hanno diversi depositi e minimi commerciali. Supportano anche diversi metodi di pagamento. Il tuo broker ideale dovrebbe supportare il tuo processore di pagamento preferito e mantenere depositi e minimi commerciali convenienti.

Abbiamo già detto che diversi broker hanno diversi depositi e minimi commerciali. Supportano anche diversi metodi di pagamento. Il tuo broker ideale dovrebbe supportare il tuo processore di pagamento preferito e mantenere depositi e minimi commerciali convenienti. Regolamentazione e reputazione: Ti consigliamo di creare un account di trading azionario solo con un broker altamente regolamentato. Dovrebbero anche avere una solida reputazione di affidabilità, eccellente servizio clienti e velocità di esecuzione degli ordini ultraveloci.

Nell’aiutarti a trovare il broker che ti piace di più, i nostri analisti hanno, tuttavia, esaminato decine di queste piattaforme. Alla fine, hanno optato per questi due come i migliori broker azionari Tesla.

eToro – Miglior broker azionario Tesla per facilità d’uso e copy trading

eToro in cima alla nostra lista dei migliori broker azionari Tesla per la sua facilità d’uso e convenienza. Per cominciare, il broker mantiene uno dei processi di onboarding dei clienti più semplici e un’interfaccia di trading altamente navigabile.

Ti consigliamo anche di registrarti su eToro perché è una piattaforma di trading altamente regolamentata e affidabile. Senza dimenticare che eToro è un broker multi-asset che ti consente di acquistare azioni Tesla e investire in migliaia di altri strumenti finanziari. Questi vanno da materie prime, forex, indici, ETF e persino criptovalute

Per iniziare ad acquistare azioni Tesla su eToro, dovrai depositare almeno $ 10. Si noti, tuttavia, che il minimo di trading per chiunque desideri copiare il commercio su eToro è di $ 200. Questi possono essere effettuati tramite metodi di pagamento come carte di credito / debito, bonifici bancari e portafogli elettronici come Skrill, Neteller e PayPal. Anche i depositi in eToro sono gratuiti, ma l’importo minimo di prelievo è di $ 30 – e attira una commissione di elaborazione fissa di $ 5.

eToro è un broker senza commissioni. Ciò significa che quando acquisti azioni TSLA sulla piattaforma, dovrai solo separarti da uno spread altamente competitivo e variabile. E poiché eToro ti consente di acquistare azioni Tesla o negoziare CFD su azioni TSLA, l’unica altra commissione di trading in cui potresti incorrere sono le commissioni swap / overnight per le negoziazioni con leva finanziaria che rimangono aperte durante la notte.

Potresti anche voler acquistare azioni Tesla su eToro perché gestisce una piattaforma di trading altamente innovativa e ricca di risorse. Questo è disponibile nei trader web proprietari e nelle piattaforme di app di trading mobile. Questi sono ricchi di materiali didattici dedicati ai trader principianti e intermedi.

Integrano inoltre una vasta gamma di strumenti premium di trading, analisi e gestione del rischio dedicati ai trader esperti. Questi includono grafici personalizzabili, notizie e calendari in tempo reale, stop loss e protezione dal saldo negativo.

Consigliamo inoltre di acquistare azioni Tesla su eToro perché supporta il social e il copy trading. Il social trading consente interazioni senza soluzione di continuità tra tutti gli utenti della piattaforma eToro. Il copy trading, d’altra parte, consente praticamente a chiunque utilizzi la piattaforma di guadagnare passivamente.

Capital.com – Migliore piattaforma di trading azionario CFD puro

Consigliamo inoltre di utilizzare Capital.com quando si acquistano azioni Tesla a causa della sua innovatività. Il broker è stato tra le prime piattaforme di trading online a integrare l’intelligenza artificiale nella propria piattaforma di trading. Questo strumento è particolarmente utile per aiutare i trader a eliminare i pregiudizi durante il trading grazie alla sua stellare risorsa di analisi del comportamento post-negoziazione.

Oltre allo strumento AI, Capital.com vanta di mantenere una delle più alte velocità di esecuzione degli ordini sulla sua piattaforma. Integra inoltre lo strumento AI con decine di strumenti premium di analisi, trading e gestione del rischio. Al momento della scrittura, ad esempio, Capital.com afferma di avere 70+ strumenti di analisi integrati nella sua piattaforma di trading.

Nota, tuttavia, Capital.com è una piattaforma di trading CFD pura. Ciò significa che a differenza di eToro, che ti consente di acquistare azioni Tesla effettive, puoi negoziare CFD su azioni TSLA solo su Capital.com. Il broker, tuttavia, ti consente di negoziare con margini questo titolo con leve fino a 1: 5.

Per iniziare a fare trading di CFD su Tesla sulla piattaforma, dovrai depositare almeno $ 20. Come eToro, il broker supporta una vasta gamma di metodi di pagamento popolari, tra cui bonifici bancari, carte bancarie e portafogli elettronici come PayPal. Il broker non addebita commissioni di elaborazione del deposito / prelievo.

Capital.com è anche esente da commissioni. Quando acquisti azioni Tesla sulla piattaforma, dovrai solo pagare uno spread competitivo. Potrebbe anche essere necessario separarsi da commissioni swap altrettanto competitive e variabili se le operazioni con leva rimangono aperte durante la notte.

Passaggio 2: ricerca azioni Tesla (TSLA)

Prima di iniziare ad acquistare e vendere azioni Tesla, è importante familiarizzare con i diversi fattori che influenzano il prezzo delle azioni TSLA. Questi ti consentono di sapere quando acquistare le azioni della società e quando venderle.

Ma per identificare gli influencer del prezzo delle azioni TSLA, è necessario conoscere la società, come fa soldi, la sua attuale salute finanziaria e come le sue azioni si sono comportate in passato. Copriamo tutti questi in questa sezione.

Cos’è Tesla?

Tesla è una multinazionale americana di auto e società di energia pulita. È specializzata nella progettazione e produzione di veicoli elettrici – auto e camion – nonché di prodotti di energia pulita come batterie Powerpack, Powerwall e Megapack, pannelli solari e tetti solari.

Originariamente chiamata Tesla Motors, Inc., la società è stata costituita nel luglio 2003 da Marc Tarpenning e Martin Eberhard. Prende il nome dal popolare inventore e futurista – Nikola Tesla. Nel 2004, Elon Musk ha investito 6,35 milioni di dollari nella startup, rendendolo l’azionista di maggioranza e presidente del suo consiglio di amministrazione. Ha assunto la posizione di CEO dell’azienda solo nel 2008.

Tesla ha iniziato la produzione del suo primo modello di auto, un’auto sportiva – Roadster – nel 2009. Questo è stato seguito dalla berlina – Model S nel 2012, un SUV – Model X – nel 2015, un’altra berlina – Model 3 – nel 2017, il crossover compatto – Model Y – nel 2020 e il Tesla Semi-truck nel 2022.

Model 3 è stato il marchio automobilistico di maggior successo di Tesla, con le sue vendite unitarie che hanno superato 1 milione nel 2021. Complessivamente, oltre 3 milioni di unità di veicoli elettrici Tesla erano stati venduti entro dicembre 2022. Ciò ha reso Tesla il produttore di veicoli elettrici di maggior successo, con una quota di mercato del 65%, un leggero calo rispetto alla quota di mercato del 71% detenuta nel dicembre 2022.

Con una capitalizzazione di mercato di $ 388 miliardi (a dicembre 2022), Tesla è il produttore di auto più prezioso al mondo. Questa valutazione ha contribuito a eclissare marchi secolari e più affermati come General Motors, Ford e Toyota, anche se i suoi volumi di vendita annuali e le unità di produzione sono una frazione di queste case automobilistiche giganti.

Dobbiamo, tuttavia, osservare che anche con una capitalizzazione di mercato e numeri di vendita così impressionanti, Tesla ha avuto un 2022 difficile. È diventata la sesta società statunitense a superare la capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione nell’ottobre 2021, ma da allora ha perso oltre il 62% di questo valore. La società e il suo CEO – Elon Musk – sono stati anche sottoposti a pesanti critiche giornalistiche da parte dei media mainstream e del controllo governativo e sono oggetto di molteplici cause legali.

Dati finanziari di Tesla

Tesla ha tre fonti di entrate principali. La maggior parte delle entrate di Tesla – fino all’85% delle sue entrate annuali per il terzo trimestre nel 2022 – proveniva dalla vendita di veicoli elettrici. Tesla guadagna anche attraverso la vendita delle sue batterie Powerwall e dei suoi prodotti solari. E infine, Tesla guadagna dalla manutenzione, dalla riparazione e dall’assicurazione dei suoi veicoli elettrici.

Si noti che, sebbene Tesla sia in circolazione dal 2002, ha riportato solo il suo primo anno completo di reddito netto positivo nel 2020. Nel 2021, l’utile netto di Tesla è passato dai 721 milioni di dollari registrati nel 2020 a oltre 5,5 miliardi di dollari. Questo spiega il guadagno senza precedenti delle azioni TSLA per tutto il 2020 e il 2021 e l’eventuale rottura al di sopra della valutazione di $ 1 trilione.

Nonostante le numerose sfide che affliggono l’azienda, Tesla ha continuato a registrare una crescita positiva dei ricavi per tutto il 2022. Nei 12 mesi precedenti a settembre 2022, ad esempio, l’utile netto di Tesla ha superato $ 11,19 miliardi – un guadagno del 219% + anno su anno.

Si noti che Tesla aveva un rapporto prezzo/utili (P/E) di 34,1 nel dicembre 2022. Per i 12 mesi terminanti a settembre 2022, i suoi utili per azione si sono attestati a $ 3,24, con un aumento del 213% su base annua. Aveva anche un rapporto rapido di 1:04 alla fine del 2022.

Prestazioni storiche dei prezzi di Tesla

Tesla è diventata pubblica nel giugno 2010 quando è stata quotata al NASDAQ. All’epoca, 13,3 milioni di azioni sono state offerte al pubblico ad un prezzo IPO di $ 17. Da allora la società ha subito due frazionamenti azionari (3 per 1 nell’ottobre 2022 e 5 per 1 nell’agosto 2020). Ciò significa che il titolo TSLA originale è stato ora diviso in 15 azioni uguali. Questo dà a Tesla un prezzo IPO rettificato di $ 1,13.

Dodici anni dopo, Tesla ha mantenuto un’azione complessiva di tendenza al rialzo dei prezzi. Ha iniziato superando i $ 5 nel maggio 2013 prima di salire di oltre il 200% nei tre mesi successivi per superare i $ 10 nell’agosto dello stesso anno.

Nei quattro anni successivi, il prezzo delle azioni TSLA variava tra $ 10 e $ 17 e superava solo $ 20 nell’aprile 2018. Gran parte della performance fiacca delle azioni potrebbe essere attribuita a fattori quali l’utile netto negativo.

Le azioni Tesla hanno iniziato a salire nell’ultimo trimestre del 2019 e hanno superato i $ 50 per la prima volta all’inizio del 2020. Questo rally lo ha visto superare i $ 60 a febbraio prima della correzione indotta dal Covid-19 che ha fatto scivolare il prezzo TSLA sotto i $ 30 nell’ultima settimana di marzo. Ma questa battuta d’arresto è stata temporale quando ha ripreso il rally ed è risalito a $ 60 tre mesi dopo.

A luglio, Tesla ha superato i $ 100 e alla fine dell’anno era salito vicino al 300% per raggiungere $ 295. La ripresa è stata seguita da un’altra correzione nella prima metà del 2021, che ha visto il prezzo delle azioni di TSLA scendere a $ 190. La ripresa è stata, tuttavia, rapida e il 4 novembre 2021 le azioni Tesla hanno fissato il suo attuale massimo storico di $ 410.

Nel 2022, Tesla ha raggiunto diverse pietre miliari. In effetti, l’azienda ha avuto il suo anno migliore in termini di crescita dei ricavi e vendite di auto. Questo, tuttavia, non ha impedito alle sue azioni di perdere il 70% del prezzo di picco di novembre 2021 e di invocare l’ira degli investitori.

Fattori che influenzano il prezzo delle azioni Tesla

Tesla è chiaramente un titolo volatile, come dimostra la sua rapida tendenza al rialzo tra il 2020 e il 2021 e una tendenza al ribasso senza precedenti per tutto il 2022. Se hai intenzione di investire in Tesla, devi capire i fattori che influenzano questa azione dei prezzi. Questo ti aiuta a imparare quando entrare in una posizione, tenere e quando uscire.

Eccone alcuni Fattori che prevediamo di continuare a influenzare il prezzo TSLA nel 2023 e oltre:

Finanze aziendali: Come per tutte le altre società, la posizione finanziaria di Tesla gioca un ruolo fondamentale nell’influenzare il prezzo delle sue azioni. Un aumento delle vendite di veicoli ha aumentato i ricavi totali e l’aumento dell’utile netto contribuirà a spingere verso l’alto il prezzo delle azioni TSLA.

Come per tutte le altre società, la posizione finanziaria di Tesla gioca un ruolo fondamentale nell’influenzare il prezzo delle sue azioni. Un aumento delle vendite di veicoli ha aumentato i ricavi totali e l’aumento dell’utile netto contribuirà a spingere verso l’alto il prezzo delle azioni TSLA. Elon Musk: Elon Musk è anche la chiave del successo di Tesla. Le sue dichiarazioni e annunci, soprattutto su Twitter, hanno un impatto significativo sul prezzo TSLA e sono quindi molto rilevanti, soprattutto per gli investitori a breve termine.

Elon Musk è anche la chiave del successo di Tesla. Le sue dichiarazioni e annunci, soprattutto su Twitter, hanno un impatto significativo sul prezzo TSLA e sono quindi molto rilevanti, soprattutto per gli investitori a breve termine. Tendenze del settore: Anche il prezzo delle azioni di Tesla segue le tendenze del settore. Cadrà (come è successo nel 2022) quando i titoli tecnologici si scaricheranno e saliranno se inizieranno a guadagnare (come hanno fatto nel 2021).

Anche il prezzo delle azioni di Tesla segue le tendenze del settore. Cadrà (come è successo nel 2022) quando i titoli tecnologici si scaricheranno e saliranno se inizieranno a guadagnare (come hanno fatto nel 2021). Attività della concorrenza: Mentre Tesla continua a mantenere un vantaggio di controllo nella nicchia EV, molti altri attori hanno investito pesantemente in questo campo nel recente passato. Questi includono Ford e GM negli Stati Uniti e diverse case automobilistiche cinesi. Un aumento delle vendite di veicoli elettrici, maggiori ricavi o popolarità del marchio si riflettono negativamente sul prezzo delle azioni di Tesla.

Mentre Tesla continua a mantenere un vantaggio di controllo nella nicchia EV, molti altri attori hanno investito pesantemente in questo campo nel recente passato. Questi includono Ford e GM negli Stati Uniti e diverse case automobilistiche cinesi. Un aumento delle vendite di veicoli elettrici, maggiori ricavi o popolarità del marchio si riflettono negativamente sul prezzo delle azioni di Tesla. Macroeconomia: Si prevede che l’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse negli Stati Uniti continuerà a influenzare le vendite di veicoli elettrici e il prezzo delle azioni TSLA. Lo stesso vale per i lockdown e altre misure di restrizione Covid-19 in Cina. Così come il divieto di esportazione dello Zimbabwe sul litio, una materia prima fondamentale per le batterie delle auto Tesla. L’incombente recessione avrà anche un effetto negativo sul prezzo delle azioni della società.

Passaggio 3: aprire un conto di investitore azionario e acquistare azioni Tesla

Ora che hai capito dove acquistare azioni Tesla e quali fattori devi considerare quando prendi decisioni di acquisto e vendita, ora dobbiamo esaminare il processo di acquisto effettivo.

Vuoi iniziare ad acquistare le tue prime azioni Tesla su eToro, segui questa guida:

Apri un conto agente di borsa

Sul tuo browser, apri il sito Web ufficiale di eToro o scarica l’app di trading mobile eToro dall’app store. Fai clic sul pulsante “Iscriviti ora” e completa il modulo di registrazione dell’utente che viene visualizzato. Questo cattura solo le tue informazioni personali di base, l’esperienza di trading e le fonti di reddito.

Verifica la tua identità

Visto che eToro è un broker regolamentato, ti verrà richiesto di verificare la tua identità prima di poter iniziare a depositare e fare trading sulla piattaforma. Basta inviare al broker una copia della carta d’identità, del passaporto o della patente di guida rilasciati dal governo.

Deposita fondi

eToro ti invierà una notifica via email per informarti che il tuo account è stato approvato. Accedi al tuo conto trader e, sulla dashboard utente, fai clic sull’icona di deposito fondi. Apparirà una scheda di finanziamento, che indica tutte le opzioni di pagamento disponibili a seconda del tuo paese di residenza. Scegline uno e segui le istruzioni per finanziare il tuo account.

Acquista azioni Tesla

Dopo che il pagamento si riflette nel tuo conto commerciale, fai clic sull’icona di scoperta per vedere le risorse supportate da eToro. Fai clic su azioni e, dall’elenco delle azioni supportate, scegli Tesla. Tocca l’opzione di acquisto e utilizza la scheda di tendenza che si apre per personalizzare questo trade, quindi fai clic sul pulsante apri trade per eseguire questo investimento.

Punti di forza e di debolezza delle azioni Tesla

Vale la pena acquistare azioni Tesla nel 2023? Questa è la domanda che ogni investitore azionario interessato a Tesla deve porsi prima di cliccare sul pulsante di acquisto.

Per aiutarti a capire perché vale la pena acquistare Tesla nel 2023, abbiamo campionato alcuni motivi per acquistare e alcuni altri motivi per cui oggi potrebbe non essere il momento migliore per acquistare azioni Tesla.

Motivi per acquistare azioni Tesla nel 2023

Crescita frenetica: abbiamo già detto che Tesla ha avuto il suo anno migliore. I ricavi totali, l’utile netto e le vendite globali di veicoli elettrici sono in aumento. Questo, tuttavia, non si è riflesso nel prezzo delle azioni del 2022. Prevediamo che il titolo tecnologico utilizzerà questi dati interessanti come trampolino di lancio per il suo prossimo rally non appena il mercato si stabilizzerà.

abbiamo già detto che Tesla ha avuto il suo anno migliore. I ricavi totali, l’utile netto e le vendite globali di veicoli elettrici sono in aumento. Questo, tuttavia, non si è riflesso nel prezzo delle azioni del 2022. Prevediamo che il titolo tecnologico utilizzerà questi dati interessanti come trampolino di lancio per il suo prossimo rally non appena il mercato si stabilizzerà. Domanda di tecnologia verde: guardando al 2023 e oltre, ci aspettiamo la crescente preoccupazione per la conservazione ambientale e la domanda di titoli di tecnologia verde come Tesla.

come Tesla. Resilienza: Tesla ha già dimostrato la sua resilienza sopravvivendo quasi alla bancarotta, alla crisi finanziaria e a molte critiche giornalistiche negative e amministrazioni governative di parte. Questi hanno convinto gli investitori che sopravviverà alla recessione incombente.

Motivi per non acquistare azioni Tesla

Concorrenza agguerrita: Tesla affronta una forte concorrenza da parte di GM, Ford e case automobilistiche cinesi, che dovrebbero continuare a consumare la sua quota di mercato. Ciò avrà un effetto negativo sul prezzo delle azioni Tesla nel 2023.

Tesla affronta una forte concorrenza da parte di GM, Ford e case automobilistiche cinesi, che dovrebbero continuare a consumare la sua quota di mercato. Ciò avrà un effetto negativo sul prezzo delle azioni Tesla nel 2023. Recessione incombente: Se l’economia globale entrerà in recessione nel 2023, puoi aspettarti un crollo del mercato che spingerà il prezzo delle azioni di Tesla più in basso. Ciò significa che oggi potrebbe non essere il momento migliore per investire nella società Elon Musk.

Conclusione – Come acquistare azioni Tesla

Tesla ha aperto la strada all’industria manifatturiera delle auto elettriche. Due decenni dopo, si è trasformata nella casa automobilistica più preziosa del mondo. Ha battuto marchi centenari per diventare la prima casa automobilistica ad essere valutata a $ 1 trilione e dominare la nicchia EV controllando il 65% della quota di mercato.

L’azienda tecnologica ha avuto il suo anno migliore nel 2022. Tuttavia, questo non si è riflesso nel prezzo delle sue azioni – grazie all’accumulo di critiche negative a Tesla ed Elon Musk, al mercato ribassista esteso, al crollo dei titoli del settore tecnologico e alla minaccia di una recessione globale incombente.

In questo post, abbiamo discusso tutto ciò che devi sapere su come acquistare azioni Tesla. Abbiamo discusso dove acquistare azioni TSLA, i fattori che influenzano il prezzo delle azioni di Tesla e se vale la pena investire nel 2023. Vuoi iniziare ad acquistare azioni Tesla oggi, usa la guida dettagliata che abbiamo delineato sopra.

Domande frequenti su come acquistare azioni Tesla

Come posso acquistare azioni Tesla oggi?

Inizia registrando un account di trading azionario con un broker regolamentato. Verifica la tua identità e finanzia il tuo account. Cerca azioni Tesla ed effettua il mio ordine.

Tesla paga dividendi?

No, solo ciò che non paga dividendi. In effetti, la società ha realizzato solo un intero anno di profitto nel 2020.

Quanto devo acquistare azioni Tesla?

La maggior parte dei broker online consente la proprietà frazionaria e mantiene depositi e minimi di trading relativamente bassi. Per iniziare ad acquistare azioni Tesla su un Toro, hai solo bisogno di $ 10.

Le azioni Tesla rimbalzeranno nel 2023?

Sì, la maggior parte degli analisti e persino gli indicatori fondamentali mostrano che Tesla rimbalzerà e probabilmente raggiungerà nuove vette non appena il mercato azionario più grande si stabilizzerà.

Perché il prezzo delle azioni di Tesla è in calo?

Il calo del 70% di Tesla nel 2022 può essere attribuito a una serie di fattori. Per cominciare, potrebbe essere dovuto al mercato orso in corso. Potrebbe anche essere attribuito alle seguenti azioni tecnologiche. Infine, potrebbe essere dovuto alle crescenti critiche negative sia di Tesla che del suo CEO Elon Musk.