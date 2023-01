Come acquistare azioni Netflix (NFLX) nel 2023 – Guida completa

in

Questa guida ti insegna come acquistare azioni Netflix nel 2023. Inizieremo illustrando il processo di investimento azionario di base di Netflix abbracciato dalla maggior parte dei broker regolamentati. Analizzeremo quindi questo processo, coprendo ogni passaggio, in dettaglio. La guida discuterà dove acquistare azioni Netflix e cosa cercare nel miglior broker di azioni Netflix.

Netflix è la società di streaming video digitale più popolare con una storia interessante. Iniziando come società di noleggio DVD, la società di video on-demand ha fatto passi significativi che hanno contribuito a rivoluzionare la scena della distribuzione di film e serie televisive e dominare l’industria dello streaming digitale negli ultimi 15 anni.

Ma come si acquistano azioni NFLX oggi, e dovrebbero essere nella vostra lista di controllo azionario?

Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere sull’acquisto di azioni Netflix nel 2023.

Ti aiuteremo anche a decidere se vale la pena acquistare azioni Netflix nel 2023.

Come acquistare Azioni Netflix (NFLX) – Panoramica

Ecco il processo di acquisto di azioni Netflix di base implementato dalla maggior parte dei broker regolamentati. È abbastanza semplice e non hai bisogno dell’aiuto di esperti per acquistare il tuo primo titolo NFLX.

Passaggio 1: crea un account di trading azionario – Inizia identificando un broker altamente regolamentato e crea un account di investitore azionario con loro.

– Inizia identificando un broker altamente regolamentato e crea un account di investitore azionario con loro. Passaggio 2: verifica la tua identità – Ogni broker regolamentato ti chiederà di verificare il tuo account trader prima di poter iniziare a finanziare quell’account o utilizzarlo per acquistare e vendere azioni Netflix.

– Ogni broker regolamentato ti chiederà di verificare il tuo account trader prima di poter iniziare a finanziare quell’account o utilizzarlo per acquistare e vendere azioni Netflix. Passaggio 3: depositare fondi – Dopo che il broker ti ha inviato una notifica via e-mail che ti informa che l’account è stato approvato, accedi e finanzia quel conto. Ricorda che diversi broker mantengono vari depositi e minimi commerciali. Supportano anche diversi metodi di finanziamento. Considera tutti questi quando scegli le migliori azioni Netflix rotte.

– Dopo che il broker ti ha inviato una notifica via e-mail che ti informa che l’account è stato approvato, accedi e finanzia quel conto. Ricorda che diversi broker mantengono vari depositi e minimi commerciali. Passaggio 4: acquistare azioni Netflix – Cerca le azioni NFLX sulla piattaforma di trading del broker, premi l’opzione “ACQUISTA” e procedi alla personalizzazione dell’ordine di acquisto.

Questo è tutto! Seguendo questi semplici passaggi, puoi acquistare azioni Netflix in meno di 10 minuti.

Di seguito, esploriamo questi passaggi in dettaglio, coprendo dove acquistare Netflix, tutto ciò che devi sapere sulla società di streaming video e discutendo se vale la pena acquistare le azioni NFLX.

Passaggio 1: decidi dove acquistare azioni Netflix

Netflix è una delle aziende più popolari al mondo. Oltre ad essere un titolo Big Tech (FAANG), Netflix è una componente importante degli indici popolari e degli ETF negli Stati Uniti e a livello internazionale. Pertanto, è elencato con innumerevoli intermediazione azionaria dentro e fuori dagli Stati Uniti, il che complica la decisione di dove acquistare azioni Netflix.

Di seguito, tuttavia, delineiamo alcuni dei fattori che ogni investitore azionario deve considerare quando cerca il miglior broker di azioni Netflix:

Costo del trading: Controlla tutte le commissioni, le commissioni e gli altri oneri (sia commerciali che non commerciali) imposti da diversi broker. Valuta l’impatto che questi avranno sulla redditività delle tue operazioni e registrati solo con il broker più conveniente.

Controlla tutte le commissioni, le commissioni e gli altri oneri (sia commerciali che non commerciali) imposti da diversi broker. Valuta l’impatto che questi avranno sulla redditività delle tue operazioni e registrati solo con il broker più conveniente. Accesso agli strumenti: Confronta il trading, l’analisi, la gestione del rischio, gli strumenti educativi, di ricerca e altre risorse utilizzate da diversi broker. Registrati solo con il broker con le risorse più ricche di strumenti e risorse di trading.

Confronta il trading, l’analisi, la gestione del rischio, gli strumenti educativi, di ricerca e altre risorse utilizzate da diversi broker. Registrati solo con il broker con le risorse più ricche di strumenti e risorse di trading. Sicurezza: È importante che il tuo agente di borsa implementi diverse misure di sicurezza intorno ai tuoi fondi e dati personali. Dovrebbero, ad esempio, assicurare il tuo deposito con artisti del calibro di FDIC o FSCS. Dovrebbero inoltre avere controlli adeguati sull’accesso e la condivisione delle tue informazioni personali sensibili.

È importante che il tuo agente di borsa implementi diverse misure di sicurezza intorno ai tuoi fondi e dati personali. Dovrebbero, ad esempio, assicurare il tuo deposito con artisti del calibro di FDIC o FSCS. Dovrebbero inoltre avere controlli adeguati sull’accesso e la condivisione delle tue informazioni personali sensibili. Regolamentazione e reputazione: Ti consigliamo di creare un conto investitore azionario solo con un broker altamente regolamentato. Questo broker dovrebbe anche avere una comprovata esperienza di affidabilità e servizio clienti.

Ti consigliamo di creare un conto investitore azionario solo con un broker altamente regolamentato. Questo broker dovrebbe anche avere una comprovata esperienza di affidabilità e servizio clienti. Minimi del conto: Diversi broker mantengono diversi limiti minimi di deposito e trading. Crea un account trader solo con un broker di cui puoi permetterti comodamente i minimi di deposito / commercio.

Per aiutarti a iniziare a investire in azioni Netflix, i nostri analisti hanno esaminato decine di piattaforme di trading online molto popolari. Alla fine, hanno optato per i seguenti due come i migliori broker azionari di Netflix.

Discutiamone entrambi per capire come funziona ciascuno e cosa lo rende il posto migliore per acquistare azioni Netflix.

eToro – Miglior broker azionario Netflix per convenienza e copy trading

Iniziato nel 2007, eToro Nel corso degli anni, si è trasformata in una delle piattaforme di trading azionario online più grandi e popolari. Oggi ha attratto 25+ milioni di trader che interagiscono con 5000+ strumenti finanziari sulla sua rete. Questi vanno da azioni Netflix, 3000 + azioni, materie prime, indici, ETF, valute e criptovalute.

Diversi fattori rendono eToro spiccano come uno dei posti migliori per acquistare Netflix e altre azioni. Ha un processo di onboarding dei clienti semplice e diretto, ha un’interfaccia di trading altamente intuitiva ed è un broker multipiattaforma (disponibile come web trader e su un’app mobile).

Ha anche una ricca risorsa di strumenti educativi e di trading, a partire da un account demo gratuito, supporta una vasta gamma di opzioni di pagamento, consente di negoziare sia azioni effettive che CFD azionari ed è altamente regolamentato e rispettabile.

Ma lo consideriamo il miglior broker azionario Netflix a causa della sua convenienza e dell’elemento di social / copy trading. Per cominciare, eToro è un broker senza commissioni e ti chiede di depositare solo un minimo di $ 10 per iniziare a fare trading ($ 200 se fai trading di copie). Quando acquisti azioni NFLX qui, dovrai solo separarti da uno spread altamente competitivo.

I suoi strumenti di social trading consentono un’interazione senza soluzione di continuità tra tutti gli utenti della piattaforma. Gli esperti imparano gli uni dagli altri e collaborano a diversi progetti. I principianti imparano e ricevono tutoraggio da trader esperti.

Il copy trading, d’altra parte, consente a chiunque di guadagnare passivamente sulla piattaforma. Gli esperti ricevono una commissione da eToro se consentono ad altri di seguire e copiare le loro impostazioni commerciali. Chiunque altro può guadagnare senza necessariamente ricercare strumenti diversi semplicemente rispecchiando le impostazioni commerciali dei trader di grande successo sui propri conti.

Capital.com – La piattaforma di trading più innovativa

Capital.com è una piattaforma di trading multi-asset molto popolare. Gestisce una delle interfacce di trading più innovative, che è uno dei motivi per cui lo consideriamo il miglior broker di azioni Netflix. Ad esempio, è stato tra i primi broker online a integrare l’intelligenza artificiale (AI) nella sua piattaforma di trading.

Questa piattaforma di trading è anche dotata di alcuni dei più avanzati strumenti di ricerca, analisi, trading e gestione del rischio. L’intermediazione, ad esempio, afferma di integrare 70+ strumenti analitici premium nella sua piattaforma.

Si noti che Capital.com è una piattaforma di trading CFD pura, che l’ha resa estremamente popolare tra i trader di derivati azionari. Questi sono attratti da caratteristiche come il suo supporto per il trading a margine con leve fino a 1: 5 (per le azioni) nella maggior parte delle giurisdizioni.

Oltre alle sue piattaforme di trading proprietarie web e app mobili, Capital.com supporta piattaforme di terze parti, tra cui TradingView e MT4. Alcuni, in particolare MT4, presentano ai trader una gamma più ampia di strumenti di trading e analisi premium, oltre al mirror trading e all’algo-trading.

Ma questi non sono gli unici motivi per cui Capital.com è il miglior broker di azioni Netflix. Altri includono il fatto che si tratta di una piattaforma di trading multi-asset che elenca azioni, indici, materie prime, ETF, valute e criptovalute.

Capital.com è anche conveniente, come dimostra il fatto che anch’esso è un broker senza commissioni, addebita uno spread competitivo e non addebita commissioni di elaborazione del deposito / prelievo. Dobbiamo anche aggiungere che per iniziare a fare trading sulla piattaforma, devi solo depositare almeno $ 20 tramite uno dei tanti metodi di pagamento supportati dal broker.

Passaggio 2: ricerca le azioni Netflix (NFLX)

Prima di investire in Netflix, è importante raccogliere quante più informazioni possibili sull’azienda. Devi imparare come funziona, come fa soldi, la sua attuale posizione finanziaria e i fattori che influenzano la sua azione del prezzo delle azioni.

Tutti questi ti aiutano a determinare quando acquistare azioni Netflix e se detenere o vendere queste azioni.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Netflix.

Cos’è Netflix?

Netflix è un fornitore di servizi di streaming digitale multinazionale americano e una società di produzione cinematografica. È una società on-video basata su abbonamento specializzata nella distribuzione di film e serie TV per conto di società di produzione. Ma gestisce anche una propria società di produzione che crea film, serie TV e speciali comici con il marchio “Netlfix Originals”.

La società è stata fondata nel 1997 come fornitore di servizi DVD-by-mail che noleggiava DVD a clienti negli Stati Uniti attraverso la posta. È stata anche una delle prime società di noleggio di film ad abbracciare i Video CD (VCD) in sostituzione di DVD ingombranti e costosi. E nel 2007, ha presentato in anteprima il servizio di streaming video online Netflix che avrebbe continuato a rivoluzionare l’industria dell’intrattenimento.

La società è stata fondata da Reed Hastings e Marc Randolph a Scotts Valley, in California, ma da allora ha trasferito la sua sede a Los Gatos, California, Stati Uniti.

La grande svolta di Netflix è arrivata con il lancio della piattaforma di streaming video online. L’innovatività di Netflix gli ha dato un enorme vantaggio competitivo fin dall’era del noleggio VCD. Da una manciata di abbonati pochi giorni dopo il lancio, la società di streaming video ha aumentato il numero di abbonati a oltre 223 milioni alla fine del 2022.

Ha inoltre arricchito il suo catalogo di film e serie. Ha introdotto serie TV e cataloghi di film molto popolari, documentari integrati e ha lanciato speciali comici Netflix. Netflix offre anche diverse esperienze video per utenti diversi, che vanno da 480 pixel a qualità video 4K in diversi piani di abbonamento.

Dati finanziari di Netflix

Netflix guadagna in due modi principali. La maggior parte delle sue entrate proviene dagli abbonamenti degli spettatori, con quattro piani di abbonato. Il piano di base costa $ 9.99 al mese, il piano Standard costa $ 15.49 al mese e il piano premium costa $ 19.99 al mese. Nel novembre 2022, Netflix ha introdotto il piano basic-with-ads che costa $ 6,99. È interessante notare che Netflix gestisce ancora l’attività di noleggio di DVD negli Stati Uniti, che è la sua seconda fonte di entrate.

Si noti che Netflix è diventato redditizio per la prima volta nel 2003, registrando un reddito netto di $ 6,5 milioni e un fatturato totale annuo di $ 272 milioni. Da allora, la crescente base di abbonati e l’introduzione di film e programmi TV popolari hanno contribuito a mantenere i ricavi annuali e l’utile netto su un trend rialzista sostenuto.

Il fatturato annuo della società ha superato per la prima volta $ 1 miliardo nel 2007. Ha superato i $ 5 miliardi nel 2014 e ha superato i $ 10 miliardi un decennio dopo il lancio del servizio di streaming nel 2017. Nel 2019, le entrate annuali di Netflix hanno superato i $ 20 miliardi nel 2019, hanno raggiunto $ 24 miliardi nel 2020, $ 29 miliardi nel 2021 e hanno superato i $ 31 miliardi nei 12 mesi precedenti a settembre 2022. Anche il suo reddito netto è in costante aumento, essendosi apprezzato da $ 1,86 miliardi nel 2019 a circa $ 5 + miliardi nel 2022.

Si noti che Netflix non paga dividendi, scegliendo invece di reinvestire nella crescita dell’azienda.

Andamento storico dei prezzi di Netflix

Netflix è diventato pubblico nel 2002, al culmine del crollo del mercato Dot.com, quando è stato quotato al NASDAQ. Un totale di 5,5 milioni di azioni ordinarie sono state utilizzate al pubblico ad un prezzo IPO di $ 15. Da allora, le azioni Netflix hanno subito due frazionamenti azionari; 2 per 1 nel febbraio 2004 e 7 per 1 nel luglio 2015. Ogni azione originale di Netflix è stata quindi divisa in 14 azioni, dandole un prezzo IPO rettificato di $ 1.

Come la sua base di abbonati e i ricavi annuali, il prezzo delle azioni NFLX ha mantenuto un trend rialzista complessivo dal suo lancio. È stato scambiato sotto i $ 5 prima del lancio del servizio di streaming digitale nel 2007. Ma non appena il servizio di streaming digitale ha iniziato a prendere ritmo nel 2008, il prezzo delle azioni di Netflix ha intrapreso una corsa vivace che lo ha visto raggiungere il picco sopra i $ 40 nel secondo trimestre del 2011.

Nel quarto trimestre del 2011, tuttavia, Netflix ha scaricato il 75% di questo valore di picco e il suo prezzo delle azioni è sceso sotto i $ 10. Ciò è stato attribuito alla perdita di abbonati dopo che Netflix ha annunciato diversi piani di abbonamento per i servizi di noleggio e streaming di DVD.

Il rimbalzo è stato, tuttavia, rapido e Netflix ha riconquistato il prezzo di picco del 2011 nel terzo trimestre del 20213. Ha superato i $ 50 prima della fine di quell’anno e ha corso per raggiungere $ 100 nel giugno 2015. Il trend rialzista è proseguito, anche se con diversi cali temporali e di breve durata, fino a novembre 2021. La NFLX ha raggiunto l’attuale massimo storico di $ 691, oltre il 69100% al di sopra del suo prezzo IPO.

Il 2022, tuttavia, è stato un anno difficile per il titolo tecnologico in quanto ha perso fino al 60% di questo prezzo di picco. Gran parte di ciò potrebbe essere attribuito al mercato ribassista, al calo del numero di clienti nel primo trimestre dell’anno e al crollo dei titoli del settore tecnologico.

Al momento della scrittura, Netflix è classificato 82 ° tra le aziende più preziose al mondo, con una capitalizzazione di mercato di $ 131 miliardi.

Fattori che influenzano il prezzo delle azioni Netflix

Dopo aver identificato dove acquistare le azioni Netflix e aver capito come funziona la società di streaming digitale, ora è necessario padroneggiare i diversi fattori che influenzano le azioni NFLX. Questi avranno la maggiore influenza sulle tue decisioni di acquisto, mantenimento e vendita.

I nostri analisti ritengono che questi siano alcuni dei Fattori che avrà il maggiore impatto sul prezzo delle azioni di Netflix:

Numero di abbonati: Netflix ha registrato una perdita netta nel numero di abbonati nel primo trimestre del 2022, per la prima volta dal 2022. Ciò ha causato il panico tra gli investitori, innescando un massiccio sell-off e facendo crollare il prezzo delle azioni NFLX. Man mano che sempre più marchi entrano nello spazio di streaming digitale con piani più amichevoli, fai attenzione ai rapporti sul numero di abbonati in quanto influenzano la direzione del prezzo delle azioni NFLX.

Netflix ha registrato una perdita netta nel numero di abbonati nel primo trimestre del 2022, per la prima volta dal 2022. Ciò ha causato il panico tra gli investitori, innescando un massiccio sell-off e facendo crollare il prezzo delle azioni NFLX. Man mano che sempre più marchi entrano nello spazio di streaming digitale con piani più amichevoli, fai attenzione ai rapporti sul numero di abbonati in quanto influenzano la direzione del prezzo delle azioni NFLX. Spettatori scontenti: Potresti anche voler tenere d’occhio le crescenti frustrazioni degli spettatori, in particolare per quanto riguarda gli spettacoli cancellati e il tipo di spettacoli e serie TV ospitati sulla piattaforma. Le crescenti frustrazioni e gli spettacoli controversi spesso innescheranno un calo dei prezzi.

Potresti anche voler tenere d’occhio le crescenti frustrazioni degli spettatori, in particolare per quanto riguarda gli spettacoli cancellati e il tipo di spettacoli e serie TV ospitati sulla piattaforma. Le crescenti frustrazioni e gli spettacoli controversi spesso innescheranno un calo dei prezzi. Concorrenza agguerrita: Netflix affronta una forte concorrenza da parte di Disney Plus, Apple TV e Prime TV. Non solo stanno segnando più numeri di abbonati, ma hanno anche un prezzo più competitivo. Si sono anche impegnati a far rivivere / spin-off alcuni dei film e degli spettacoli più popolari. Tutto ciò va a scapito del prezzo delle azioni Netflix e NFLX, che potrebbe essere influenzato se più abbonati abbandonassero la piattaforma a favore della concorrenza.

Netflix affronta una forte concorrenza da parte di Disney Plus, Apple TV e Prime TV. Non solo stanno segnando più numeri di abbonati, ma hanno anche un prezzo più competitivo. Si sono anche impegnati a far rivivere / spin-off alcuni dei film e degli spettacoli più popolari. Tutto ciò va a scapito del prezzo delle azioni Netflix e NFLX, che potrebbe essere influenzato se più abbonati abbandonassero la piattaforma a favore della concorrenza. Dati finanziari dell’azienda: Come nel caso di qualsiasi altra società orientata al profitto, i ricavi della società svolgeranno sempre un ruolo fondamentale nell’influenzare il prezzo delle sue azioni. I guadagni di entrate si traducono quasi sempre in guadagni per il prezzo delle azioni – e viceversa.

Come nel caso di qualsiasi altra società orientata al profitto, i ricavi della società svolgeranno sempre un ruolo fondamentale nell’influenzare il prezzo delle sue azioni. I guadagni di entrate si traducono quasi sempre in guadagni per il prezzo delle azioni – e viceversa. Tendenze del settore/mercato: La direzione e le prestazioni dell’industria tecnologica e dell’intrattenimento, così come il mercato azionario più ampio, avranno un’influenza significativa sul prezzo delle azioni NFLX. L’attuale calo dei prezzi NFLX può – anche se in parte – essere attribuito al crollo dei titoli tecnologici e al mercato ribassista nel 2022. Tutti gli altri fattori sono rimasti costanti, ci si può aspettare che la minaccia di una recessione nel 2023 causi un ulteriore calo dei prezzi per le azioni NFLX.

Passaggio 3: apri un account investitore azionario e acquista azioni Netflix (NFLX)

Vuoi iniziare subito ad acquistare azioni Netflix? Prendi in considerazione l’utilizzo della seguente guida, che ti guida attraverso il processo di acquisto delle tue prime azioni Netflix sulla piattaforma di trading eToro più popolare e altamente regolamentata.

Apri un conto agente di borsa

Sul tuo browser, apri il sito Web ufficiale di eToro o scarica l’app eToro mobile trader dall’app store. Fai clic sull’icona “Iscriviti ora” su entrambe le piattaforme e completa il modulo di registrazione utente che viene visualizzato.

Inserisci dettagli come il tuo nome e indirizzo email, paese di residenza e numero di telefono, fonte di reddito ed esperienza di trading. Devi anche trovare un nome account univoco e una password complessa.

Verifica la tua identità

Poiché eToro è un broker regolamentato, ti chiederà di verificare la tua identità. Invia una copia dei documenti di identità rilasciati dal governo, come la carta d’identità nazionale, il passaporto o la patente di guida con i nomi utilizzati per creare l’account.

Deposita fondi

Accedi al conto broker approvato e tocca l’icona “Deposita fondi”. Nella scheda di finanziamento che si apre, scegli una delle opzioni di pagamento supportate e segui le istruzioni per depositare almeno $ 10 su quel conto.

Acquista azioni Netflix

Dopo che il denaro si riflette nel tuo conto di trading, fai clic sul pulsante “Scopri” per rivelare le risorse supportate sulla piattaforma. Scegli “Azioni” e trova “Netflix” dall’elenco delle azioni supportate supportate sulla piattaforma.

Fai clic sull’opzione “ACQUISTA” contro il titolo e utilizza la scheda di trading che si apre per personalizzare il trade. Indica il numero di azioni Netflix che desideri acquistare o quanto vuoi investire in Netflix, quindi tocca il pulsante “Open Trade” per eseguire lo scambio.

Punti di forza e di debolezza delle azioni Netflix

Prima di premere il pulsante di acquisto contro le azioni Netflix su qualsiasi intermediazione, devi chiederti: vale la pena investire in Netflix? E per rispondere a questa domanda, è necessario confrontare i vantaggi dell’acquisto di azioni NFLX oggi con le possibili carenze di detenere un titolo NFLX.

Per aiutarti a iniziare, abbiamo identificato alcuni motivi per cui dovresti prendere in considerazione l’acquisto di azioni Netflix nel 2023. Ma discutiamo anche alcuni motivi per non acquistare azioni Netflix oggi.

Motivi per acquistare azioni Netflix nel 2023

Sottovalutato: Netflix attualmente scambia quasi il 60% al di sotto del suo massimo storico, il che implica che la moneta è massicciamente sottovalutata. Questo ti dà l’opportunità di acquistare il titolo leader di mercato in un calo e avere la possibilità di 2X il tuo investimento quando alla fine si riprenderà.

Netflix attualmente scambia quasi il 60% al di sotto del suo massimo storico, il che implica che la moneta è massicciamente sottovalutata. Questo ti dà l’opportunità di acquistare il titolo leader di mercato in un calo e avere la possibilità di 2X il tuo investimento quando alla fine si riprenderà. Ripresa del mercato: Anche con la ripresa della crescita del numero di abbonati e le entrate annuali positive, il prezzo delle azioni Netflix è comunque diminuito bruscamente nel 2022. Ciò è in gran parte attribuibile al mercato ribassista esteso e al crollo dei titoli tecnologici. I due, così come NFLX, alla fine si riprenderanno, il che rende ora un buon momento per iniziare ad accumulare azioni Netflix.

Anche con la ripresa della crescita del numero di abbonati e le entrate annuali positive, il prezzo delle azioni Netflix è comunque diminuito bruscamente nel 2022. Ciò è in gran parte attribuibile al mercato ribassista esteso e al crollo dei titoli tecnologici. I due, così come NFLX, alla fine si riprenderanno, il che rende ora un buon momento per iniziare ad accumulare azioni Netflix. Solidità finanziarie: Netflix ha dati finanziari piuttosto solidi. I suoi livelli di debito sono gestibili, le sue entrate totali e l’utile netto sono in aumento e il numero di abbonati sta crescendo di nuovo. Questi ispirano la fiducia degli investitori nel marchio e probabilmente contribuiranno a spingere al rialzo il prezzo delle azioni di NFLX.

Netflix ha dati finanziari piuttosto solidi. I suoi livelli di debito sono gestibili, le sue entrate totali e l’utile netto sono in aumento e il numero di abbonati sta crescendo di nuovo. Questi ispirano la fiducia degli investitori nel marchio e probabilmente contribuiranno a spingere al rialzo il prezzo delle azioni di NFLX. L’arma segreta di Netflix: In una battaglia per un numero di spettatori più elevato, Netflix ha introdotto il piano di abbonamento “Basic With Ads”. Il piano di abbonamento supportato dalla pubblicità ha un prezzo competitivo e dovrebbe attirare più spettatori paganti, aiutando lo streaming a migliorare la sua competitività. Si prevede inoltre che aiuterà Netflix ad espandere la sua base di entrate, ovvero la pubblicità a pagamento.

Motivi per acquistare azioni Netflix

Concorrenza crescente: Netflix affronta una forte concorrenza da parte di Amazon Prime, Apple TV e Disney Plus. Il loro crescente numero di abbonati, il catalogo di film e serie TV più ricco, il sostegno di marchi estremamente popolari e finanziariamente solidi e i prezzi competitivi minacciano il dominio di Netflix nel settore dello streaming digitale e il suo prezzo delle azioni.

Netflix affronta una forte concorrenza da parte di Amazon Prime, Apple TV e Disney Plus. Il loro crescente numero di abbonati, il catalogo di film e serie TV più ricco, il sostegno di marchi estremamente popolari e finanziariamente solidi e i prezzi competitivi minacciano il dominio di Netflix nel settore dello streaming digitale e il suo prezzo delle azioni. Numero di abbonati in declino: Più che un mercato orso o un aumento dell’inflazione, la più grande minaccia al prezzo delle azioni di Netflix è il calo del numero di abbonati. Il fatto che Netflix e altri analisti non siano troppo ottimisti sulla futura crescita degli abbonati della società afferma che ora potrebbe non essere il momento migliore per investire nella piattaforma di streaming digitale.

Conclusione – Come acquistare azioni Netflix (NFLX)

Netflix domina il settore globale dello streaming digitale. Ha la più grande base di abbonati, uno dei cataloghi di film e serie TV più ricchi e più piani di abbonamento per soddisfare diversi clienti. Dalla sua fondazione come azienda di noleggio DVD, la crescita di Netflix è stata in una tendenza al rialzo sostenuta. Questo spiega il suo trend complessivo delle azioni NFLX, che lo rende uno degli investimenti più redditizi degli ultimi due decenni.

Tuttavia, il prezzo delle sue azioni ha registrato una tendenza al ribasso, perdendo quasi il 60% del suo prezzo di picco nel 2022. C’è anche una crescente preoccupazione per il numero di abbonati e la crescente concorrenza di Amazon Prime e Disney Plus.

C’è, tuttavia, ancora molta fiducia degli investitori nel marchio. La maggior parte degli analisti considera le azioni NFLX un “BUY” e si aspetta che si riprendano – possibilmente raggiungendo un nuovo prezzo massimo storico – non appena il mercato orso che ha fatto crollare i titoli tecnologici si dissipa.

Vuoi acquistare azioni Netflix al calo attuale? Utilizza la guida dettagliata agli investimenti azionari di cui abbiamo discusso sopra.

Domande frequenti su come acquistare azioni Netflix

Come posso acquistare azioni Netflix oggi?

Inizia trovando un broker altamente regolamentato che elenca le azioni di Netflix. Crea un conto investitore azionario con loro e verifica la tua identità. Finanzia questo conto ed effettua un ordine di acquisto per le azioni NFLX.

Perché il prezzo delle azioni di Netflix è sceso nel 2022?

Nel 2022, Netflix ha registrato il suo più grande calo di sempre del prezzo delle azioni e potrebbe essere attribuito a tre fattori chiave. Il primo è stato il calo del numero di abbonati all’inizio del 2022, potrebbe anche essere attribuito al crollo dei titoli dell’industria tecnologica e dell’intrattenimento e potrebbe anche essere attribuito al mercato ribassista esteso.

Vale la pena acquistare Netflix nel 2023?

Sì, la maggior parte delle analisi e delle previsioni dei prezzi delle azioni ritiene che valga la pena acquistare azioni Netflix nel 2023 perché; NFLX è attualmente sottovalutata, la società è abbastanza resiliente e l’attuale mercato orso non può durare per sempre.

La quota di Netflix recupererà nel 2023?

Non possiamo dire con la massima precisione se il prezzo delle azioni Netflix rimbalzerà nel 2022, soprattutto se si considerano i molti fattori che influenzano l’azione del prezzo delle azioni NFLX. La più diffusa è la minaccia di una possibile recessione globale per l’economia globale.