Come acquistare Bitcoin con PayPal

Uno dei maggiori problemi oggi in Bitcoin è il fatto che non può essere acquistato molto facilmente.

PayPal è stato molto sfavorevole a Bitcoin negli ultimi 2 anni ed è ancora un problema trovare posti credibili per acquistare Bitcoin con il tuo account PayPal.

C’è una semplice ragione per cui PayPal non lo permetteranno. Ci sono molti casi di chargeback creati da truffatori che usano PayPal per acquistare Bitcoin da te e poi affermano di non aver ricevuto nulla. In questo modo possono mantenere i loro Bitcoin e i loro soldi.

Virwox · LocalBitcoins Paxful · xCoins Paesi Mondiale Mondiale Mondiale Mondiale Tasse Alto Basso Basso Basso Reputazione Buono Dipende dal venditore Buono Buono Facilità d’uso Medio Facile Facile Facile Limiti Medio Dipende dal venditore Dipende dal venditore Medio Recensione Leggere Leggere Leggere Leggere Visita Visita Visita Visita

Ma prima cosa, non ci sono modi per acquistare Bitcoin con PayPal direttamente perché le transazioni Bitcoin sono irreversibili.

Tuttavia, ci sono alcuni modi indiretti per aggirare le restrizioni utilizzando servizi e mercati in modo da poter acquistare Bitcoin utilizzando PayPal denaro.

In questo tutorial, ho evidenziato alcuni dei modi migliori con cui è possibile acquistare Bitcoin utilizzando il proprio account PayPal.

Ci sono scambi che ti permettono di acquistare Bitcoin con il tuo account PayPal. Tuttavia, puoi acquistarlo in modo limitato perché anche loro vogliono proteggersi dai chargeback. Dopo aver dimostrato il tuo intento e il tuo investimento, questi scambi alla fine sollevano le prese.

Naturalmente, addebitano una piccola commissione di transazione. Tuttavia, è meglio pagare una commissione piuttosto che dover correre rischi con bonifici bancari o scambi di contanti.

Ecco tutti i siti elencati da cui è possibile acquistare Bitcoin utilizzando PayPal:

Localbitcoins (il modo più popolare, ha commissioni elevate)

Wirexapp (Il modo migliore e al tasso di mercato, ha commissioni medie)

PaxFul (Solo per account verificato e alto tasso di cambio)

Virwox (non funziona più)

Acquista Bitcoin utilizzando PayPal e WirexApp

Wirexapp è uno dei modi migliori per coloro che stanno cercando di acquistare Bitcoin con il loro account PayPal su base coerente. Questo metodo richiederebbe 1-2 giorni per la prima volta. Dopo di che è tutto istantaneo. Sarai in grado di utilizzare i tuoi fondi PayPal per acquistare Bitcoin se segui i passaggi menzionati in questo tutorial. Wirexapp può essere utilizzato per PayPal account all’interno di questi paesi:

Botswana*, Bulgaria, Bahamas, Bahrain, Georgia, Gibilterra, Cile, Croazia, Estonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Lesotho, Giordania, Kazakistan, Indonesia, Italia, Honduras*, Islanda, Moldavia, Marocco, Malta, Mauritius, Malesia, Mozambico*, Slovacchia, Slovenia, Senegal*, Serbia, San Marino, Arabia Saudita, Filippine, Romania, Oman, Emirati Arabi Uniti e Uruguay.

Hai bisogno di un account WirexApp per iniziare. Clicca qui per creare un account.

Ottieni una carta Visa virtuale gratuita quando crei e verifichi il tuo account. (Puoi anche ordinare la carta Visa fisica, ma concentriamoci sul metodo più veloce per ora).

Devi aggiungere una piccola somma ($ 3) alla tua carta Visa virtuale da Wirexapp per utilizzare questo metodo. È molto importante aggiungere la carta al tuo account PayPal.

Accedi al tuo account PayPal

Clicca su Denaro

Clicca su Aggiungi una carta

Clicca su Aggiungi una nuova carta.

Inserirai qui i dettagli della carta di debito virtuale che hai ottenuto da Wirexapp.

Ti verrà chiesto da PayPal di confermare la nuova carta. Fai clic su “Conferma la mia carta” e PayPal inizierà una serie di transazioni per verificare la tua carta, che è una pratica standard di PayPal che usano per verificare un account. Qui è dove verrà utilizzato il tuo saldo di $ 3 (ne parlerò più tardi). Ti verrà quindi chiesto di inserire un codice PayPal.

Ora accedi al tuo account Wirexapp. Sotto transazione troverai il codice di conferma per verificare la tua carta di debito.

Confermare il codice. Successivamente, vedrai un messaggio di successo come questo.

Clicca su chiudi. Ora sei pronto per iniziare ad acquistare Bitcoin con il tuo account PayPal. Ora tutto ciò che devi fare per acquistare Bitcoin utilizzando il tuo denaro PayPal è prelevare denaro dal tuo account PayPal alla carta di debito Wirexapp collegata, che di solito richiede tra 1-7 giorni.

Una volta che i tuoi fondi sono stati prelevati sulla tua carta collegata, puoi utilizzare l’interfaccia wirexapp per acquistare Bitcoin. Questo è uno dei modi migliori per coloro che stanno cercando di utilizzare i loro soldi PayPal per l’acquisto di Bitcoin al tasso di mercato, e tutti gli altri metodi di solito ti costano di più per l’acquisto di Bitcoin.

Usa Wirexapp per ottenere la tua prima carta di debito virtuale gratuita (visa powered) (se ti trovi nei paesi sopra elencati) e usala per acquistare Bitcoin usando PayPal denaro.

Usa VirWox per acquistare Bitcoin con PayPal

AGGIORNAMENTO: purtroppo, dal 26 ottobre, VirWox non supporta più PayPal.

VirWox è il modo più popolare di acquistare Bitcoin utilizzando PayPal (al momento della stesura di questo articolo).

Ci sono alcune cose che dovresti sapere su VirWox prima di iniziare:

VirWox ritarda le transazioni dei nuovi utenti fino a 48 ore, il che significa che possono essere necessari 2 giorni per completare questo processo. Tuttavia, questo è ancora molto più veloce rispetto all’utilizzo di un bonifico bancario.

Puoi contattare VirWox all’[email protected] se non ricevi ancora i Bitcoin dopo 48 ore (il che è molto insolito).

VirWox sta limitando l’importo che puoi depositare inizialmente tramite PayPal o una carta di credito a causa del rischio di chargeback che VirWox sta assumendo su se stesso.

Questo processo contiene al suo interno più commissioni di transazione del solito, che potrebbero ancora essere una soluzione valida poiché i numeri crescenti di BTC compensano questo. Essere consapevoli delle diverse commissioni di transazione.

Segui i passaggi menzionati in questo tutorial e avrai i tuoi Bitcoin con te.

Crea un account gratuito su VirWox su questo link.

Clicca su “Non sei ancora registrato?”

Compila il modulo di registrazione nella pagina successiva. Non è necessario modificare la sezione avatar. (Per riferimento, controlla lo screenshot qui sotto).

Fai clic sul link di conferma nella tua e-mail per attivare il tuo account.

Accedi al sito VirWox.

Clicca su Deposita per iniziare ad aggiungere denaro utilizzando PayPal.

Scorri verso il basso fino alla sezione PayPal express checkout nella pagina di deposito e seleziona l’importo che desideri depositare. Puoi vedere solo il massimo consentito per Euro e Dollari USA lì.

Sto depositando un certo importo sul mio conto VirWox in questo caso. Completa la transazione facendo clic su Check-Out con PayPal.

Riceverai la conferma del tuo deposito nella pagina successiva. Le commissioni sono di circa $ 4 su $ 100 che paghi.

Acquista SLL con importo depositato:

Sotto scambio, fai clic su USD / SLL e acquista SLL con l’importo depositato. Sto acquistando 22,508.42 SLL usando $ 91 in questo caso.

Acquista BTC con SLL:

Finora, hai già acquistato SLL con il tuo account PayPal. Ora, fai clic su BTC / SLL in cambio.

Fare clic su Avanti. Conferma il tuo ordine. È importante notare che la commissione di scambio è di 50 SLL + 3,90%.

Clicca su effettua l’ordine! La transazione verrà confermata entro pochi secondi. Ecco lo screenshot di successo.

Ora puoi prelevare i tuoi Bitcoin in un indirizzo di portafoglio. Presumo che tu ne abbia già uno. Tuttavia, se non hai un indirizzo di portafoglio, fai clic qui per creare un account gratuito su Coinbase e ottenere un indirizzo di portafoglio Bitcoin.

Come prelevare BTC da VirWox al tuo portafoglio Bitcoin

Clicca su preleva sotto il mio account. Aggiungi il tuo indirizzo Bitcoin Wallet nella pagina successiva.

Nota: ti verrà addebitata una commissione di gestione di 0,004 BTC per prelievo. La maggior parte dei prelievi di Bitcoin vengono elaborati istantaneamente. Tuttavia, i nuovi account vengono controllati manualmente e verranno elaborati entro 48 ore. Quando il prelievo è stato elaborato, riceverai un’e-mail di conferma.

Considerando il tasso di cambio e le commissioni, il BTC complessivo che otterrai utilizzando PayPal denaro è minimo. Ma ancora una volta, per coloro che stanno cercando di acquistare Bitcoin con il loro account PayPal, questo è uno dei modi più verificati e autentici.

Ci sono anche altri modi con cui puoi acquistare Bitcoin usando PayPal. Tuttavia, non sono privi di rischi come uno offerto da VirWox.

Altri modi per acquistare Bitcoin utilizzando PayPal

LocalBitcoins

LocalBitcoins è un altro mercato in cui è possibile acquistare Bitcoin utilizzando PayPal, ma è necessario fare attenzione mentre si sceglie il venditore.

Fai clic sul nome del trader per controllare il suo feedback e il volume degli scambi, il che ti darà una buona idea di quanto sia credibile il venditore. Puoi vedere un esempio di venditore credibile nello screenshot qui sotto:

Ho usato LocalBitcoins in passato per acquistare Bitcoin usando contanti e ha funzionato bene per me. Ancora una volta, devi essere molto attento e intelligente quando usi Localbitcoins per effettuare un acquisto.

Paxful ·

Paxful è un altro modo popolare per gli utenti che vogliono acquistare Bitcoin utilizzando PayPal, carte regalo, Skrill, Payoneer per citarne alcuni. Paxful è simile a LocalBitcoins, ma con un’interfaccia utente più pulita.

Il processo di acquisto di Bitcoin su Paxful è davvero semplice:

Crea un account

Scegli un metodo di pagamento per l’acquisto

Scegli l’importo desiderato

Scegli il tuo venditore: puoi lasciare che Paxful decida chi è il più venduto per te o scegliere manualmente un venditore.

Una volta avviato il trade, verrai inviato a una chat online con il venditore per finalizzare l’affare. I Bitcoin del venditore verranno inviati in Escrow e verranno rilasciati nel tuo account una volta contrassegnato che hai inviato il pagamento. È importante notare che se l’accordo non viene finalizzato entro un certo periodo di tempo (di solito 30 minuti), verrà automaticamente annullato.

Conclusione

Continuerò a testare nuovi metodi che ci consentono di acquistare BTC utilizzando PayPal e attualmente sto testando LakeBTC per l’acquisto di BTC con PayPal.

Per ora, dovresti provare uno di questi due metodi per acquistare Bitcoin istantaneamente utilizzando il tuo account PayPal.