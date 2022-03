PocketBitcoin: cos’è, come funziona ed è affidabile?

in

Bitcoin, la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, è stata creata da Satoshi Nakamoto nel 2009 e da allora ha visto drammatici cambiamenti di valore man mano che il prezzo sale e scende frequentemente.

Recentemente, però, Bitcoin ha guadagnato terreno e si è stabilizzato, con solo pochi sbalzi d’umore di volta in volta.

Con un’offerta fissa e una maggiore quantità di interesse istituzionale, molti si aspettano che continui a salire. Ciò ha portato più investitori e trader che credono che Bitcoin sia una sorta di oro digitale che può essere una copertura contro l’inflazione e la volatilità in futuro.

Purtroppo, però, questo accresciuto interesse ha reso Bitcoin (e le criptovalute in generale) un bersaglio per i truffatori che approfittano della loro natura digitale per truffare gli investitori dai loro fondi guadagnati duramente,

Per contrastare questo, sono stati realizzati molti strumenti che aiutano gli investitori a mantenere e mantenere le loro valute virtuali.

Questo articolo discuterà uno di questi, Pocket Bitcoin, e considererà come può essere di beneficio sia per gli investitori che per i trader.

COS’È POCKET BITCOIN?

Pocket Bitcoin è uno strumento che ti consente di acquistare e archiviare Bitcoin direttamente dalla tua banca in qualsiasi portafoglio Bitcoin di tua scelta.

Dal suo inizio nel 2021, Pocket Bitcoin è stato confermato dagli investitori come uno strumento molto prezioso perché solo tu hai accesso al tuo fondo.

Supporta anche acquisti ricorrenti automatizzati, dandoti la libertà di accumulare tutte le monete che desideri.

COME FUNZIONA?

Ha un semplice meccanismo d’azione. Effettui pagamenti direttamente dalla tua banca e Pocket Bitcoin lo scambia automaticamente in Bitcoin. Non finisce qui. Lo invia anche a qualsiasi portafoglio Bitcoin che fornisci. Questo è tutto.

Può essere utilizzato senza registrazione dell’account, ma sarà necessario registrarsi ogni volta che si desidera aggiornare i limiti di transazione.

COME INIZIARE?

Come spiegato in precedenza, la piattaforma non rende le cose complicate. Tutto quello che devi fare è seguire alcuni passaggi e il gioco è fatto. Prima, però, dovresti configurare un portafoglio Bitcoin. Come si fa?

Ci sono molti portafogli tra cui scegliere. Scegli quello che preferisci e installalo sul tuo telefono o computer

Ti verrà data una chiave privata. È il tuo unico mezzo per ripristinare il portafoglio se perdi il tuo dispositivo. Tienilo al sicuro.

Trasferisci cripto sul tuo portafoglio.

Il tuo portafoglio è configurato! Torniamo a Pocket Bitcoin e finiamo di configurare il nostro account

Vai al sito Web bitcoin tascabile e collega il tuo portafoglio preferito al sito Web per il pagamento.

Scegli come vuoi ricevere una notifica (via e-mail o SMS)

Imposta i parametri di pagamento (il tuo conto bancario e la frequenza di pagamento).

PAESI SUPPORTATI

Attualmente, Pocket Bitcoin è disponibile in 35 paesi tra cui Andorra, Belgio, Croazia, Estonia, Austria e.t.c

Ci sono già colloqui sul campo per estendere i servizi ad altri 12 paesi in futuro. Paesi come Albania, Kosovo, Ucraina, Malta, Monaco, ecc.c.

VALUTE FIAT SUPPORTATE

Ci sono due valute legali supportate su Pocket Bitcoin. La principale valuta supportata è l’euro, e poi il franco svizzero.

TASSE

La piattaforma addebita una commissione fissa dell’1,5% per le transazioni. Questo è diverso dalle commissioni di rete addebitate per le transazioni sulla rete Bitcoin. Tuttavia, Pocket fa del suo meglio per rendere queste commissioni il più basse possibile. La maggior parte delle volte, però, tutto dipende dalla natura della rete BTC a quel punto

DEPOSITI E METODI DI PRELIEVO

In Pocket Bitcoin, i depositi di denaro vengono effettuati direttamente dal tuo conto bancario e convertiti in valuta Bitcoin. Non ti stressi molto. Basta collegare il tuo conto bancario e impostare i parametri, e sei a posto.

Puoi effettuare due tipi di pagamenti. O paghi subito e lo lasci a quello, oppure configuri il tuo account per effettuare acquisti ricorrenti a intervalli specifici. Questo metodo è noto come Dollar-Cost Averaging ed è un metodo collaudato per gestire il rischio di investimento in criptovalute nel tempo.

Tuttavia, ci sono limiti all’acquisto che puoi effettuare senza registrazione. Puoi acquistare fino a 900 euro al giorno o 90.000 all’anno. Se invece si sceglie di utilizzare il franco svizzero, il limite è di 1000 CHF al giorno o 100’000 CHF all’anno.

Se desideri aumentare i limiti delle transazioni, tutto ciò che ti verrà chiesto di fare è identificarti in una breve videochiamata con tasche.

La chiamata richiederà solo pochi minuti e ti verrà chiesto solo di fornire un documento di identità.

RITIRO

Pocket Bitcoin non ti consente di prelevare sul tuo conto bancario. Ti aiuta solo a elaborare i pagamenti dal tuo conto bancario per convertire i tuoi euro e franchi svizzeri in Bitcoin. Quindi ritira il BTC convertito nel portafoglio Bitcoin fornito.

Puoi prelevare in una delle seguenti opzioni:

Il tuo portafoglio Bitcoin esistente, che fornirai al momento della registrazione.

Un portafoglio OpenDime. Questa è un’unità USB che ti rende più facile archiviare e spendere BTC.

Un portafoglio Trezor, un portafoglio hardware con distinzione che ti dà il resto della mente che le tue monete non saranno manomesse.

Un portafoglio Ledger. Proprio come il portafoglio Trezor, questo portafoglio hardware mantiene anche il tuo BTC al sicuro dagli hacker.

BitBox 02. È un altro portafoglio popolare tra gli appassionati di Bitcoin per la sua facilità d’uso e le sue capacità di sicurezza.

Il sito Web Pocket Bitcoin fornisce guide dettagliate per l’installazione e il collegamento di questi portafogli con il tuo account tascabile.

QUALI PORTAFOGLI POSSO USARE PER RICEVERE BITCOIN DOPO AVERLO ACQUISTATO?

Apri dime Bitcoin stick

Con questo strumento, coloro che non hanno una conoscenza preliminare di Bitcoin ma vogliono iniziare comunque possono salvare Bitcoin in piccoli bit.

Portafogli hardware

Sono stati acclamati per le loro funzionalità di sicurezza migliorate. Poiché sono completamente air-gapped da Internet, difficilmente possono essere hackerati. Esempi di portafogli in questa categoria sono i portafogli Trezor e i portafogli Ledger.