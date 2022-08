HODL Coin (HODL): cos’è e come acquistarlo

in

Per acquistare la moneta HODL, è necessario scaricare Trust Wallet e abilitare il browser DApp.

Quindi, puoi scambiare Binance coin (BNB) per HODL su PancakeSwap.

HODL è una piattaforma di agricoltura a rendimento regolare e creazione di liquidità.

Ha molteplici funzionalità come le ricompense giornaliere in BNB.

Il 4% di ogni transazione viene dato ai titolari di HODL in BNB.

Inoltre, ha un meccanismo anti-balena che mitiga gli scambi di oltre l’1% dell’offerta totale.

A partire da giugno 2021, HODL ha oltre 60k titolari e oltre 30k follower su Twitter.

HODL è anche una delle monete più visitate su CoinMarketCap per un bel po ‘.

Per saperne di più sulla moneta, puoi visitare il loro sito ufficiale qui: https://hodltoken.net/.

1. Scarica Trust Wallet

Innanzitutto, è necessario scaricare Trust Wallet.

Trust Wallet ti consente di archiviare criptovalute e utilizzare scambi decentralizzati come PancakeSwap.

Vai su App Store o Google Play Store e cerca “Trust Wallet”.

Quindi, scarica Trust Wallet e crea un nuovo portafoglio.

Nel processo di creazione del portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

La frase di recupero è come la tua password che viene utilizzata per accedere al tuo portafoglio.

Quindi, è necessario assicurarsi di copiare e incollare la frase di recupero in un posto sicuro.

Infine, è necessario verificare la frase di recupero.

Basta trascinare e rilasciare le parole nell’ordine corretto.

Dopo aver verificato la frase di recupero, il tuo portafoglio verrà creato correttamente.

2. Copia il tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet

In Trust Wallet, vai al tuo portafoglio.

Sul tuo portafoglio, vedrai un elenco di criptovalute.

Tocca “Smart Chain” per aprire il tuo portafoglio Smart Chain.

Sul tuo portafoglio Smart Chain, vedrai quattro icone tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e “Altro”.

Tocca “Copia” per copiare il tuo portafoglio Smart Chain su Trust Wallet.

Dovrai inviare BNB a questo portafoglio in un secondo momento.

3. Acquista BNB su Binance

Ora, è necessario acquistare un po ‘di BNB.

Questo perché puoi acquistare il token HODL solo con BNB.

Puoi acquistare BNB su Trust Wallet o uno scambio di criptovaluta come Binance.

Tuttavia, si consiglia vivamente di acquistare BNB su Binance anziché su Trust Wallet.

Questo perché i fornitori su Trust Wallet addebitano una commissione molto elevata fino al 5%.

D’altra parte, Binance ha una commissione di trading spot dello 0,1%.

Innanzitutto, installa l’app Binance su App Store o Google Play Store.

Una volta che sei sull’app, devi creare un nuovo account.

Puoi utilizzare il link di riferimento o il codice qui sopra per creare un account Binance.

Dopo aver creato un account, vai su “BNB” e acquista un minimo di 0,1 BNB.

4. Trasferisci BNB da Binance a Trust Wallet

Dopo aver acquistato BNB da Binance, devi trasferirlo sul tuo portafoglio Smart Chain su Trust Wallet.

Questo perché è necessario scambiare BNB per HODL su Trust Wallet in seguito.

Innanzitutto, vai al tuo portafoglio su Binance.

Quindi, tocca “BNB” per aprire il tuo portafoglio BNB.

Sul tuo portafoglio BNB, tocca “Preleva”.

Dopo aver toccato “Ritira”, si aprirà la pagina “Ritira BNB”.

Ci sono più campi nella pagina tra cui “Indirizzo”, “Rete” e “Importo”.

Innanzitutto, incolla l’indirizzo del tuo portafoglio Smart Chain da Trust Wallet nel campo “Indirizzo”.

Dovresti aver copiato l’indirizzo del tuo portafoglio BNB da Trust Wallet nel secondo passaggio.

Nel campo “Rete”, assicurarsi che sia selezionato “BEP20 (BSC)”.

In caso contrario, tocca il campo e cambialo in “BEP20 (BSC)”.

Quindi, inserisci l’importo di BNB che desideri prelevare.

In minima parte, è necessario prelevare 0,1 BNB.

Infine, tocca “Preleva” per trasferire il tuo BNB sul tuo portafoglio Smart Chain su Trust Wallet.

5. Copia l’indirizzo del contratto HODL

Ora, è necessario copiare l’indirizzo del contratto HODL.

Innanzitutto, vai su CoinMarketCap.com e cerca “HODL”.

In alternativa, puoi visitare il token HODL qui: https://coinmarketcap.com/currencies/hodl/.

Una volta che sei sulla pagina del token HODL, scorri verso il basso fino a raggiungere la scheda “Contratti”.

Nella scheda, tocca l’icona duplicata per copiare l’indirizzo del contratto HODL.

È necessario questo indirizzo per importare il token in Trust Wallet in un secondo momento.

6. Aggiungi HODL a Trust Wallet

Ora, torna al tuo portafoglio su Trust Wallet.

Sul tuo portafoglio, vedrai un’icona Impostazione nell’angolo in alto a destra.

Tocca l’icona Impostazioni per aprire la pagina “Gestisci”.

Dopo aver toccato l’icona Impostazioni, si aprirà la pagina “Gestisci”.

Nella pagina “Gestisci”, vedrai un elenco di criptovalute che puoi abilitare / disabilitare.

Le criptovalute abilitate verranno visualizzate sul tuo portafoglio.

D’altra parte, le criptovalute disabilitate non verranno visualizzate sul tuo portafoglio.

Nella barra di ricerca, incolla l’indirizzo del contratto HODL.

Dovresti aver copiato l’indirizzo del contratto HODL nel quinto passaggio.

Infine, tocca l’icona dell’interruttore per aggiungere HODL al tuo portafoglio su Trust Wallet.

In questo modo, sarai in grado di vedere il tuo saldo HODL se lo acquisti.

7. Abilita il browser DApp su Trust Wallet

Se è la prima volta che utilizzi Trust Wallet, devi abilitare il browser DApp.

Altrimenti, non sarai in grado di utilizzare scambi decentralizzati sull’app (come PancakeSwap).

Innanzitutto, apri un browser come Safari o Chrome.

Quindi, incolla questo nel campo URL del browser, “trust://browser_enable” (senza virgolette).

Quindi, cercalo e apri la pagina su Trust Wallet.

Dopo aver aperto la pagina su Trust Wallet, il browser DApp verrà abilitato.

8. Scambia BNB per HODL su PancakeSwap

Ora che hai abilitato il browser DApp su Trust Wallet, vedrai un’icona “Browser” nella barra di navigazione inferiore dell’app.

Tocca l’icona “Browser” per sfogliare le applicazioni decentralizzate.

Quindi, scorri verso il basso fino a raggiungere l’intestazione “Popolare”.

Sotto l’intestazione “Popolare”, vedrai “PancakeSwap”.

Tocca “PancakeSwap” per aprire PancakeSwap.

Se sei su PancakeSwap per la prima volta, devi collegarlo a Trust Wallet.

Altrimenti, non sarai in grado di scambiare BNB con HODL.

Innanzitutto, tocca il pulsante “Connetti” nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato il pulsante “Connetti”, si aprirà il pop-up “Connetti a un portafoglio”.

Nel pop-up, vedrai diversi portafogli a cui puoi connetterti.

Questi portafogli includono “Metamask”, “TrustWallet”, “MathWallet” e altro ancora.

Tocca “TrustWallet” per collegare Trust Wallet a PancakeSwap.

Dopo aver collegato Trust Wallet a PancakeSwap, sarai in grado di scambiare token con BNB.

Per cominciare, assicurati di essere sulla Binance Chain.

In secondo luogo, impostare il campo “Da” su “BNB”.

Questo perché è necessario scambiare BNB con HODL.

Quindi, nel campo “A”, tocca “Seleziona una valuta”.

Quindi, incolla l’indirizzo del contratto hodl nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo” e tocca “Aggiungi”.

Questo importerà HODL in PancakeSwap.

In terzo luogo, specificare la quantità di BNB che si desidera scambiare con HODL.

Prima di effettuare lo swap, assicurati di aumentare la tolleranza allo slippage per evitare che la transazione fallisca.

Infine, tocca “Swap” per scambiare BNB con HODL!

Hai imparato con successo come acquistare la moneta / token HODL su Trust Wallet e PancakeSwap!

Se hai aggiunto HODL al tuo portafoglio su Trust Wallet nel sesto passaggio, sarai in grado di vedere il tuo saldo HODL.