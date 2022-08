Dogelon Mars (ELON): cosa sono e dove acquistarli

in

Per acquistare Dogelon Mars, è necessario scaricare Trust Wallet e abilitare il browser DApp.

Quindi, puoi scambiare Ethereum con Dogelon Mars su UniSwap.

Dogelon Mars è un fork di Dogecoin, che prende il nome da Marte.

La moneta è una valuta equa per le persone che è in continua evoluzione.

Lo sviluppatore della moneta spera di annullare il danno fatto dai truffatori.

Dogelon Mars ha una fornitura circolante di 1.000.000.000.000.000.000 ELON.

Il 50% di esso viene inviato a Vitalik Buterin (uno dei co-fondatori di Ethereum) e l’altro 50% è bloccato con Ethereum su Uniswap.

Per saperne di più su Dogelon Mars, puoi visitare il loro sito ufficiale qui: https://dogelon.io/.

1. Scarica Trust Wallet

Il primo passo è scaricare Trust Wallet.

Innanzitutto, apri l’App Store o Google Play Store e cerca “Trust Wallet”.

Quindi, scarica l’app Trust Wallet.

Dopo aver scaricato Trust Wallet, devi creare un nuovo portafoglio.

Nel processo di creazione del portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

La frase di recupero viene utilizzata per accedere al tuo portafoglio su Trust Wallet, quindi non puoi perderlo.

Assicurati di salvare la tua frase di recupero in un posto sicuro.

Infine, è necessario verificare la frase di recupero.

Dopo aver verificato la frase di recupero, il tuo portafoglio verrà creato correttamente.

2. Copia il tuo indirizzo Ethereum su Trust Wallet

In Trust Wallet, vai al tuo portafoglio.

Sul tuo portafoglio, vedrai un elenco di portafogli di criptovaluta.

Ciò include “Bitcoin”, “Ethereum”, “BNB” e “Smart Chain”.

Tocca “Ethereum” per aprire il tuo portafoglio Ethereum.

Sul tuo portafoglio Ethereum, vedrai più icone tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e “Altro”.

Tocca “Copia” per copiare l’indirizzo del tuo portafoglio Ethereum.

Devi inviare Ethereum a questo indirizzo in seguito.

3. Acquista Ethereum su Binance

Il terzo passo è quello di acquistare un po ‘di Ethereum.

Questo perché puoi acquistare Dogelon Mars solo con Ethereum.

Puoi acquistare Ethereum su Trust Wallet o da uno scambio di criptovaluta come Binance.

Trust Wallet ha collaborato con più reti di pagamento come “Simplex”, “MoonPay” e “Wyre”.

Tuttavia, si consiglia vivamente di acquistarlo da Binance.

Questo perché i fornitori su Trust Wallet hanno commissioni molto elevate (fino al 5%).

D’altra parte, la commissione di trading spot su Binance è solo dello 0,1%.

Innanzitutto, scarica l’app Binance dall’App Store o dal Google Play Store.

Dopo aver scaricato Binance, apri l’app e crea un nuovo account.

Usa “73583477” come codice di riferimento quando crei un account.

Quindi, acquista un po ‘di Ethereum su Binance.

4. Trasferisci Ethereum da Binance a Trust Wallet

Dopo aver acquistato Ethereum su Binance, devi trasferirlo sul tuo portafoglio Ethereum su Trust Wallet.

Questo perché è necessario scambiare Ethereum con Dogelon Mars su Trust Wallet in seguito (utilizzando Uniswap).

Per cominciare, vai al tuo portafoglio su Binance.

Sul tuo portafoglio, vedrai un elenco di criptovalute che possiedi.

Tocca “Ethereum” per aprire il tuo portafoglio Ethereum.

Quindi, tocca “Preleva” per prelevare Ethereum.

Dopo aver toccato “Prelievo”, si aprirà la pagina “Ritira ETH”.

Nella pagina, vedrai più campi tra cui “Indirizzo”, “Rete” e “Importo”.

Innanzitutto, incolla il tuo indirizzo Ethereum (da Trust Wallet) nel campo “Indirizzo”.

Dovresti aver copiato il tuo indirizzo Ethereum al secondo passaggio.

Quindi, assicurarsi che il campo di rete sia su “ERC20”.

In caso contrario, modificalo in “ERC20”.

In terzo luogo, inserisci la quantità di Ethereum che desideri prelevare.

Infine, tocca “Preleva” per trasferire il tuo Ethereum da Binance a Trust Wallet.

5. Copia l’indirizzo contrattuale di Dogelon Mars

Ora, è necessario copiare l’indirizzo del contratto di Dogelon Mars.

Hai bisogno del suo indirizzo per importarlo in Trust Wallet e Uniswap in seguito.

In primo luogo, vai su CoinMarketCap.com e cerca “Dogelon Mars”.

In alternativa, puoi visitare la pagina di Dogelon Mars qui: https://coinmarketcap.com/currencies/dogelon/.

Una volta che sei sulla pagina, scorri verso il basso fino a raggiungere la scheda “Contratti”.

Nella scheda “Contratti”, tocca l’icona duplicata per copiare l’indirizzo del contratto di Dogelon Mars.

6. Aggiungi Dogelon Mars a Trust Wallet

Ora che hai copiato l’indirizzo del contratto di Dogelon Mars, devi aggiungerlo a Trust Wallet.

Innanzitutto, apri Trust Wallet e vai al tuo portafoglio.

Sul tuo portafoglio, tocca l’icona Impostazioni nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato l’icona Impostazioni, atterrerai nella pagina “Gestisci”.

La pagina “Gestisci” contiene un elenco di criptovalute che è possibile abilitare o disabilitare.

Le criptovalute abilitate verranno visualizzate sul tuo portafoglio su Trust Wallet.

Poiché Dogelon Mars non è abilitato, è necessario abilitarlo.

Innanzitutto, incolla l’indirizzo del contratto di Dogelon Mars sulla barra di ricerca.

Quindi, tocca l’interruttore per abilitare Dogelon Mars.

Questo mostrerà il tuo saldo Dogelon Mars sul tuo portafoglio se lo acquisti in seguito.

7. Abilita il browser DApp su Trust Wallet

Se non hai abilitato il browser DApp su Trust Wallet, devi abilitarlo.

Il browser DApp consente di utilizzare applicazioni decentralizzate su Trust Wallet come Uniswap.

È necessario utilizzare Uniswap per acquistare Dogelon Mars.

Innanzitutto, apri un browser sul tuo dispositivo mobile come Safari o Chrome.

Una volta che sei sul browser, incollalo nel campo URL, “trust://browser_enable”.

Quindi, cercalo e tocca “Apri”.

Dopo aver toccato “Apri”, la pagina verrà aperta su Trust Wallet.

Ciò abiliterà il browser DApp su di esso.

8. Scambia BNB per Dogelon Mars su PancakeSwap

Dopo aver abilitato il browser DApp su Trust Wallet, vedrai un’icona “Browser” nella barra di navigazione inferiore dell’app.

Tocca l’icona “Browser” per aprire il browser DApp.

Quindi, scorri verso il basso fino a raggiungere l’intestazione “Popolare”.

Sotto l’intestazione “Popolare”, tocca “Uniswap” per aprire lo scambio Uniswap.

Sullo scambio Uniswap, sarai in grado di scambiare Ethereum con Dogelon Mars.

Innanzitutto, imposta il primo campo su Ethereum.

Successivamente, è necessario importare Dogelon Mars.

Per fare ciò, tocca “Seleziona un token”.

Quindi, incolla l’indirizzo del contratto di Dogelon Mars nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”.

ELON verrà quindi visualizzato come risultato della ricerca nella parte inferiore del menu.

Tocca “ELON” per importare Dogelon Mars su Uniswap.

Dopo aver importato Dogelon Mars su Uniswap, inserisci la quantità di Ethereum che desideri scambiare.

Infine, tocca “Swap” per scambiare il tuo Ethereum con Dogelon Mars!

Se hai aggiunto Dogelon Mars a Trust Wallet (nel quarto passaggio), sarai in grado di vedere il suo saldo sul tuo portafoglio.