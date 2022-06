Come acquistare il token Optimism (OP): cos’è, previsioni e analisi

Nonostante sia la blockchain leader per la creazione di applicazioni decentralizzate (dApps), Ethereum è dolorosamente lento, le tariffe del gas sono troppo alte quando la rete è occupata ed è costoso archiviare i dati su Ethereum. Questi gravi problemi devono essere affrontati per l’adozione mainstream di Ethereum come piattaforma sostenibile e divertente per costruire applicazioni.

Le soluzioni di livello 2 – progetti progettati per aumentare la velocità e l’efficienza di specifiche blockchain – risolvono questi problemi in una certa misura.

L’Optimism è una delle soluzioni Ethereum Layer 2 più attese in grado di supportare tutte le applicazioni decentralizzate di Ethereum (Dapps). Invece di eseguire tutti i dati e il calcolo sulla rete di Ethereum, Optimism mette tutti i dati delle transazioni on-chain ed esegue calcoli off-chain, migliorando le transazioni di Ethereum al secondo e diminuendo le commissioni di transazione.

In effetti, i test hanno dimostrato una diminuzione di 143 volte delle commissioni di transazione su Synthetix Exchange e una diminuzione fino a 100 volte su Uniswap. Inoltre, dato che i dati delle transazioni rimangono ancora su Ethereum, l’Optimism non sacrifica la sicurezza o il decentramento di Ethereum per la scalabilità.

Il seguente articolo ti guiderà attraverso come puoi acquistare Optimism (OP) oggi.

Cos’è l’Optimism?

Optimism è una soluzione di ridimensionamento Layer 2 per la rete Ethereum che supporta tutte le applicazioni decentralizzate di Ethereum (Dapps).

Lo scopo di Optimism è quello di ottenere transazioni Ethereum più veloci ed economiche mantenendo la sicurezza dalla principale blockchain di Ethereum. Ciò si ottiene regolando le transazioni su un’altra blockchain utilizzando tecniche avanzate di compressione dei dati.

Più specificamente, Optimism utilizza una tecnica chiamata roll up ottimistico per scalare la rete Ethereum. In questo processo, più transazioni vengono “arrotolate” in una transazione, regolate su un’altra blockchain, con ricevute restituite alla blockchain principale di Ethereum.

Come implicito nel nome, i rollup ottimistici sono un tipo di rollup che presuppone ottimisticamente che tutte le transazioni nel rollup siano valide fino a prova contraria. Ciò consente di risparmiare tempo, poiché le singole transazioni non devono essere presentate con la prova diretta della loro validità.

OP è il token di governance ERC20 per la rete Optimism. Il token è destinato a spostare la struttura di Optimism alimentando The Optimism Collective, un sistema di governance bicamerale per i finanziamenti. Un totale di 231.000 indirizzi può richiedere 214 milioni di token OP (il 5% del totale di 4,29 miliardi di offerta) a una media di 860 token per indirizzo. Il processo di reclamo è iniziato ufficialmente nel maggio 2022.

L’Optimism è governato da una collaborazione tra i membri della Fondazione Optimism e del Collettivo Optimism.

The Optimism Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla crescita del Collettivo dell’Optimism.

L’Optimism Collective è la struttura di governo centrale della rete Optimism. È stabilito come due camere co-uguali: la Token House e la Citizen’s House. Entrambe le case hanno il compito di bilanciare gli incentivi a breve termine con la visione a lungo termine nel perseguimento della visione dell’Optimism.

Breve storia dell’Optimism

Optimism è una società di pubblica utilità fondata nel 2019 e con sede a New York. Jinglan Wang è CEO e co-fondatore di Optimism. Il team dietro Optimism sta cercando di evitare la plutocrazia, consentendo ai partecipanti alla rete Optimism di coordinarsi senza cadere preda delle pressioni della centralizzazione.

L’Optimistic Rollup è stato introdotto per la prima volta a giugno 2019, con un Testnet compatibile EVM lanciato a settembre 2020. Nel 2021, Optimism ha rilasciato la sua Alpha Mainnet, in seguito implementando la sua Open Mainnet nel dicembre 2021.

Optimism ha raccolto $ 178,5 milioni al momento della scrittura, chiudendo il suo ultimo round di finanziamento il 17 marzo 2022 da un round di serie B. Investitori degni di nota includono Paradigm e Andreessen Horowitz.

Come acquistare il token OP

OP è già quotata e negoziabile su molte delle principali borse come Kucoin, Coinbase, Houbi Global e Gate.io. Al momento della stesura di questo documento, lo scambio Huobi Global possiede la maggior parte della liquidità. La liquidità è prevalentemente incentrata sulla coppia di trading OP / USDT.

Apri un conto online. Il primo passo per l’acquisto del token OP è aprire un account su una piattaforma di trading crittografico che supporti il token. A partire da ora, Coinbase e Gate.io sono le migliori piattaforme di trading che offrono il token. Questi sono noti per la loro sicurezza, facilità d’uso e tariffe basse. Per aprire un account, è necessario registrarsi allo scambio utilizzando un’e-mail e una password. Potrebbe essere necessario fornire alcune informazioni personali di base per verificare il proprio account. Puoi quindi finanziarlo collegando la tua banca o la tua carta di credito. Acquista o scarica un portafoglio crittografico (opzionale). Mentre l’archiviazione delle tue criptovalute su una piattaforma di trading crittografico è comoda e facile, in genere non è la più sicura e non ti consente di utilizzare token al di fuori della piattaforma di trading. I portafogli risolvono questi problemi e forniscono alle persone il pieno controllo sui loro fondi. Effettua il tuo acquisto. Dopo che il tuo account è stato finanziato, utilizza la funzione di ricerca per trovare OP sulla piattaforma di trading. Nota, se stai usando Kucoin potrebbe essere necessario andare prima alla piattaforma di trading spot. Quindi, scegli la quantità di OP che desideri acquistare ed esegui il trade. Da lì, i tuoi token OP saranno memorizzati nel tuo portafoglio e saranno accessibili in qualsiasi momento.

Scambia, vendi o converti il tuo OP

Per vendere il tuo OP su Kucoin, dovrai venderlo per Tether (USDT) o un’altra stablecoin. Questo può essere fatto sulla piattaforma di trading spot. In alternativa, altre piattaforme come Coinbase ti consentono di convertire il tuo OP direttamente in un’altra criptovaluta senza dover utilizzare una piattaforma di trading spot. Nota, è importante essere consapevoli del fatto che OP non può essere convertito in molti altri token in questo momento, in quanto è abbastanza nuovo.

Prezzi attuali di Crypto

Il mercato delle criptovalute è intrinsecamente volatile, spesso fluttuante di grandi quantità in un breve periodo di tempo. L’estrema volatilità deriva da prezzi che si basano fortemente su convinzioni condivise e sentimenti di mercato. Fare riferimento alla tabella seguente per visualizzare gli ultimi prezzi:

L’Optimism è un buon investimento?

Come tutti gli altcoin, OP è un investimento ad alto rischio, guidato principalmente dalla speculazione. Se consideri OP un investimento buono o cattivo dipenderà in gran parte da quanto i tuoi obiettivi sono correlati alla visione di questa particolare soluzione di ridimensionamento Layer 2.

Tuttavia, se credi nell’importanza delle soluzioni Layer 2, l’Optimism potrebbe essere una scelta perfetta. Il layer 2 di Optimism è altamente scalabile, veloce e a basso costo rispetto al lento e costoso Layer 1 di Ethereum. Se Optimism continua a svolgere la sua missione affrontando con successo le sfide inerenti a Optimistic Rollups, un investimento in OP potrebbe rivelarsi uno sforzo redditizio.