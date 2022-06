Le stablecoin sono valute digitali il cui valore è legato a quello di un altro asset – il più delle volte il dollaro USA – progettate per ridurre la volatilità intrinseca delle criptovalute. Le stablecoin vengono utilizzate principalmente per facilitare il trading di criptovaluta efficiente e semplice, sebbene siano sempre più utilizzate per i pagamenti all’interno di applicazioni decentralizzate (dApps), rimesse e regolamento, tra gli altri casi d’uso.

Attualmente esistono tre tipi di stablecoin: stablecoin fiat-collateralized, stablecoin cripto-collateralizzate e stablecoin algoritmiche. Mentre le definizioni di ogni tipo di stablecoin sono ancora sfocate, ogni tipo presenta vantaggi e svantaggi. Attualmente, le stablecoin con garanzia fiat hanno il più forte track record di stabilità dei prezzi e hanno preso il comando in termini di utilizzo aziendale e istituzionale.

Tuttavia, mentre le stablecoin fiat-collateralizzate sono di gran lunga le più diffuse, le stablecoin algoritmiche stanno rapidamente guadagnando popolarità.

Nuovi set di stablecoin algoritmiche stanno impiegando meccanismi di progettazione innovativi e offrendo ulteriori vantaggi oltre ai semplici dollari sulla blockchain. La seguente discussione esplora cosa sono le stablecoin algoritmiche e come funzionano.

Come funzionano le stablecoin algoritmiche?

Le stablecoin algoritmiche sono valute digitali progettate per raggiungere la stabilità dei prezzi. Usano algoritmi per incentivare il comportamento dei partecipanti al mercato e per manipolare l’offerta circolante in modo che ogni dato prezzo delle monete dovrebbe – in teoria – stabilizzarsi attorno al peg.

Le stablecoin algoritmiche sono l’epitome del vero decentramento, senza organismi di regolamentazione per mantenere o sorvegliare i procedimenti. Il codice è ciò che è responsabile sia dell’offerta che della domanda, insieme al prezzo obiettivo. In teoria, le stablecoin algoritmiche sono in grado di raggiungere la stabilità dei prezzi in assenza di garanzie tangibili, eliminando la possibilità di errori per la fine dell’utente. Questi principi fondamentali offrono una soluzione scalabile che non è offerta da nessun altro set sul mercato al momento.

Le stablecoin algoritmiche rientrano in 3 categorie principali.

Ribasamento delle stablecoin

Le stablecoin algoritmiche di ribasamento manipolano l’alimentazione di base per mantenere il peg. In effetti, il protocollo brucia (rimuove) l’offerta e conia (aggiunge) la fornitura dalla circolazione in proporzione alla deviazione della moneta dal peg da $ 1.

Se la stablecoin è maggiore di $ 1, il protocollo conia monete. In alternativa, se il prezzo della stablecoin è inferiore a $ 1, il protocollo brucia monete. Nel complesso, questo processo garantisce che il valore effettivo di quanti soldi hai non cambi; invece, il protocollo cambia solo quanto vale ogni moneta individualmente, aumentando o diminuendo l’offerta circolante in base a specifiche fluttuazioni della domanda e dell’offerta.

L’espansione e la contrazione dell’offerta di token circolanti è indicata come un meccanismo di rebase.

Ampleforth (AMPL)

Ampleforth (AMPL) è un esempio di stablecoin algoritmica di rebase, con un rebase programmato ogni 24 ore e un prezzo obiettivo di $ 1. Se il prezzo di AMPL scende al di sotto di $ 1, l’attuale fornitura si contrae durante la ripavimentazione, aumentando il valore di ciascun token. Al contrario, se il prezzo di AMPL supera $ 1, l’offerta circolante si espande durante il rebase, riducendo il valore di ciascun token AMPL.

Dal punto di vista di un utente, la quantità di token in ogni portafoglio diminuirà o aumenterà di conseguenza. Tuttavia, il valore totale di ogni portafoglio non cambia, grazie al meccanismo di ribasamento. Altri token di rebase includono RMPL, YAM e BASED.

Seigniorage Stablecoins

Le Seigniorage Stablecoinstentano di utilizzare uno o due token aggiuntivi per assorbire la volatilità della stablecoin. Attraverso questo processo, una moneta viene coniata o bruciata per controllare la valle di un’altra.

Prendi un sistema a tre token composto da una stablecoin, una condivisione e un token obbligazionario. Quando la stablecoin è al di sopra del target peg, il protocollo conierà monete più stabili e le distribuirà ai possessori di token azionari, che quindi potranno venderle, aumentando l’offerta e diminuendo il prezzo.

D’altra parte, quando il prezzo della stablecoin è inferiore all’obiettivo, il protocollo venderà token obbligazionari a sconto per la stablecoin, riducendo l’offerta della stablecoin e aumentando il prezzo. Gli utenti che hanno acquistato le obbligazioni con uno sconto fanno quindi soldi man mano che la stablecoin aumenta di valore.

In teoria, le stablecoin basate su signoraggio possono funzionare; tuttavia, in realtà, questi tipi di stablecoin soffrono di corse sulla banca in quanto gli incentivi obbligazionari generalmente non sono abbastanza forti da invogliare gli utenti a intervenire durante una spirale di prezzi, specialmente senza un backstop collaterale.

Il rapporto Terra Luna/UST

Le criptovalute Luna e UST di Terra Lab erano un esempio di stablecoin di signoraggio. A differenza delle stablecoin supportate da fiat come USDC e BUSD, UST non è supportato da attività reali. Invece, il valore di UST è supportato da un token gemello chiamato LUNA e si basa su algoritmi per mantenere il suo peg da $ 1.

Quando il prezzo di UST sale troppo in alto, i suoi algoritmi coniano più LUNA per abbassare il suo prezzo – o il contrario se il prezzo scende troppo in basso. LUNA è pensato per servire come una sorta di ammortizzatore per il prezzo di UST. Affinché questo meccanismo di stabilizzazione dei prezzi funzioni, gli utenti possono riscattare 1 UST per $ 1 di LUNA, anche se UST vale meno di $ 1.

Tuttavia, nonostante la natura dinamica del protocollo, l’ecosistema Terra è recentemente collassato. Prima del crollo, oltre 2 miliardi di dollari di UST non sono stati pagati (tolti dal protocollo Anchor), e centinaia di milioni di questo sono stati immediatamente venduti, spingendo infine il prezzo di UST a 91 centesimi.

In teoria, il token gemello di UST LUNA avrebbe dovuto essere in grado di compensare la diminuzione della domanda di UST; tuttavia, il sentiment ribassista nel più ampio mercato delle criptovalute ha portato al crollo del prezzo di LUNA, come di molti altri altcoin, nelle ultime settimane.

Questa situazione ha causato un enorme problema perché significava che la quantità di LUNA che doveva essere venduta in cambio di UST aumentava drasticamente. Con UST depegged e una quantità crescente di LUNA scaricata sul mercato aperto, paura che non ci sarebbero abbastanza fondi nel progetto Terra per sostenere correttamente il valore di UST ingrandito. Ciò ha ulteriormente aumentato la pressione di vendita su LUNA e ha portato al crollo di UST: il valore del token LUNA è sceso del 99,99% e il valore di UST è crollato a circa $ 0,03. Per ulteriori spiegazioni sulla situazione UST clicca qui.

Stablecoin algoritmiche frazionarie

Le stablecoin frazionarie si riferiscono a stablecoin che sono parzialmente supportate da collaterale e parzialmente stabilizzate algoritmicamente. Queste stablecoin hanno un rapporto di collateralizzazione inferiore o uguale al 100%, il che significa che la stablecoin può essere supportata da meno dollari reali o criptovaluta – una frazione di essi – rispetto al suo presunto valore totale.

Questo design migliora l’efficienza del capitale in quanto sono necessari meno dollari per rimanere inattivi come garanzia. In altre parole, le stablecoin frazionarie hanno un valore circolante maggiore rispetto alle garanzie. Simile ad altri tipi di stablecoin algoritmiche, le stablecoin frazionarie utilizzano meccanismi algoritmici per prevenire le corse agli sportelli attraverso la teoria dei giochi e gli incentivi economici.

Se la stablecoin è sovracollateralizzata, i sistemi algoritmici bruciano le stablecoin disponibili per ridurre l’offerta totale spingendo così il prezzo a $ 1. Se il prezzo sale sopra $ 1, il sistema algoritmico produce nuove stablecoin fino a quando il prezzo non ritorna a $ 1.

Le stable coin puramente algoritmiche come le stablecoin rebase spesso sperimentano periodi estremi di volatilità che contraddicono il solo scopo di essere una stablecoin. Una stablecoin frazionaria tenta di risolvere questo problema riducendo la pressione sugli algoritmi per supportare il peg.

Frax Coin

Frax è un protocollo stablecoin supportato sia da algoritmi matematici che da garanzie patrimoniali. Il progetto mira a far funzionare il suo token come denaro on-chain affidabile, scalabile e stabile. Il protocollo crittografico Frax utilizza due diverse classi di attività: la stablecoin Frax (FRAX) (progettata per mantenere un ancoraggio a $ 1 USD) e il token di utilità e governance Frax Shares (FXS) (che viene utilizzato per supportare le varie funzioni della piattaforma).

Il meccanismo di conio e riscatto frax è fondamentale per mantenere il peg stabile del token FRAX all’USDC. In sostanza, FRAX può essere coniato da qualsiasi utente che fornisce non solo token collaterali (attualmente USDC) ma anche token di governance (FXS). La proporzione percentuale di ciascun token è data dal rapporto collaterale Frax che cambia in base alla domanda e all’offerta. Ad esempio, un rapporto collaterale del 50% significa che un dollaro di FRAX può essere coniato fornendo $ 0,50 USDC e $ 0,50 di FXS. Questo meccanismo funziona al contrario quando un utente sceglie di riscattare il proprio Frax per l’USDC e FXS inizialmente forniti.

Quando vengono coniate nuove stablecoin FRAX, FXS viene bruciato proporzionalmente alla quantità non garantita. Utilizzando il rapporto di collateralizzazione dell’esempio precedente del 50%, per ogni token FRAX coniato, vengono bruciati $ 0,50 di FXS. Ciò significa che coniando più FRAX, la quantità circolante di FXS viene ridotta.

Tuttavia, con l’aumento dell’utilizzo e dell’adozione, si suppone che vengano coniati più token FRAX che riscattati, con conseguenti aumenti sostanziali di FXS bruciati. Poiché l’offerta circolante di FRAX aumenta sufficientemente, la discrepanza tra domanda e offerta di FXS è destinata a fungere da ammortizzatore per la stabilità dei prezzi di FRAX.

Perché le stablecoin algoritmiche sono rischiose?

Uno dei fattori più importanti in una spiegazione delle stablecoin algoritmiche sono i rischi ad esse associati. Ecco alcuni dei rischi notevoli che puoi trovare con le stablecoin algoritmiche:

Le stablecoin algoritmiche sono soggette a rischio di svalutazione e attacchi speculativi quando sono sotto collateralizzate. Il crash nel valore di una moneta in una coppia algoritmica può avere un effetto a catena sull’altra. Ciò è accaduto nella catastrofe LUNA /UST, in cui la liquidazione delle risorse digitali nativa di Terra è stata molto più rapida di quanto lo stabilizzatore algoritmico potesse avere effetto.

Le stablecoin algoritmiche sono legittime?

L’idea di stablecoin algoritmiche sembra certamente avere un merito in termini di garanzia del decentramento senza organismi di regolamentazione. La mancanza di requisiti per le attività tangibili mitiga la possibilità di errore umano e migliora anche l’efficienza e la scalabilità del capitale.

Nonostante ciò, molti fattori complessi possono influenzare troppo facilmente il valore di una stablecoin algoritmica e causare perdite finanziarie significative. Tuttavia, man mano che emergono nuovi esempi di stablecoin supportate da algoritmi, è importante fare le tue ricerche e capire in cosa stai investendo i tuoi soldi.