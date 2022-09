Come acquistare SaitaRealty in SaitaSwap & SaitaPro

in

SaitaRealty è un token satellite nell’ecosistema Saitama che porta l’approccio Web 3.0 al settore immobiliare del mondo reale.

Il progetto intende risolvere i problemi, come ad esempio

Trovare alloggi a prezzi accessibili

Carenza di immobili residenziali per la locazione o l’acquisto

Senzatetto

SaitaRealty mira a migliorare l’economia mondiale e a promuovere gli acquirenti di token agli azionisti.

Attraverso la sua tokenomics, il progetto finanzia l’infrastruttura del mondo reale e restituisce il profitto ai titolari di token.

L’infrastruttura del mondo reale che SaitaRealty finanzia includerà case a emissioni zero, case a schiera / case modulari / condomini e case residenziali ristrutturate per veterani / non veterani e rifugiati a basso reddito.

Indirizzo ufficiale del contratto SaitaRealty Token: “0x142a774E8b52550E88E196CedD7A5835acB646D0”.

Come acquistare SaitaRealty in SaitaSwap?

Per acquistare SaitaRealty, devi andare su SaitaSwap e collegare il tuo portafoglio Web 3.

Quindi, seleziona i token per lo swap e inserisci l’importo.

Infine, fai clic su “Swap” e conferma lo swap.

Puoi anche acquistare SaitaRealty sull’applicazione mobile SaitaPro.

Disclaimer: Non siamo consulenti finanziari e questa non è una raccomandazione di acquisto. Fai le tue ricerche.

Passaggi per acquistare SaitaRealty in SaitaSwap

Passaggi per acquistare SaitaRealty nell’applicazione mobile SaitaPro

Passaggi per acquistare SaitaRealty in SaitaSwap

Connetti portafoglio Impostare le coppie di token Conferma swap

1. Connetti portafoglio

Visita il sito Web ufficiale di SaitaSwap e aggiungilo ai segnalibri per evitare truffe di phishing in futuro.

Per impostazione predefinita, atterrerai nella sezione “Swap“.

Ora devi fare clic sull’opzione “Connetti portafoglio” nell’angolo in alto a destra della pagina web.

SaitaSwap supporta portafogli come MetaMask, Coinbase Wallet e il protocollo WalletConnect.

Scegli l’opzione che è conveniente per te. Stiamo scegliendo il portafoglio Coinbase.

Nota: a volte l’opzione Coinbase Wallet non viene visualizzata.

In questi casi, facendo clic su MetaMask verrà visualizzata l’opzione Coinbase Wallet.

Dopo aver selezionato il portafoglio, è necessario consentire a SaitaSwap di vedere il saldo, l’attività e l’invio di richieste di transazione del portafoglio.

Per fare ciò, fai clic su “Connetti“.

2. Imposta le coppie di token

Dopo aver stabilito la connessione tra il tuo portafoglio e SaitaSwap, devi selezionare i token da scambiare.

Seleziona Ethereum, USDT o SAITAMA nel primo campo e inserisci l’importo che desideri spendere.

Selezionare SaitaRealty (SRLTY) nel secondo campo.

Per impostazione predefinita, la tolleranza di slittamento sarà impostata al 7,5%. Lascialo per una migliore esecuzione. Se vuoi cambiarlo, fai clic sull’icona “ingranaggio” nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Infine, fai clic su “Scambia“.

3. Conferma lo swap

Un pop-up verrà visualizzato dopo aver fatto clic su Swap.

Il pop-up contiene il token e l’importo che stai spendendo, l’SRLTY che riceverai, l’impatto sul prezzo e la commissione del fornitore di liquidità.

Rivedi i dettagli e fai clic su “Conferma“.

Passaggi per acquistare SaitaRealty nell’applicazione mobile SaitaPro

Installa SaitaPro e configura l’account Tocca “Ricevi“ Tocca “Swap“ Conferma lo swap

1. Installa SaitaPro e configura l’account

Se hai già installato SaitaPro, puoi saltare questo passaggio.

L’applicazione mobile SaitaPro è disponibile per Android e iOS.

Dopo l’installazione, aprire l’applicazione.

Come primo passo, è necessario accettare i Termini di servizio e l’Informativa sulla privacy.

Dopo aver letto questi termini e politiche sulla privacy, seleziona la casella di controllo fornita. Quindi, tocca “Procedi“.

Successivamente, è necessario scegliere una lingua e impostare un pin biometrico o a 6 cifre per accedere al portafoglio.

Quindi, è necessario toccare “Crea portafoglio“.

Ora, è necessario eseguire il backup e verificare la frase seed. Mantieni sempre la frase seme al sicuro e non condividerla con nessuno.

Quindi, imposta un nome per il portafoglio e scegli un colore. Questo è tutto.

Se hai già un account SaitaPro, tocca “Importa portafoglio” invece di “Crea portafoglio” e inserisci la frase seed.

2. Tocca “Ricevi“

Se hai già token come ETH, USDT o SAITAMA nel tuo portafoglio SaitaPro, puoi saltare questo passaggio.

Per acquistare SaitaRealty, è necessario scambiare token come ETH, USDT o SAITAMA. Ma puoi acquistare SAITAMA solo all’interno di SaitaPro utilizzando l’opzione “Acquista” (presto ETH può essere acquistato all’interno di SaitaPro).

Quindi, per ricevere altri token dal tuo altro portafoglio o scambio, devi toccare “Ricevi“.

Quindi, seleziona il token crittografico che desideri ricevere.

Ora, copia l’indirizzo di deposito o scansiona il codice QR per ricevere la crittografia selezionata.

3. Tocca “Scambia“

Una volta ricevuto il token necessario, è necessario toccare “Swap“.

Quindi, seleziona ETH, USDT o SAITAMA nel primo campo e inserisci l’importo da scambiare.

Quindi, selezionare il token SaitaRealty (SRLTY) nel secondo campo.

Infine, tocca “Scambia“.

4. Conferma lo swap

Ora, una pagina di conferma contiene dettagli, come le coppie di token crittografici coinvolte in questo swap e il loro importo, l’impatto sul prezzo e la commissione del fornitore di liquidità.

Esamina i dettagli e conferma lo scambio.

Conclusione

Per ora, puoi acquistare token SaitaRealty solo sullo scambio di criptovaluta SaitaSwap, SaitaPro e LBank. Nessun altro exchange centralizzato (CEX) ha quotato SaitaRealty. Quindi, è necessario verificare l’autenticità del token e procedere.

È possibile utilizzare Honeypot Detector o Token Sniffer per testare l’odore dell’ambiguità del token.

Per fare ciò, basta copiare e incollare l’indirizzo del contratto del token SaitaRealty nella casella di ricerca dei siti Web di cui sopra.