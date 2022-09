XDEFI Wallet: cos’è e come funziona

in

XDEFI Wallet è un portafoglio caldo multi-catena non custodiale che consente agli utenti di archiviare, scambiare e inviare 10.000 criptovalute su 14 diverse blockchain.

XDEFI Wallet supporta Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Bitcoin Cash, BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain, Doge, Fantom, Litecoin, Polygon, Terra V2 e THORChain.

Gli utenti possono anche memorizzare e inviare i loro NFT nel loro portafoglio XDEFI.

XDEFI Wallet è il gateway per accedere a tutte le dApp. Ha un ponte integrato che consente agli utenti di scambiare criptovaluta tra diverse catene.

In questo articolo, spiegherò come ho creato e configurato il portafoglio XDEFI.

Come creare, configurare e utilizzare XDEFI Wallet?

Per utilizzare XDEFI Wallet, innanzitutto, è necessario scaricare l’estensione.

Quindi, devi creare il tuo account XDEFI Wallet.

Il processo di creazione dell’account include l’impostazione di una nuova password e il backup della frase di ripristino.

Questo è tutto. Ora sei pronto per usare XDEFI Wallet.

Passaggi per creare, configurare e utilizzare XDEFI Wallet

Installare XDEFI Wallet Crea un portafoglio XDEFI Impostare una password Backup e verifica della frase segreta Impostare un nome Usa XDEFI Wallet

1. Installa XDEFI Wallet

Per installare XDEFI Wallet, è necessario visitare il sito Web XDEFI Wallet e fare clic su “Installa XDEFI Wallet“.

XDEFI Wallet è disponibile come estensione per il browser Chrome, Edge, Brave, Opera e Cốc Cốc.

Dopo l’installazione, fai clic sull’icona “puzzle” a destra della omnibox del browser, seguita dall’estensione “XDEFI Wallet“.

2. Crea un portafoglio XDEFI

Dopo aver aperto l’estensione XDEFI Wallet, fai clic su “Iniziamo“.

Quindi, accetta i termini e le condizioni di XDEFI Wallet selezionando la piccola casella di controllo.

Poiché stai creando un nuovo account in XDEFI Wallet, devi fare clic sull’opzione “Crea portafoglio XDEFI“.

Se hai già un account con questo portafoglio, fai clic su “Ripristina portafoglio XDEFI“. Quindi, inserisci la tua frase di recupero segreta per ripristinare il tuo account.

Se si desidera collegare il portafoglio hardware a XDEFI Wallet, fare clic su “Connect Hardware Wallet“. Puoi anche collegare il tuo portafoglio hardware dopo aver creato e configurato l’account XDEFI.

Impostare una password

Il primo passo nel processo di creazione dell’account è l’impostazione di una nuova password.

Inserisci una password memorabile con un minimo di 8 caratteri. La password che stai per impostare viene utilizzata per proteggere il tuo portafoglio XDEFI sul tuo dispositivo corrente.

Dopo aver impostato una password, fai clic su “Avanti“.

3. Esegui il backup e verifica della frase segreta

Successivamente, il portafoglio visualizzerà la tua frase di recupero segreta.

Poiché il portafoglio XDEFI non è custodito, dettagli come password e frasi segrete vengono memorizzati sulle macchine degli utenti, non sui server di XDEFI. Questo è ciò che viene chiamato “decentralizzato”.

Ora, esegui il backup della tua frase segreta. Consigliamo vivamente di annotare la tua frase segreta su un pezzo di carta e conservarla in un luogo sicuro.

La frase segreta ha il pieno controllo sul tuo account wallet. Una persona con la tua frase segreta avrà pieno accesso ai tuoi fondi nel tuo portafoglio. Quindi, utilizzare sempre le migliori pratiche per archiviarli.

Dopo aver eseguito un backup, fare clic su “Avanti“.

Successivamente, devi verificare la tua frase segreta. Per fare ciò, è necessario inserire le parole in una determinata posizione come visualizzato.

Infine, fai clic su “Avanti“.

4. Imposta un nome

Quindi, dai un nome al tuo portafoglio.

Inserisci il nome nel campo indicato e fai clic su “Avanti“.

Puoi rinominare il nome dell’account del portafoglio in un secondo momento nella pagina “Account“, se lo desideri.

Ora, se vuoi, puoi rendere XDEFI Wallet il portafoglio del browser predefinito facendo clic sull’icona “attiva/disattiva“.

Questo è tutto. Hai creato e configurato un account XDEFI Wallet.

5. Usa XDEFI Wallet

Per impostazione predefinita, atterrerai nella pagina “Risorse” in cui puoi gestire le tue risorse. Puoi inviare, ricevere e acquistare risorse crittografiche dalla pagina Risorse.

In questa pagina viene visualizzata una casella di ricerca per cercare le risorse crittografiche. Accanto alla casella di ricerca, c’è un menu a discesa che ti consente di mostrare le risorse crittografiche di tutte le catene o di una particolare catena.

Nella pagina “NFT”, è possibile gestire gli NFT di tutte le catene supportate. Il pulsante “swap” consente di scambiare token tra le catene supportate. Ad esempio, puoi scambiare Ethereum con Bitcoin e viceversa.

La pagina “Attività” mostra tutte le tue transazioni recenti in entrata e in uscita. La pagina “Account” ti consente di creare più account wallet, vedere la frase segreta, modificare il nome dell’account wallet, eseguire il backup ed eliminare l’account.

Per modificare la “Rete“, fai clic sull’icona “a discesa” nella parte in alto a sinistra del portafoglio.

Per ulteriori opzioni e impostazioni, fai clic sull’icona “tre paralleli” nella parte in alto a destra del portafoglio.

Lì, puoi aggiungere contatti, gestire i tuoi portafogli, ad esempio collegandolo a un portafoglio hardware, abilitando testnet e impostazioni. Per bloccare XDEFI Wallet, fai clic su “tre linee parallele” nella parte in alto a destra del portafoglio e fai clic su “Blocca“.

L’opzione “Impostazioni” consente di modificare la password, la gestione della catena, la gestione delle autorizzazioni dApps, l’approvazione dei token e la configurazione predefinita della valuta.

Ecco come puoi utilizzare il portafoglio XDEFI per gestire le tue criptovalute, NFT e accesso Defi.

Conclusione

Installare e creare un account XDEFI Wallet è un compito semplice.

L’impostazione della password e il backup della frase di recupero sono i due passaggi essenziali coinvolti nella creazione dell’account XDEFI Wallet.

Chiunque abbia la tua frase seed può accedere a tutte le tue risorse.

Quindi, ricorda sempre di conservare la tua frase segreta in più luoghi per evitare che venga persa. Se li perdi, nessuno può accedere al tuo account, nemmeno al team di XDEFI Wallet.

Fai attenzione alle truffe che fluttuano in giro. In qualsiasi momento, nessuno del team XDEFI Wallet chiederà la tua frase di recupero.

Se desideri contattare l’assistenza clienti di XDEFI Wallet, puoi contattarli tramite Discord o avviare una chat dal vivo facendo clic sull’icona “Intercom” in basso a destra della pagina web.

Domande frequenti

1. XDEFI Wallet supporta il portafoglio hardware?

Sì, XDEFI Wallet supporta portafogli hardware come Ledger e Trezor.