Come acquistare un’azione su Capital.com

Per acquistare un’azione su Capital.com, attenersi alla seguente procedura:

1. Imposta la leva finanziaria

Sulla piattaforma Capital.com, gli investitori devono prima impostare la leva per il proprio conto di trading. Per regolare la leva finanziaria sui Capital.com:

Fai clic sul tipo di conto nella barra degli strumenti in alto a destra > seleziona “Opzioni di trading”

barra degli strumenti in alto a destra > seleziona Quindi imposta la leva di trading

* Nota: Capital.com offre una leva flessibile, fino a 100: 1 per i conti al dettaglio e 200: 1 per i conti Plus, Premier.

Il livello di leva sarà impostato per impostazione predefinita al massimo non appena apri il conto. Pertanto, ricorda di regolare la leva prima di aprire un ordine commerciale per evitare errori sfortunati.

2. Apri un ordine di trading

1. Fai clic su “Trading” sul lato sinistro destro, seleziona “Azioni” e lo strumento che desideri negoziare.

Ad esempio, selezioniamo “Facebook”.

* Se conosci già il nome del titolo in cui desideri investire, digitalo nella casella di ricerca.

Quindi, apparirà la sua finestra di trading.

2. Fare clic sul pulsante “Acquista”

3. La finestra di trading verrà quindi visualizzata sul lato destro dello schermo. Vai alla scheda “Trade” (icona a due frecce opposte) e regola alcuni parametri, tra cui:

Dimensione del trading – a seconda del mercato, ci sarà un requisito minimo di dimensione di trading (ad esempio, il requisito di dimensione minima per il trading azionario è di 1 azione)

Close at loss (stop loss) – uno strumento per ridurre al minimo la perdita quando il prezzo non si muove nella direzione desiderata

Chiudi al profitto (take profit) – questa funzione ti aiuta a proteggere il profitto che hai già chiudendo automaticamente un’operazione a un tasso specifico

Per impostare uno stop loss / take profit, è necessario trascinare il mouse verso destra per abilitare prima la loro funzione.

Quindi regola in base allo stop loss, prendi profitto per importo, distanza o livello di prezzo.

4. Ora controlla di nuovo i parametri di cui sopra. Quindi fare clic sul pulsante “Acquista” in basso per aprire uno scambio.

Quindi hai aperto un ordine BUY su Capital.com. Per vedere gli ordini aperti, fai clic su “Portfolio” sul lato sinistro dello schermo.

* Nota: se apri le negoziazioni durante il mercato di chiusura, l’ordine verrà automaticamente convertito in in sospeso (Ordini) ed eseguito all’apertura del mercato.