Come aderire a un confidi: requisiti, scoring e dossier

Confidi e PMI: requisiti, scoring, dossier e impatto su tassi e covenant, con un template pratico di business plan orientato al credito agevolato.

Per molte PMI l’accesso al credito resta un nodo strategico: margini stretti, tempi incerti e richieste informative crescenti. I confidi offrono una soluzione concreta, fornendo garanzie collettive che migliorano il profilo di rischio agli occhi delle banche. Conoscere requisiti, scoring e dossier necessari consente di accelerare l’istruttoria e negoziare condizioni migliori.

L’adesione non è complessa, ma richiede metodo: raccolta documenti, pulizia dei dati contabili, coerenza del business plan e comprensione di come la garanzia incide su tasso, covenant e assorbimento di capitale. Qui una guida operativa e un template di piano pensato per il credito agevolato.

Come funziona il confidi e perché la garanzia conta

Un confidi aggrega imprese e rilascia una garanzia mutualistica a sostegno del finanziamento bancario. La garanzia copre una quota del rischio (tipicamente 30%-80% a seconda della linea e del rating), riducendo la perdita attesa e lo assorbimento di capitale per l’istituto. Questo si traduce, per la PMI, in un tasso più basso e in una maggiore probabilità di approvazione, specie su durate medio-lunghe e investimenti.

La garanzia può essere prima richiesta o sussidiaria con coperture e condizioni diverse. Spesso è abbinabile a Fondo di garanzia pubblico o ad altri schemi agevolativi, stratificando le coperture. L’effetto concreto dipende da tre fattori: percentuale di garanzia, qualità del merito creditizio dell’impresa e struttura del finanziamento (importo, durata, ammortamento, covenant).

Requisiti minimi e scoring: cosa viene valutato

I confidi analizzano profili economico-finanziariandamentali e qualitativi. Nei modelli di scoring pesano crescita ricavi, marginalità (gross margin ed EBITDA margin), capitalizzazione, rotazione del circolante e puntualità bancaria.

Elementi qualitativi incidono sul rating governance chiara, controllo di gestione affidabile, concentrazione clienti/fornitori sotto controllo, filiera e contratti pluriennali, coperture assicurative e politiche ESG di base. Un dossier coerente e dati puliti possono innalzare lo scoring, riducendo spread e richieste di garanzie personali.

Procedura di adesione: step e dossier richiesto

L’iter tipico si articola in quattro fasi: pre-istruttoria (verifica preliminare e inquadramento esigenza), acquisizione documenti, delibera di garanzia e perfezionamento. La pre-istruttoria definisce linea di credito, durata, fabbisogno e combinazione tra confidi e strumenti pubblici. In questa fase conviene allineare importo richiesto e flussi di cassa attesi, impostando subito i covenant compatibili.

Il dossier standard comprende: ultimi 2-3 bilanci completi con nota integrativa situazioni infrannuali, dichiarazioni fiscali, quadro centrali rischi e andamentali, visure e certificati, elenco affidamenti, posizione debitoria dettagliata, scadenziari clienti/fornitori, contratti rilevanti, organigramma e deleghe, business plan con analisi investimenti e fonti-impieghi. Per linee a breve, sono cruciali rotazioni e aging list; per investimenti, capitolati, preventivi e cronoprogramma.

L’effetto su tasso, covenant e leva regolamentare

Con la garanzia confidi le banche applicano in genere uno spread inferiore perché cala la perdita attesa. Il beneficio netto dipende dal costo della garanzia (commissione una tantum o annua). Una copertura elevata consente spesso di ammorbidire covenant finanziari, ad esempio soglie DSCR o PFN/EBITDA più permissive, e di ridurre garanzie collaterali reali o personali. Nei portafogli regolamentari, la minore ponderazione del rischio libera capitale della banca, favorendo tassi più competitivi e maggiore capienza.

In negoziazione è utile distinguere tra tasso nominale, all-in (inclusa la commissione di garanzia) e struttura delle penali. Confrontare scenari con e senza garanzia aiuta a misurare l’effetto su costo complessivo e flessibilità dei covenant. Per investimenti, considerare anche tempi di erogazione, eventuali pre-ammortamenti e meccanismi di rimborso accelerati legati a milestone.

Template di business plan orientato al credito agevolato

Un business plan bancabile deve essere sintetico, tracciabile e allineato ai bandi o agli schemi di credito agevolato. Struttura consigliata: 1) Executive summary (fabbisogno, importo richiesto, durata, garanzia attesa, milestone); 2) Impresa e governance (team, competenze chiave, sistemi di controllo); 3) Mercato e posizionamento (clienti target, canali, quote, vantaggio competitivo); 4) Progetto e investimenti (capex/opex dettagliati, cronoprogramma, fornitori); 5) Ricavi e unit economics (pricing, volumi, margini); 6) Rischi e mitigazioni (forniture, compliance, assicurazioni, ESG); 7) Piano finanziario.

Il piano finanziario deve includere: conto economico, stato patrimoniale e cash flow a 36-60 mesi, fonti-impieghi, indicatori DSCR, PFN/EBITDA interest cover, sensitività su prezzi/volumi/costi, analisi break-even e fabbisogno di circolante. Per l’agevolato, esplicitare quota contributo, tempi di erogazione, vincoli e cumulabilità. Allegare evidenze: preventivi firmati, lettere di intenti clienti, contratti, certificazioni, eventuali pareri tecnici o perizie.

Checklist operativa e tempi dell’istruttoria

Per comprimere i tempi: 1) Bonifica dati (coerenza tra bilanci, CR e scadenziari); 2) Situazione aggiornata infrannuale con riconciliazioni; 3) Business plan con assunzioni tracciabili; 4) Mappatura covenant proposti dalla banca; 5) Confronto economico all-in tra opzioni di garanzia; 6) Documenti societari e deleghe pronti; 7) Fascicolo privacy e antiriciclaggio completati. Le tempistiche variano: pre-istruttoria 3-7 giorni, delibera confidi 1-3 settimane, perfezionamento con banca 1-2 settimane, più eventuali tempi dei fondi pubblici.

Per le PMI con rating borderline, l’abbinata confidi + agevolato può fare la differenza su tasso, accesso e flessibilità dei covenant. La chiave è presentare un dossier solido, numeri verificabili e un piano di rimborso credibile, mantenendo margini di sicurezza sugli indicatori.