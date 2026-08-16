Cristina Magnani, dalla pistola sportiva alla Guardia di Finanza: la carriera di una campionessa

Dai campi di tiro internazionali alle divise della Guardia di Finanza: la storia di Cristina Magnani, giovane promessa del tiro a segno italiano

Nel mondo del tiro a segno, emergono spesso giovani talenti capaci di lasciare il segno a livello internazionale. Tra questi spicca Cristina Magnani, una promessa italiana che ha recentemente intrapreso una nuova avventura professionale.

Nata a Lagosanto, in provincia di Ferrara, il 14 febbraio 2003, Cristina Magnani ha dimostrato fin da giovanissima un talento naturale per la pistola sportiva. La sua carriera agonistica è stata costellata di successi, culminati con l’ingresso nella prestigiosa istituzione della Guardia di Finanza.

Dai campi di tiro alle medaglie internazionali

Il percorso agonistico di Cristina Magnani è stato caratterizzato da una crescita costante e da risultati di grande prestigio. Già nel 2026, a soli ventun anni, ha conquistato due medaglie d’argento in competizioni internazionali di alto livello.

Il primo successo è arrivato ai Campionati del Mondo di Lima, in Perù, dove ha vinto l’argento nella categoria junior con la pistola sportiva. Questo risultato ha rappresentato un traguardo importante nella sua carriera, dimostrando la sua capacità di competere ai massimi livelli.

Il successo a squadre in India

Pochi mesi dopo, Cristina Magnani ha ripetuto l’impresa ai FISU World University Championship di New Delhi, in India, dove ha conquistato un’altra medaglia d’argento, questa volta nella competizione a squadre sempre nella categoria junior con la pistola sportiva. Questi risultati hanno consolidato la sua reputazione come una delle più promettenti atlete italiane nel tiro a segno.

Il trionfo nazionale e la svolta professionale

Nonostante i successi internazionali, Cristina Magnani non ha trascurato le competizioni nazionali. Nel 2026, ha vinto la medaglia d’argento individuale ai Campionati Italiani di Bologna, nella categoria junior con la pistola sportiva. Questi risultati hanno attirato l’attenzione delle istituzioni sportive e militari, aprendo le porte a nuove opportunità.

Il 4, Cristina Magnani ha ufficialmente iniziato la sua carriera nella Guardia di Finanza unendosi alle file di questa prestigiosa istituzione. Questo passaggio rappresenta una nuova sfida per l’atleta, che potrà mettere a frutto le sue competenze in un contesto diverso ma altrettanto stimolante.

La sua esperienza nel tiro a segno le ha insegnato disciplina, precisione e determinazione, qualità fondamentali per affrontare le sfide che l’attendono nella nuova veste di finanziere. Cristina Magnani rappresenta un esempio di come il talento sportivo possa aprirsi a nuove opportunità professionali, unendo passione e dedizione in un percorso di crescita personale e professionale.