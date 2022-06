Come aggiungere l’indicatore di Fibonacci a MT4

I trader Forex devono utilizzare molti metodi diversi per prendere la decisione di ingresso corretta. Uno dei modi popolari per aiutare i trader a identificare con precisione i livelli di supporto / resistenza e quindi fornire potenziali movimenti di prezzo è utilizzare Fibonacci.

Il seguente articolo ti introdurrà allo strumento Fibonacci e come utilizzare efficacemente i livelli di Fibonacci nel forex trading.

Cos’è un livello di Fibonacci?

Fibonacci è una serie di numeri proporzionali scoperti da un matematico italiano. Questa sequenza di Fibonacci descrive le proporzioni naturali di tutte le cose nell’universo.

I rapporti derivano dalla seguente sequenza di numeri: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Questa sequenza di numeri è derivata iniziando con 0 seguito da 1 e quindi aggiungendo 0 + 1 per ottenere 1, il terzo numero. Quindi aggiungi il secondo e il terzo numero (1 + 1) per ottenere 2, 1 + 2 per ottenere 3, 2 + 3 per ottenere 5 …

In particolare, ignorando i primi numeri della sequenza, il rapporto tra i due numeri uno accanto all’altro è sempre 0,618 (Es: 21/34, 34/55, 55/89…), e il rapporto tra i primi 2 numeri e l’ultimo di una sequenza di 3 numeri consecutivi sarà 0,382 (Esempio: 13/34, 21/55, 34/89…)

Questi sono considerati il rapporto aureo, che si verifica molto comunemente in natura.

In particolare, questo rapporto applicato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari è prevalente e adatto a tutti i diversi intervalli di tempo.

Come disegnare Fibonacci in MT4

Innanzitutto, andremo su Menu Insert -> Fibonacci -> Fibonacci Retracement come mostrato:

Disegna un ritracciamento di Fibonacci in una tendenza al rialzo: identifica Swing High e Swing Low. Impostare l’inizio del ritracciamento di Fibonacci su Swing Low e trascinare su Swing High.

Disegnare un ritracciamento di Fibonacci in una tendenza al rialzo

Disegna un ritracciamento di Fibonacci in una tendenza al ribasso: identifica Swing High e Swing Low.

Impostare l’inizio del ritracciamento di Fibonacci su Swing High e trascinare su Swing Low.

Disegnare un ritracciamento di Fibonacci in una tendenza al ribasso

Impostare i parametri e visualizzare i prezzi per i livelli di ritracciamento di Fibonacci

Per visualizzare la tabella dei parametri di Fibonacci, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga di Fibonacci e quindi selezionare Proprietà di Fibonacci:

Apparirà una tabella dei parametri di Fibonacci con quattro schede: Comune, Livelli fibo, Parametri, Visualizzazione

Fibonacci Proprietà Comuni

Gli elementi del parametro Common Tab Common sono i seguenti:

Nome parte: può essere impostato o meno. È un identificatore di quale area Fibonacci sta disegnando.

Descrizione: Non richiesto.

Parte di stile: La diagonale Fibo collega Swing Low a Swing High. Qui scegli l’arancione scuro. Il secondo fotogramma nello stile è che deciderai se si tratta di una linea continua o di una linea tratteggiata…. L’ultimo fotogramma è il livello scuro e chiaro di questa linea Fibo.

Fibo Livelli e Mostra Prezzi Specifici per Fibonacci Livelli

In questa scheda, ci sono alcuni punti chiave da notare:

Livello: Fibo Levels

Descrizione: visualizza le descrizioni, i nomi dei livelli fuori dal grafico, ecc.

Aggiungi: Aggiungi il livello fibonacci

Elimina: elimina un livello Fibo esistente

Valori predefiniti: ripristina i valori predefiniti.

Stile: visualizza linee orizzontali proporzionali ai livelli Fibo, al colore, al tipo di linea (solida o spezzata) e alle dimensioni della linea (spessa, sottile…)

Lo strumento di disegno di Fibonacci in MetaTrader 4 non visualizza il livello dei prezzi.

Per aggiungere la visualizzazione dei prezzi dei livelli Fibo, è necessario aggiungere %$ subito dopo la descrizione in Fibo Levels come mostrato di seguito:

Mostra i prezzi per i livelli di Fibonacci in MetaTrader

Ok. Ora hai visto i costi specifici per i livelli di Fibonacci.

PARAMETRI DI FIBONACCI

I parametri di Fibonacci sono parametri dei punti Swing High – Swing Low visualizzati con numeri specifici e la data e l’ora di raggiungimento di quei livelli Swing High – Swing Low.

Se ti piacciono i numeri tondi, puoi anche cambiarli qui. Ad esempio: cambia Swing High a 147.80 e Swing Low a 146.30, ad esempio, per ottenere numeri eccellenti

2.4. Visualizzazione di Fibonacci

Quest’area consente di scegliere se visualizzare il Ritracciamento di Fibonacci che si sta disegnando QUANDO TRASFERISCI IN ALTRO LASSO DI TEMPO viene visualizzato o meno.

Di solito, quando si disegna un ritracciamento di Fibonacci a D1 e poi si passa a M1, si ingrandisce a una grande dimensione e non entra in alcun livello, quindi se si tira a D1, dovrebbe apparire solo a H4 o alla maggior parte H1.

In tal caso, deseleziona Mostra su tutti gli intervalli di tempo, quindi seleziona D1, H4, H1

Dopo aver completato le impostazioni, è necessario fare clic su OK che verrà aggiornato al grafico corrente. E queste impostazioni possono essere salvate al prossimo disegno del ritracciamento di Fibonacci.

Sopra ci sono tutte le istruzioni dettagliate su come impostare i parametri per il ritracciamento di Fibonacci in MetaTrader 4 e su come visualizzare prezzi specifici sui livelli di Fibonacci.