Account bloccato su EToro – Guida su come risolvere

Ricevi la notifica eToro per chiudere il tuo account e darti 72 ore per chiudere le tue posizioni aperte. Non sai perché? In questo articolo, ti mostriamo come gestire la situazione.

Il motivo per cui eToro ha bloccato l’account di un cliente

eToro è una società soggetta a supervisione normativa. Pertanto, devono prevenire le attività di riciclaggio di denaro attraverso la piattaforma di trading eToro. In caso contrario, FCA, ASIC o CySEC ritirano la licenza della società eToro per operare all’interno della loro giurisdizione.

Per precauzione, eToro ha bisogno che gli utenti siano trasparenti sulla fonte del loro investimento e sulle informazioni personali. A causa della possibilità di ritirare le licenze, eToro blocca gli account dei clienti che sospetta non siano trasparenti.

Preferirebbero chiudere l’account sbagliato piuttosto che avere il riciclaggio di denaro sulla piattaforma di trading eToro.

Come gestire quando si riceve un avviso per bloccare un account

Quando ricevi un avviso da eToro sulla chiusura del tuo account, mantieni la calma e segui i passaggi seguenti.

Passo 1: Controlla le notifiche di eToro nel sistema di ticket al servizio clienti o l’e-mail registrata sul tuo account eToro.

Potresti aver perso un avviso da parte di eToro sulla fornitura di informazioni che hanno portato a prestazioni scadute.

Passaggio 2: determinare autonomamente la causa del blocco.

Dopo aver controllato, puoi determinare tu stesso la causa originale del blocco dell’account. Di solito, errori relativi a fondi di investimento o problemi di deposito:

eToro ha inviato un avviso chiedendo di compilare il modulo APU (modulo di dichiarazione delle informazioni sui redditi), ma non l’hai fatto entro la scadenza.

Le informazioni per compilare il profilo quando si apre un account non sono corrette con il modulo APU che si crea in seguito.

I documenti legali che dimostrano il reddito e la fonte di denaro investito in eToro non sono validi.

Dichiari le informazioni sulla carriera come un lavoro freelance, rendendo difficile dimostrare la fonte del denaro di investimento.

Effettui il tuo primo deposito sul tuo conto utilizzando un portafoglio elettronico come PayPal o Neteller. eToro richiede la prova del reddito sui depositi. Perché eToro ritiene che quando si carica tramite e-wallet, la fonte di denaro non è strettamente controllata.

Investi oltre 500.000 usd e sei tenuto a fornire la prova della fonte di denaro. Ma non l’hai ancora fatto.

Passaggio 3: elaborazione dei contatti.

Una volta identificata la causa esatta, contatta immediatamente eToro per risolvere il problema.

I modi per entrare in contatto includono l’utilizzo della chat dal vivo o l’apertura di un ticket di supporto.

L’account eToro dal livello Silver o superiore ha la sua persona di supporto dell’account. Si contatta direttamente la persona di supporto per risolvere il problema più velocemente.

Passaggio 4: fornire le informazioni e i documenti richiesti.

Sotto la modifica e la guida del facilitatore, fornisci le informazioni e la carta richieste. In alcuni casi potrebbe essere necessario reinserire le informazioni dell’account eToro nella sezione del profilo.

Domande frequenti sul blocco degli account eToro.

1. Cosa succede se non ho i documenti legali corretti?

Sfortunatamente, se non hai i documenti da fornire, eToro chiude il tuo account.

2. eToro ha bloccato il mio account. Posso riaprire quell’account?

Se il tuo account è bloccato da eToro, puoi comunque riaprirlo se riesci a dimostrare che il team legale di eToro ritiene che tu sia trasparente sulla fonte del tuo investimento.

3. Se il mio conto viene chiuso da eToro, riceverò i soldi nel mio conto?

eToro ti dà 72 ore per chiudere le posizioni aperte e prelevare attivamente denaro.

Superato il limite di tempo, non si esegue. eToro chiude automaticamente le tue posizioni aperte. Quindi, rimborsa l’importo su uno dei metodi di deposito che hai utilizzato.

4. Non riesco ad aprire un ticket di supporto perché non riesco ad accedere al mio account eToro?

Se non riesci ad accedere al Centro assistenza clienti come utente esistente, fai clic su Visitatore e apri una controversia utilizzando un indirizzo e-mail diverso da quello utilizzato sul tuo account eToro.

Di seguito sono riportate le istruzioni per la gestione quando ricevi un avviso di chiusura dell’account da eToro. Per evitare ciò, ti consigliamo di inserire le informazioni corrette dal momento in cui apri il tuo account.

In particolare, hai a disposizione documenti legali da fornire in caso di richiesta. Tuttavia, eToro non controlla tutti gli account ma è casuale.