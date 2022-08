Come aggiungere XRP a MetaMask: guida passo passo

in

Per aggiungere XRP a MetaMask, devi prima aggiungere la rete Binance Smart Chain.

Dopo aver aggiunto la rete Binance Smart Chain a MetaMask, è necessario copiare l’indirizzo del contratto di XRP.

Infine, importa XRP come token personalizzato in MetaMask.

Ora sarai in grado di inviare o ricevere XRP.

La rete Binance Smart Chain Mainnet può essere recuperata dal sito Web di Binance docs.

Tieni presente che se non hai selezionato la rete Binance Smart Chain, non sarai in grado di visualizzare il tuo saldo XRP.

Ecco come aggiungere XRP a MetaMask:

1. Accedi al tuo portafoglio MetaMask

Per cominciare, devi accedere al tuo portafoglio MetaMask.

Se non disponi di un portafoglio MetaMask, devi installarlo su Chrome.

Puoi installare l’estensione MetaMask per Chrome qui.

Dopo aver installato l’estensione MetaMask per Chrome, devi creare un nuovo portafoglio se non l’hai già fatto.

Quando crei un nuovo portafoglio, ti viene richiesto di scegliere una password e archiviare una frase di recupero segreta.

Se hai già un portafoglio MetaMask, puoi inserire la tua password per sbloccarlo o importarlo usando la tua frase di recupero segreta.

2. Aggiungi una nuova rete

Vai al passaggio #4 se hai già la rete Binance Smart Chain.

Dopo aver sbloccato il tuo portafoglio MetaMask, devi aggiungere la rete Binance Smart Chain.

Questo perché XRP è ospitato sulla rete Binance Smart Chain.

Quindi, non puoi aggiungere XRP se sei sulla rete Mainnet di Ethereum.

Per iniziare ad aggiungere una nuova rete, fai clic sulla casella a discesa rete.

Per impostazione predefinita, verrà selezionata la rete “Ethereum Mainnet”, quindi è necessario fare clic su di essa.

Infine, fai clic su “Aggiungi rete” per aggiungere una nuova rete.

3. Aggiungi la rete Binance Smart Chain

Dopo aver fatto clic su “Aggiungi rete”, atterrerai alla pagina “Aggiungi una rete”.

La pagina contiene più campi che è necessario fornire.

Ciò include “Nome rete”, “Nuovo URL RPC”, “ID catena” e altro ancora.

Ora, devi aggiungere la rete Binance Smart Chain se non l’hai già fatto.

Puoi ottenere queste informazioni dal sito Web di Binance docs.

Copia e incolla questi campi di conseguenza:

Rete principale

Nome di rete: Smart Chain

Nuovo URL RPC: https://bsc-dataseed.binance.org/

ID catena: 56

Simbolo: BNB

URL di Block Explorer: https://bscscan.com

Dopo aver copiato e incollato i campi, fai clic su “Salva” per aggiungere la rete a MetaMask.

Ora, la tua rete passerà automaticamente alla rete Binance Smart Chain.

4. Copia l’indirizzo del contratto di XRP

Link all’indirizzo del contratto di XRP: https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/.

Ora, è necessario copiare l’indirizzo del contratto di XRP.

Copiandolo, sarai in grado di importarlo come token personalizzato.

Per fare ciò, vai su CoinMarketCap.com e cerca “XRP”.

Una volta che sei sulla pagina XRP, fai clic sull’icona duplicata sotto “Contratti” per copiare l’indirizzo del contratto di XRP.

5. Importare un token personalizzato

Dopo aver copiato l’indirizzo del contratto XRP, torna al tuo portafoglio MetaMask.

Ora devi assicurarti che la rete Binance Smart Chain sia selezionata.

In caso contrario, fai clic sulla casella a discesa della rete e seleziona “Smart Chain”.

Quindi, scorri verso il basso la pagina e fai clic su “Importa token” per iniziare a importare un token personalizzato.

6. Incolla l’indirizzo del contratto di XRP

Dopo aver fatto clic su “Importa token”, lo farai e nella pagina “Token personalizzato”.

Nella pagina vedrai 3 campi.

Ciò include “Indirizzo contratto token”, “Simbolo token” e “Token decimale”.

Incolla l’indirizzo di contatto di XRP nel campo “Indirizzo contratto token”.

Dopo aver incollato l’indirizzo del contratto XRP, gli altri due campi verranno compilati automaticamente.

Tieni presente che gli altri due campi verranno popolati automaticamente solo se ti trovi sulla rete “Smart Chain”.

Infine, fai clic su “Aggiungi token personalizzato” per aggiungere XRP a MetaMask.

7. Invia o ricevi XRP

Dopo aver fatto clic su “Aggiungi token personalizzato”, XRP verrà aggiunto al tuo portafoglio MetaMask nella rete “Smart Chain”.

Puoi vedere il tuo saldo XRP in “Risorse”.

Ora sarai in grado di inviare o ricevere XRP.

Per inviare XRP, fai clic su “XRP”, fai clic su “Invia” e incolla l’indirizzo del destinatario.

Per ricevere XRP, copia il tuo indirizzo nella rete “Smart Chain” facendo clic sull’icona duplicata sotto “Account 1” (o qualunque sia il nome del tuo portafoglio).

Hai aggiunto con successo XRP a MetaMask!

Conclusione

XRP è una criptovaluta sviluppata per i pagamenti.

Mira a ridurre la velocità delle transazioni e prevenire la necessità di un intermediario centrale.

Le transazioni con XRP avvengono in soli 3-5 secondi.

Se vuoi acquistare XRP, puoi creare un account su Binance o Coinbase.

