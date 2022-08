Come contattare MetaMask: guida passo passo

in

Stai riscontrando un problema su MetaMask?

Forse la tua transazione è in sospeso o bloccata.

O forse non sei in grado di vedere il saldo del tuo token.

In entrambi i casi, puoi provare a contattare MetaMask per chiedere aiuto.

Prima di contattare MetaMask, puoi provare a visitare la pagina delle domande frequenti.

La pagina delle domande frequenti contiene le risposte alle domande più frequenti su MetaMask.

Puoi anche ottenere aiuto dalla community di MetaMask.

Ma prima di poter pubblicare, devi creare un nuovo account.

In questa guida, imparerai come contattare MetaMask, se forniscono supporto e qual è la loro email.

Come contattare MetaMask

Per contattare MetaMask, puoi inviare una richiesta, inviarla via e-mail o eseguirne il ping su Twitter.

In alternativa, puoi ottenere aiuto dalla community di MetaMask.

MetaMask ha una pagina “Invia una richiesta” dove puoi contattarli.

Quando invii una richiesta, assicurati di includere quante più informazioni possibili.

Ciò ridurrà i ritardi tra le risposte.

MetaMask ha anche un’e-mail di supporto all [email protected]

Se hai trovato un bug o hai bisogno di aiuto con qualcosa, puoi inviarli via email.

Infine, MetaMask ha un account Twitter ufficiale per il supporto @MetaMaskSupport.

Puoi pubblicare un tweet su tag @MetaMaskSupport in caso di problemi.

Ecco 3 modi per contattare MetaMask:

1. Invia una richiesta

Il primo modo per contattare MetaMask è inviare una richiesta.

MetaMask ha una pagina “Invia una richiesta” dove puoi contattarli.

Nella tua richiesta, devi assicurarti di includere quante più informazioni e dettagli possibili.

Innanzitutto, vai alla pagina “Invia una richiesta” facendo clic su questo link: https://metamask.zendesk.com/hc/en-us/requests/new.

Una volta che sei sulla pagina, devi scegliere il tuo problema (ad esempio l’estensione MetaMask).

In secondo luogo, inserisci il tuo indirizzo e-mail e seleziona la tua versione MetaMask.

Puoi trovarlo facendo clic con il pulsante destro del mouse su “MetaMask” e facendo clic su “Gestisci estensione”.

In terzo luogo, seleziona la tua rete e il motivo per contattare MetaMask.

In quarto luogo, includi l’oggetto, la descrizione e gli allegati del tuo problema.

Infine, fai clic su “Invia” per inviare la tua richiesta.

Dopo aver inviato la richiesta, devi attendere alcuni giorni per la risposta di MetaMask.

Ti risponderanno via e-mail.

2. Invia metamaschera via e-mail

Il secondo modo per contattare MetaMask è inviarli via email.

L’indirizzo email ufficiale di MetaMask è [email protected]

Questo indirizzo e-mail viene utilizzato principalmente per le segnalazioni di bug.

Tuttavia, puoi inviarli via email se riscontri anche altri problemi.

Ciò include errori di transazione, glitch, domande e altro ancora.

Nell’e-mail, devi descrivere in dettaglio il problema che stai riscontrando.

Ciò ridurrà i ritardi tra ogni risposta.

Dopo aver inviato l’e-mail, devi attendere alcuni giorni per la risposta di MetaMask.

3. Ping Supporto MetaMask su Twitter

L’ultimo modo per contattare MetaMask è twittarli.

L’account Twitter ufficiale di MetaMask per il supporto è @MetaMaskSupport.

Il loro account è verificato su Twitter, quindi assicurati di controllare il badge di verifica prima di twittarli.

Ora, ci sono un paio di cose che puoi fare.

In primo luogo, puoi pubblicare un tweet che indichi il problema che stai riscontrando e taggare @MetaMaskSupport.

Questo è il modo migliore per attirare la loro attenzione.

In secondo luogo, puoi rispondere a uno dei loro tweet.

Nella risposta, puoi indicare il problema che stai riscontrando.

Secondo i loro tweet e risposte, @MetaMaskSupport è molto attiva.

Esiste un supporto MetaMask?

Sì, c’è un supporto MetaMask.

MetaMask ha un paio di canali di supporto.

Ciò include la pagina “Invia una richiesta” e il loro account Twitter @MetaMaskSupport.

La pagina “Invia una richiesta” ti consente di contattare direttamente il supporto MetaMask.

In alternativa, puoi inviarli via email all [email protected]

Cos’è l’e-mail MetaMask?

L’indirizzo email ufficiale di MetaMask è [email protected]

Puoi inviare loro un’e-mail se hai trovato un bug o se riscontri problemi con l’estensione MetaMask.

Se hai ricevuto un’email da MetaMask, assicurati di controllare l’indirizzo email del mittente.

A volte, anche se l’e-mail proviene da [email protected], potrebbe essere falsa.

Ricorda, MetaMask non ti chiederà mai di rivelare la tua frase di recupero segreta.

Conclusione

Prima di provare a contattare MetaMask, ti consigliamo di visitare prima il loro Centro assistenza.

Il loro Centro assistenza contiene più categorie di aiuto tra cui puoi scegliere.

Ciò include “Getting Started”, “Managing my Account”, “Token Swaps” e altro ancora.

Seleziona semplicemente la categoria per cui hai bisogno di aiuto e leggi l’articolo relativo al tuo problema.

Tieni presente che il supporto MetaMask non ti chiederà mai di rivelare la tua frase di recupero segreta.

Ci sono un sacco di truffatori online che ti chiedono la tua frase di recupero segreta.

Non condividerlo con loro o i tuoi fondi verranno rubati.

Un esempio di truffa è se ricevi un’e-mail che dice che il tuo portafoglio sarà sospeso.